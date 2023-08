V Česku se ročně postaví 40 tisíc bytů, od krize čísla rostou. V Praze či Brně je ale trend opačný

Dostupnost bydlení v Česku je rekordně nízká. Nové byty zdražily za poslední rok nejvíce v Evropské unii a roste i cena nájemního bydlení. Chronicky naeutěšenou situaci totiž ještě zhoršila inflace. Mezi krajskými městy staví nejvíc bytů na hlavu Olomouc a Plzeň. Podívejte se, kolik se toho v poledním čtvrtstoletí postavilo ve vaší obci. Praha 6:00 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nové byty v Česku v posledním roce zdražily o čtvrtinu, nejvíc v Evropské unii. Průměrně přitom v Unii vyrostly ceny bytů o desetinu. Nájemní bydlení za rok podražilo o 17 procent. Na vině je částečně inflace, situace na českém trhu s bydlením je ale neutěšená už déle.

„Co se týká dostupnosti bydlení, Česká republika je na tom v mezinárodním srovnání velmi špatně,“ lamentoval v dubnové epizodě zpravodajského podcastu Vinohradská 12 Martin Lux ze Sociologického ústavu Akademie věd. „Řekl bych, že je mezi zeměmi s nejnižší dostupností bydlení.“

„Když se podíváme i na časový vývoj dostupnosti bydlení, a my ji měříme poměrem průměrné ceny bytu k průměrnému příjmu domácnosti, tak taky zaznamenáme, že v loňském roce byla hodnota tohoto indikátoru nejvyšší za celé období od roku 1998. Dokonce o pětinu převýšila hodnotu z roku 2008, než začaly ceny padat. To znamená, že dostupnost bydlení je kriticky a rekordně nízká,“ pokračuje.

Tradičním argumentem, proč Česko trápí vysoká cena nemovitostí i vysoké nájmy, je nízká výstavba. Think tank IDEA při CERGE-EI v březnové studii vypočítal, že nejde o hlavní příčinu problému – pro citelné snížení cen by bylo třeba místo současných desítek tisíc bytů ročně dostavět ke sto tisícům.

Paneláky pro ‚Husáky‘

Český statistický úřad (ČSÚ) na historických datech ukazuje, že v poválečné historii se země takovému číslu přiblížila jen jednou, v polovině 70. let. Motivací byly silné populační ročníky a cenou za kvantitu nižší kvalita.

„Řešení bytového problému v Československu vyžaduje výstavbu minimálně 100 až 120 tisíc bytů ročně,“ požadovali komunističtí funkcionáři ve vysílání Českého rozhlasu v roce 1970.

„Období 70. let je charakteristické výstavbou velkých panelových sídlišť, většinou bez služeb občanské vybavenosti,“ pitvá reakci režimu na požadavky doby Martin Šindelíř ve své diplomové práci zaměřené na historii bytové výstavby. „V rámci komplexní bytové výstavby byly v průběhu 70. a následně i 80. let postaveny statisíce bytů situovaných do panelových domů a sídlišť. Účelem bylo postavit v co nejkratší době maximální počet bytů s minimálními náklady.“

Zároveň ovšem dodává, že kupodivu nejde o období nejmasivnější výstavby bytů v české minulosti.

„Dokonce ani v normalizačních 70. letech s masivní výstavbou panelových sídlišť nebylo ročně dosaženo tolika nových bytů jako ve 30. letech,“ píše. „Především soukromí investoři využívali státních fondů, úvěrů a daňových úlev k výstavbě nových bytů – toto příznivé investiční prostředí zahájilo masovou výstavbu bytových i rodinných domů téměř ve všech městech. Na okrajích velkých měst se před druhou světovou válkou začalo i s výstavbou vilových čtvrtí.“

Slabší ročníky 80. let doprovodil sešup výstavby, který se zastavil až v polovině „devadesátek“ na čísle 13 tisíc bytů ročně. Druhý dech výstavba nabrala až v novém století, ale opět ji srazila ekonomická krize po roce 2007. Dnes se ročně staví necelých 40 tisíc bytů.

Co stojí u vás?

Podrobnější data ČSÚ ukazují také to, kde se v posledním čtvrtstoletí staví. Podívejte se, kolik bytů se dostavělo u vás.

Přestřelené ceny bydlení se obvykle zmiňují u Prahy či Brna. Ve srovnání krajských měst patří počtem nových bytů na špičku. Jenže jakmile do rovnice přidáme počet obyvatel, dostanou se do průměru. Nejvíc dostavěných bytů na obyvatele dnes mají Olomouc a Plzeň, nejméně Ústí nad Labem a Ostrava. Poslední uvedené město se vylidňuje, takže chybějící byty jsou méně palčivý problém.

Podle serveru Czechcrunch bude v následujících letech klíčová výstavba v Praze, Brně, Plzni, Olomouci a Liberci, kde chybí pět až deset procent poptávaného bytového fondu.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) letos v dubnu problém nakousl, když slíbil 800 milionů korun na výstavbu nájemních bytů. Dotace má podle ministra vést ke stavbě tří stovek bytů, přispět ke snížení ceny nájmů a zvýšit podíl vlastnického bydlení, kterého je v Česku jen asi 20 procent. Vedle 40 tisíc bytů ročně to působí jako drobnost, ministr chce navázat dalšími kroky včetně změn v legislativě.

„Teď jsme v boomovém období, kdy by se měl zapojit i stát,“ vracíme se k rozhlasovému podcastu o drahém bydlení. „Ten by měl být vlastně zapojený neustále, a to v oblasti zajišťování bydlení pro kriticky ohrožené domácnosti. To u nás nedělá už dlouhou dobu. Všechny pokusy uzákonit sociální bydlení byly prozatím neúspěšné. Uvidíme, jestli ten poslední, který se v současnosti připravuje, bude úspěšnější,“ je v očekávání Lux.