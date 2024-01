Bývalý mlýn v Bílovicích nad Svitavou půjde k zemi. Celý ostrov projde výraznou proměnou

Těžká technika najede příští týden do areálu bývalého mlýna v Bílovicích nad Svitavou. V obci u Brna začne bourání části rozsáhlého areálu na ostrově uprostřed řeky Svitavy. Vedení obce tento týden pozemek předalo specializované firmě, do konce příštího roku tam bude stát nová škola nebo minipivovar. Bílovice nad Svitavou 15:48 11. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na mlýnský ostrov v Bílovicích nad Svitavou | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

K zemi půjdou dvě budovy bývalého Koudelkova mlýna. Další dva bytové domy, z nichž jeden má ve štítu znak mlýna, zůstanou stát. Dělníci nejdřív začnou demolovat menší budovu dál od silnice, na přelomu ledna a února pak půjde k zemi i větší dům. Hotovo musí být podle smlouvy do tří měsíců. Kromě prachu a hluku by to pro místní obyvatele nemělo znamenat žádné větší omezení.

Podle starosty Miroslava Boháčka (STAN) bude do několika dní vypsané výběrové řízení na stavební firmu. Ta by pak měla s pracemi začít hned po demolici. Do nových domů se nastěhuje základní škola, bude tam nová jídelna, tělocvična a také zázemí pro základní uměleckou školu a středisko volného času. Uvnitř také bude sídlit obecní minipivovar ve vlastnictví akciové společnosti.

„Měla by to být akciová společnost, kde nějakých 55–60 % akcií by držela obec a ten zbytek bychom nabídli občanům Bílovic s trvalým pobytem, aby byli akcionáři,“ vysvětluje starosta Boháček.

Hotovo má být do konce roku 2025, na jaře 2026 by tam mohly začít fungovat volnočasové aktivity a kroužky, škola tam zahájí provoz v září 2026. U minipivovaru vznikne také prostranství pro pořádání kulturních akcí, například festivalu Bílovická křižovatka.

Parky, hřiště i wellness

Mlýnský ostrov má rozlohu asi dva a půl hektaru, co bude v jeho zbylých částech? Na velké části území poroste zeleň, budou tam nová dětská hřiště v parku, místo bude pohodlně průchozí od jižního po severní cíp, u kterého dělníci postaví amfiteátr. K oběma cípům ostrova taky povedou lávky z Fügnerova nábřeží.

Bílovice zatím počítají s tím, že aktuální demolice a výstavba vyjde na zhruba 260 milionů korun, z toho víc než 200 milionů uhradí z dotace Státního fondu podpory investic. Parkové úpravy chce obec taky uhradit z dotace, žádat bude o 100 milionů korun. V plánu je i výstavba dvou víceúčelových hřišť, jedno by mohlo v zimě fungovat jako nafukovací hala, poblíž má vzniknout i wellness centrum se saunami. Kvůli nákladnosti celého projektu ale tuto etapu přestavby obec odsouvá na později.

Změny v okolí mlýnského ostrova

Fügnerovo nábřeží na levém břehu Svitavy rozšíří krajští silničáři tak, aby na ostrov vznikl nový a pohodlný nájezd a aby se i v nyní úzkých místech bezpečně vyhnula dvě auta. Na protějším pravém břehu řeky pak povede nová cyklostezka podél železniční trati od lávky k ostrovu směrem na Adamov, tu má stavět Jihomoravský kraj.

„Cyklostezku budou stavět z koryta řeky, ale musí to stihnout také do prosince 2025, protože pak už je tam nepustíme, když budeme mít hotový celý areál. Technika už tam přejíždět nemůže,“ doplňuje starosta.

Ještě letos obec upraví i další cestu poblíž ostrova na pravém břehu řeky, místní jí říkají Husinec, současně s tím dělníci opraví taky paralelní Poděbradovu ulici. V centru obce má do několika let vzniknout nový dům zdraví a naproti němu taky nový obecní dům s byty. To všechno podle jednotného návrhu dvorního architekta Bílovic Pavla Pekára, jehož tým navrhoval obecní úřad i knihovnu a také přestavbu mlýnského ostrova.