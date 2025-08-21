Bývalý fotbalista Petrouš podváděl s luxusními byty. Nyní nesplácí dluhy a soud mu zrušil oddlužení
Bývalý fotbalista pražské Slavie či Sparty Adam Petrouš přišel po podvodu společníka o velkou část financí. Začal tak podnikat s luxusními městskými byty, které ale prodával jen falešně a přijímal za ně úplatky. Městský soud mu umožnil oddlužení. Po nesplácení povinných částek a nepřiznaných příjmech soud rozhodnutí zrušil. Protikorupční analytik mu momentálně chce zajistit rodinný dům a dluhy z něj uhradit. Informoval o tom server Novinky.cz.
Adam Petrouš se účastnil olympijských her v roce 2000, Ligy mistrů a hrál i za zahraniční týmy v Rusku, Turecku či Rakousku. Během aktivních let si dle jeho slov vydělal desítky milionů korun.
O ty ale ještě před koncem profesionálního sportu kvůli podvodu přišel. Mohl za to prý jeho společník a bývalý spolupracovník, se kterým provozoval několik restaurací.
Petrouš mu poskytl nemalé finance, jak sám řekl, „na rozjezd“. Pro fotbalistu to byla v souvislosti s probíhajícím rozvodem, hypotékou a rozestavěným domem složitá situace.
‚Prodej‘ bytů
Momentálně Adam Petrouš nemá žádný oficiální majetek, přerušil živnosti a přihlásil se na úřad práce. Dohromady dluží přes osm milionů korun soukromým firmám, bankám, pojišťovně a dalším. Bývalému spoluhráči ze Sparty a nyní vedoucímu mužstva letenských Miroslavu Barankovi dosud nevrátil přes dva miliony korun.
Ke ztraceným penězům se snažil přijít, jak zjistil server Novinky.cz, obchodováním s luxusními byty v Praze. Íránský podnikatel Mehrzad Seyri sdělil, že za zprostředkování nájmů magistrátních bytů zaplatili on a jeho blízcí Petroušovi přes 12 milionů korun.
S městskou firmou TCP, která byty u Národní třídy nebo Staroměstského náměstí spravovala, však bývalý fotbalista neměl nic společného. Petrouš měl „klientům“ nabízet, že byty přejdou i do soukromého vlastnictví, celkem tak prodal až 50 nemovitostí. Ty přitom nikdy nebyly veřejně nabízené.
Po tom, co se zájemci začali letos na jaře domáhat odkupu bytů u zmíněné firmy TCP, všechno vyšlo na povrch. Firma po zjištění falešných obchodů kontaktovala policii a všechny své klienty varovala e-mailem.
Vyšetřovatelé zatím nikoho neobvinili. Sám Petrouš na dotazy redakce Novinky.cz nereagoval, server tak kontaktoval jeho manželku. „Je to všechno sehraná hra a úplně jste nám zkazili život. Je to hanba, jakou děláte práci, když neznáte pravdu,“ odpověděla do telefonu.
Umožnění oddlužení
Kvůli tíživé finanční situaci Petroušovi umožnil v roce 2021 Městský soud v Praze takzvané oddlužení – možnost zbavit se dluhů bez exekuce. Podmínkou bylo během pěti let v pravidelných platbách zaplatit zhruba 30 procent z dlužené částky. Minimální měsíční částkou mělo být pět tisíc korun.
Jak server ale zjistil, peníze téměř neplatil. Soud tak rozhodnutí o oddlužení v letošním květnu zrušil.
„V projednávané věci dlužník od počátku plnění oddlužení vykazoval velmi laxní přístup k plnění svých povinností, a ač byl insolvenčním správcem i soudem opakovaně vyzýván k nápravě, nevyvinul žádné úsilí, aby napravil porušení svých povinností v průběhu oddlužení,“ uvedla soudkyně Kateřina Smisitelová ve svém rozhodnutí.
Zároveň podle ní a insolvenčního správce Tomáše Pachmana fotbalista neuváděl všechny svoje příjmy a schovával je na účet manželky.
Podle správce šlo o výdělky z internetového obchodu kolojizda.cz a z fotbalové školy, kde působil jako trenér. Pachman dodal, že finanční částky přestal posílat v lednu 2024. Celkem splatil asi jen 80 tisíc korun.
O skončení oddlužení musí ještě rozhodnout pražský vrchní soud. Petrouš se však hájí, že peníze nemohl posílat, protože se staral o nemocné rodiče, a přišel tak o příjem.
„Vždy jsem uváděl pravdu a nejsem si vědom, že bych zatajoval příjmy. Insolvenční správce věděl, že mi umírají rodiče a nemohl jsem v tu dobu pracovat,“ uvedl Adam Petrouš v červnu.
Zajištění domu
Nyní má Petrouš, jak sám řekl, novou práci a první výplatu očekává letos v srpnu. S dluhy mu pomáhá i manželka, která prodala v červnu auto a nabízí i společný rodinný dům za 16 milionů korun.
Přestože je nemovitost v plném vlastnictví Petroušovy manželky, protikorupční analytik Janusz Konieczny (Piráti) podal podnět policii, aby dům zajistila.
Podle něj je totiž nutné vyhodnotit, jaký je původ prostředků, z kterých byl dům postaven. Již při stavbě byl totiž Adam Petrouš v dluzích.
„Zejména je nutné posoudit, zda by z prodeje této nemovitosti neměly být umořeny dluhy vůči státu a lidem, od kterých byly podvodně vylákané milionové prostředky,“ napsal analytik.