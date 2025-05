Bývalá ekonomka ze Šumperska zpronevěřila skoro 23 milionů. Vinu přiznala, hrozí jí až 12 let vězení

Bývalá ekonomka obce Jindřichov na Šumpersku Jana Baslerová prohlásila v úterý u olomouckého krajského soudu vinu. Podle obžaloby zpronevěřila za deset let z obecního účtu 22,6 milionu korun, peníze použila pro svou potřebu. Výše škody dosahuje téměř ročního rozpočtu obce. Ženě za zpronevěru se škodou velkou rozsahu hrozí sazba pět až 12 let. Olomouc 9:10 6. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžaloba čítá více než tisíc bodů (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vinu prohlásil i její syn Ondřej, který se před soudem zodpovídá ze zpronevěry ve spolupachatelství. Soudce Jiří Barbořík jejich prohlášení přijal. Rozsudek by mohl padnout během úterý.

3:01 Policie navrhla obžalovat advokátku za zpronevěru 161 milionů korun. Její klienti viní i advokátní komoru Číst článek

Podle obžaloby osmapadesátiletá žena v pozici ekonomky obecního úřadu od 11. ledna 2011 do 2. května 2021 opakovaně vybírala peníze z bankovního účtu Jindřichova bez právního důvodu a používala je pro vlastní potřebu.

Tyto výběry následně zastírala nesprávnými účetními záznamy v účetním programu. Celková škoda způsobená obci Jindřichov činí 22,63 milionu korun. Obžaloba čítá více než tisíc bodů. „Obžalovaná si přisvojila cizí věc, která ji byla svěřena a způsobila na cizím majetku škodu velkého rozsahu,“ uvedl žalobce.

Státní zástupce podal obžalobu také na jejího šestatřicetiletého syna Ondřeje Baslera z účasti na podvodných aktivitách spojených s nákupem zboží od společnosti Würth.

Basler byl jejím obchodním zástupcem; zboží bylo v letech 2016 až 2019 hrazeno z prostředků Jindřichova, aniž by věci obec obdržela. Celková škoda způsobená na majetku Jindřichova byla vyčíslena na 1,2 milionu korun.

Nikdo peníze nepostrádal

Obhájce navrhoval vyloučit náhradu škody do občanskoprávního řízení, kde by měla být projednána otázka promlčení i spoluzodpovědnosti obce. Poukázal na to, že za tu dobu se vystřídali v obci tři starostové a nikdo peníze po celou dobu nepostrádal, ročně šlo i o dva miliony korun.

Podmínky a peněžité tresty. Firma ‚podnikatele roku’ se přiznala k dotačnímu podvodu za 45 milionů Číst článek

„Měli povinnost nejen obec řídit, ale zajistit i finanční kontrolu. Deset let podepisovali něco, co si ani nepřečetli,“ uvedl obhájce. „Trestná činnost je banálního charakteru, určitě se nejednalo o lstivost. Příležitost dělá zloděje, nebyla tam žádná kontrola,“ doplnil.

Žalobce navrhl Baslerové šest až 6,5 roku nepodmíněně do věznice s ostrahou a zákaz činnosti spočívající s nakládáním finančních prostředků na dobu pěti let. Baslerovi navrhl podmíněný trest. Navrhovaný trest jim snížil po prohlášení viny.

„Na druhou stranu toto prohlášení přišlo až s podáním obžaloby, kdy přišla obžaloba, shromážděny byly všechny důkazy a bylo jasné, že není úniku,“ uvedl státní zástupce. Právní zástupce poškozené obce poukázal na to, že po celou dobu vinu popírali a uznali ji až na začátku soudního řízení.

„Co se týče náhrady škody, skutek utek. Neprojevili lítost, neprojevili pokání a doznání přišlo až pod hrozbou navrhovaného trestu 7,5 let. Škoda dosud nebyla vůbec uhrazena, deklarace jsou plané, poškozená strana trvá na uhrazení škody,“ uvedl právní zástupce obce.