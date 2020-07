Stejné tresty za různé delikty. Přečtěte si celý rozsudek odvolacího soudu v kauze imáma Shehadeha

Případ bývalého pražské imáma Samera Shehadeha, jeho bratra Omara a Fátimy Hudkové média podrobně sledovala několika let. Trojice totiž byla součástí syrské teroristické skupiny An-Nusra. V únoru Městský soud v Praze poprvé rozhodl o jejich trestech. Samer měl strávit za mřížemi deset let. Omar měl zůstat ve vězení jedenáct let a jeho žena Fátima šest.

Všichni obžalovaní se ale odvolali, a tak se v květnu řešila kauza znovu. Odvolací Vrchní soud v Praze tresty ponechal, nicméně ten pro Hudkovou se mu jevil „spíše mírný“. Server iROZHLAS.cz nyní uveřejňuje celý rozsudek, který získal pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

Rozhodnutí je pravomocné. Jeden z odsouzených Omar Shehadeh se ale na konci června dovolal k Nejvyššímu soudu, u dalších dvou zatím mimořádný opravný prostředek obhájci nepodali.

Vrchní soud v Praze v květnu potvrdil verdikt pražského městského soudu a odsoudil Samera k deseti rokům vězení za to, že pomohl uprchnout dvěma lidem do Sýrie a ti se tam začlenili do teroristické skupiny An-Nusra. A také za to, že organizaci financoval.

Jeho bratru Omarovi vyměřil soud jedenáct let za mřížemi za to, že se reálně připojil ke skupině An-Nusra. Fátima za účast v buňce a její financování dostala šest let vězení. V jejím případě by si odvolací soud „dokázal přestavit vyšší trest“. Státní zástupce se ale konkrétně proti tomuto neodvolal, a soudci tak nemohli verdikt změnit.

S některými závěry městského soudu se ale ten odvolací neztotožnil. „Vrchní soud v Praze (...) znovu rozhodl rozsudkem tak, že došlo k úpravě popisu jednotlivých skutků, k přečíslování jednotlivých skutků, k doplnění některých skutků, ale toliko jen ke zpřesnění, proto vrchní soud ani neprováděl žádné důkazy v rámci veřejného zasedání, když toliko vycházel pouze z těch důkazů, které byly již provedeny u soudu prvého stupně, a došlo pouze k upřesnění některých údajů,“ píše se v rozsudku.

Delikty před změnou zákoníku

Příběh na pozadí případu, který trval dva roky, se odehrával v několika rovinách. Klíčovými aktéry byli nyní již bývalý pražský imám Samer Shehadeh a jeho bratr Omar s manželkou Fátimou (dříve Kristýnou) Hudkovou.

Samer, který byl letos v únoru a květnu jako jediný z obžalovaných přítomen u soudu, pomohl několika lidem dostat se do Sýrie a do teroristické skupiny An-Nusra. V letech 2016 až 2017 pak teroristickou organizaci finančně podporoval.

Obhajoba všech aktérů se ale u Vrchního soudu v Praze znovu odvolávala na to, že se trestné činy účast na teroristické skupině a financování terorismu do trestního zákoníku dostaly až v roce 2017, a není proto možné je za činy odsoudit.

Se závěry městského soudu i státního zástupce v tomto bodu obžaloby se „neztotožňoval“ ani Vrchní soud v Praze, proto se rozhodl změnit právní kvalifikaci trestných činů, ze kterých byl Samer obviněn. Soudkyně Kateřina Radkovská v únoru posuzovala jeho činy jako teroristický útok ve stadiu přípravy.

Vrchní soud je ale zařadil pod trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, kde obžalovaným hrozilo až dvanáct let vězení. Podle předešlé právní kvalifikace mohli jít v nejzazším případě do vězení až na dvacet let.

Omarovo dovolání

U Omara zůstal trestný čin účast na teroristické skupině. Soud ale podotýká, že buňka „naplňuje znaky organizované zločinecké skupiny.“

Omarův obhájce Adam Kopecký tvrdí, že paragraf v roce 2016 neexistoval, a rozhodl se proto podat mimořádný opravný prostředek. „V tomhle případě podle mě došlo k nesprávné právní kvalifikaci jednání. V podstatě jde o to, že teroristické trestné činy byly trestné až od února 2017 a on se toho jednání měl dopouštět předtím, v situaci, kdy to podle českého řádu trestné být nemuselo,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Zapojení trojice do skupiny pak podle soudu dokazuje Samerova výpověď a rozsáhlá komunikace mezi bratry, která probíhala zejména na sociálních sítích. Ta byla ostatně klíčová i během předešlého procesu. Ze zpráv a audiozáznamů je podle soudu navíc patrné, že v teroristické organizaci působil nejméně do října 2017.

Obžaloba přesto tvrdila, že policii se nepodařilo jednoznačně dokázat, že se Omar zapojil do An-Nusra.

„V trestním řízení však nebyly provedeny žádné důkazy, které by prokazovaly naplnění shora popsané skutkové podstaty. Ostatně i v samotné obžalobě je výslovně uvedeno, že není dán k dispozici jednoznačný důkaz, že se Omar S. skutečně zapojil do bojů proti vládním vojskům či civilnímu obyvatelstvu,“ argumentoval například právník Samera Shehadeha Jiří Rosol.

To odvolací soud připouští. „Není zde jasný důkaz, že by se chystal, cvičil a připravoval na takovýto již konkrétně zaměřený cíl,“ píše se v rozsudku. Neznamená to ale podle něj, že by činy, za které byl potrestán, nebyly trestné. Právní kvalifikace, podle které trest dostal, byla „správná“.

Omar se také podle odvolacího soudu sice účastnil financování skupiny, ale s ohledem na zapojení do organizace je tento trestný čin podpůrný. Proto za něj v květnu souzený nebyl.

‚Stačí členství‘

Obhájce Rosol dodal, že Hudková podle důkazů pouze vycestovala do Sýrie a tam se starala o svého muže. Vrchní soud v Praze ale i tento argument vyvrátil. „Odvolací soud poznamenává, že účastí na teroristické skupině se rozumí již prosté členství v ní,“ vysvětluje se v rozsudku.

„Může jít o osobu, která pro teroristickou skupinu, resp. některé její členy, v tomto případě konkrétně pro manžela obžalované Omara S., zabezpečuje některé práce nebo služby, vytváří zázemí pro její či jejich činnost apod.,“ popisuje soudce.

Fátimu i jejího manžela Omara česká justice stíhala a odsoudila jako uprchlé. Samer Shehadeh v roce 2017 odjel z Česka, následně ale přišlo obvinění z účasti na teroristické skupině. Policie ho zadržela v Jordánsku. Do Česka byl převezen v listopadu 2018 a od té doby je ve vazbě.