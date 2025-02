Bývalý důl Frenštát se stane součástí obce Trojanovice. Nahradí ho vyhlídka, nové firmy a pivovar

V Trojanovicích na Novojičínsku už se podařilo zbourat víc než polovinu budov bývalého černouhelného dolu Frenštát. Státní podnik DIAMO potvrdil, že demolice a úprava pozemků skončí na podzim. Pak důlní areál převezme obec a změní ho postupně na centrum pro bydlení, volný čas a podnikání. Trojanovice (Novojičínsko) 23:55 17. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důl Frenštát na archivním snímku z roku 2011 | Foto: Adolf Horsinka/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Demolice a zasypávání beskydského dolu Frenštát, kde se černé uhlí nikdy nezačalo těžit. Poslední okov vyjel z podzemí v srpnu roku 2023 a otevřela se tak cesta k rozšíření obce Trojanovice. Teď už je to po mnoha letech blízko.

„My chceme místo, které se sloučí s obcí, takže tam nebudou žádné ploty, žádný podnikatelský park. Budou tam všechny funkce, které můžou lidé využívat – to znamená bydlení, volný čas, práce, služby. My chceme i vědu a výzkum. A toto by se mělo koncentrovat zde,“ říká starosta obce Jiří Novotný (nez.).

Projekt Cérka

Říkají tomu tady projekt Cérka, jeden z konkrétních plánů přeměny regionu po konci hornictví. Na 25 hektarech. Z důlních věží bude pivovar a vyhlídka. A pod tím třeba i firmy zaměřené na moderní technologie a výzkum.

„Když tu vznikne jeden produkt, který bude mít dopad na zahraniční trhy, tak to bude paráda. A to je vlastně celým smyslem toho projektu Cérka,“ dodává Novotný.

Trojanovice počítají s výraznými dotacemi a začátek stavby nové části vesnice chystají od příštího nebo přespříštího roku. Převod pozemků na obec se už dokončuje.

„Připravuje se jak smlouva kupní, tak také darovací a předpokládáme, že areál bychom předali v říjnu 2025,“ potvrdil mluvčí státního podniku DIAMO Tomáš Indrei.

Trojanovice jsou pasekářskou vesnici. Díky výstavbě v areálu bývalého dolu se podaří zelené plochy a louky zachovat.