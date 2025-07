Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný nastoupil do vězení. ‚Není to trest pro mne, ale pro mé blízké,‘ řekl

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve středu v dobré náladě a s úsměvem nastoupil do pankrácké věznice, aby si odpykal tříměsíční trest za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Novotný, který pozastavil členství v ODS, v červnu rezignoval na starostenskou funkci. Nahradil ho dosavadní místostarosta David Roznětinský (TOP 09). Praha 13:29 2. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Novotný nastoupil do pankrácké věznice | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Bývalý starosta dostal v roce 2022 podmíněný trest. Soud mu ho ale letos v květnu přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků.

Každej pořádnej prezident seděl, napsal starosta Novotný k rozhodnutí soudu o tříměsíčním vězení Číst článek

Na jednání o přeměně trestu na nepodmíněný soudkyně uvedla, že má muž v evidenci přestupků 17 záznamů, z toho sedm přestupků spáchal ve zkušební době. Bylo mezi nimi urážení výrazy, které soud odmítl zopakovat, přechovávání marihuany i pervitinu nebo záznam o „neměřitelném alkoholu“ v kartě řidiče.

Proti tomuto rozsudku podal stížnost, kterou následně stáhl. Uvedl, že jen potřeboval čas obstarat vše potřebné s rodinou a koaličními partnery. Ve vězení chce zůstat celé tři měsíce, hrát šachy a číst knihy. Podle něj nebyl potrestán vězením on, ale jeho blízcí.

Na volby na svobodě

„Původně jsem měl nastoupit na Ruzyni, ale rozhodl jsem se nastoupit tady na Pankráci,“ řekl Novotný. Nejen, že se mu líbí tamní architektura, chtěl také pobývat v zařízení, kterým prošli například bývalý prezidenti Václav Havel a Gustav Husák či politička Milada Horáková. Ve věznici nechce dělat nikomu starosti, pobytu se nebojí. „Hrozné je loučit se s dětmi,“ uvedl.

Bývalý starosta dodal, že by zase jednou chtěl být zastupitelem. Doufá také v to, že nebude muset ve vězení strávit nakonec více času. Chtěl by být na podzimní volby na svobodě. O své možné nápravě se vyslovoval velmi sarkasticky, nepřipustil, že se dopustil něčeho závažného.

Ukázalo se, že do výkonu je možno je vzít sebou keramický hrneček. Neměl jsem těžké rozhodování. pic.twitter.com/sqXytN464m — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) July 1, 2025