Bývalá plicní léčebna v Hrudkově u Vyššího Brodu by mohla znovu sloužit. Chce to nové vedení města

Areál bývalého plicního sanatoria v Hrudkově na Českokrumlovsku už sedmnáct let chátrá. Jeho součástí jsou bytové domy, ve kterých žije posledních pár obyvatel. Jak zjistil Český rozhlas, nové vedení Vyššího Brodu i Jihočeský kraj teď chtějí celý komplex znovu oživit. Hrudkov 15:21 7. listopadu 2022

V třináctihektarovém areálu bývalé léčebny je spousta opuštěných budov, ale i několik bytovek, kde ještě bydlí lidé. Patří mezi ně Miloslava Kroupová, která pracovala v léčebně jako sestra na plicním oddělení. „Já jsem tu pracovala od roku 1964 do 2005. Už v roce 1997 zavřeli léčebnu dlouhodobě nemocných, ale dva pavilony plicního ještě fungovaly,“ vzpomíná.

Areálem bývalé plicní léčebny v Hrudkově na Českokrumlovsku se prošel Petr Kubát

„Tady to vypadalo krásně, vypadalo to jako lázně, všude všechno upravené, kytičky, hodně pacientů, hodně zaměstnanců. Počítejte, že je tady šest pavilonů a v každém bylo průměrně tak čtyřicet pacientů. Školku jsme měli kousek a také jeden obchod se smíšeným zbožím,“ dodává.

Další obyvatelkou je Olga Faturová. „Já jsem tu pracovala 29 let. Už jsme se třikrát stěhovali, ale jen v rámci léčebny. Je tu krásný vzduch, je tady hrozně fajn, nám se tu líbí. Rádi bychom tu dožili, ale nevíme, jak to všechno bude, co bude s léčebnou,“ říká.

Oživení areálu

Obnovení areálu je teď hlavní prioritou nového vedení Vyššího Brodu. „Hlavně tam musí být to, co tam bylo, to znamená, že by to mělo sloužit lázeňství, rehabilitaci. Využít ten zdravý vzduch, který máme. Já myslím, že poptávka by byla. Pojďme zachovat to, co je, a na základech toho něco vybudovat, hlavně potřebujeme získat pracovní místa pro naše lidi,“ uvádí starosta Jindřich Hanzlíček.

Vlastníkem areálu je Jihočeský kraj. Město je podle Hanzlíčka připravené komplex převzít. „Buď tam vstoupíme my, nebo napůl majetkově s krajem, nebo jsme schopni udělat nějakou akciovou společnost, přilákat investora, vždyť my to nemusíme prodávat tomu investorovi,“ uvažuje starosta.

A kroky k oživení areálu podnikl už i krajský úřad. Vedoucí odboru regionálního rozvoje Petr Hornát upozornil, že kraj má připravené podklady pro předběžnou tržní konzultaci.

„Oslovíme případné zájemce, budeme klást otázky, jak by bylo možné areál zhodnotit. Jedním z výběrových kritérií bude samozřejmě i přínos pro region. Cílem je, aby tam vznikla smysluplná věc, která se může týkat veřejné vybavenosti, ať už je to zdravotnictví, rekreace, bydlení,“ dodává Hornát s tím, že kraj chce spolupracovat i s obcí.

Areál léčebny v Hrudkově má necelých 13 hektarů. V dobách největší slávy tam bývalo skoro 300 pacientů a 160 zaměstnanců. Vlastníkem a správcem areálu je Nemocnice České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj.

Léčebna tuberkulózy a dalších respiračních onemocnění fungovala v Hrudkově od 60. let minulého století. Vedle propojených pavilonů, různých dalších provozů a staveb v areálu byla školka a prodejna potravin.

V posledních letech tam léčili i pacienty interny a dlouhodobě nemocné. V roce 2005 se plicní léčebna přestěhovala do českobudějovické nemocnice, od té doby areál chátrá.