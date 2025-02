Když nechcete, aby po vás vaši příbuzní něco zdědili, můžete svůj majetek po smrti věnovat státu. Každoročně mu také připadnou věci po lidech, kteří žádného dědice nemají. Loni takto stát nabyl majetek za skoro 300 milionů korun. Praha 11:08 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát loni získal po lidech bez dědice majetek v hodnotě 300 milionů (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejhodnotnější bývají každoročně nemovitosti. Loni stát nabyl zahradu na Kladensku a byt v Praze na Smíchově, obojí v hodnotě 14,5 milionu korun. Dědí také umění nebo peníze, ty jdou rovnou do státní kasy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Byty, pozemky, ale i prošlé potraviny. Stát loni získal po lidech bez dědice majetek za 300 milionů

Ovšem nejčastěji státu připadají mnohem obyčejnější věci, třeba prošlé potraviny, hromady starých novin nebo obnošené oblečení. Takové věci nechává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zlikvidovat, především z hygienických důvodů.

Dědictví znamená skoro vždycky pro stát další výdaje. „Přibývá případů, kdy je pozůstalost zatížena dluhy vyššími, než je hodnota dědictví, a proto ji dědicové nechtějí přijmout. Kromě zaplacení dluhu do výše aktiv musí stát uhradit náklady na vypravení důstojného pohřbu nebo náklady na pobyt v nemocnici,“ popsala pro Radiožurnál mluvčí úřadu Tereza Frančová.

Aukce i předání zdarma

Loni Česko získalo z takzvaných odúmrtí také průkazku do městské knihovny, neplatné chorvatské kuny nebo čtyři živé domácí mazlíčky.

Když to sečteme, tak Česko loni dědilo v celkem 1400 případech. Nejčastěji po lidech z Prahy a pak z Ostravska. Stát loni nabyl majetek v hodnotě necelých 300 milionů korun, to je oproti předloňsku méně. Rok 2023 byl ale za poslední roky rekordní, to stát zdědil 440 milionů.

‚Hloupost, která mi ani nepatřila.‘ Aktivistka rozdala přes půl miliardy korun z dědictví 77 neziskovkám Číst článek

Hodnotnější věci, které stát zdědí, nejdříve nabídne ostatním státním institucím. „Jedná-li se o předměty, které mají historickou hodnotu, předáváme je zdarma státním galeriím nebo muzeím,“ přibližuje Frančová.

„Zachovalé vybavení domácností, elektroniku nebo vybavení pro sport pak zdarma předáváme dětským domovům, výchovným ústavům, státním lázním nebo nemocnicím,“ doplňuje mluvčí úřadu.

Takto třeba loni Muzeum Komenského v Přerově získalo retro dřevěné kostky s obrázky pohádkových postav pro děti.

Pokud stát zdědí nepojízdná auta, tak je předává hasičům. Ti je pak používají ke svým cvičením. Zbytek věcí úřad nabídne veřejnosti, a to na svém internetovém portálu.

Aktuálně se tam dají pořídit třeba značková psací pera, vrtačka nebo zánovní tiskárna. Nejsou tam jenom věci z odúmrtí, ale třeba i majetek zabavený policií nebo i věci, které už nepotřebuje Správa hmotných rezerv. Úřad takto loni prodal v elektronické aukci třeba zděděný retro gramofon.