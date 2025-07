Bývalý ústecký hejtman Šulc míří na čtyři roky do vězení. Soud mu uložil trest 300 tisíc korun

Ústecký krajský soud poslal bývalého hejtmana a poslance ODS Jiřího Šulce na čtyři roky do vězení za zneužití pravomoci, uložil mu také peněžitý trest a zákaz činnosti. Verdikt, který je součástí dotační kauzy ROP Severozápad, není pravomocný. Informovaly o tom ve čtvrtek Seznam Zprávy na základě informace soudu. Šulcův advokát Daniel Volák webu sdělil, že se Šulc odvolá. Ústí nad Labem 15:55 3. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý hejtman Ústeckého kraje za ODS Jiří Šulc | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Soud uložil Šulcovi peněžitý trest 300 tisíc korun a dále trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci s předmětem činnosti při rozhodování o nakládání s finančními prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie a s veřejnými prostředky v trvání pěti let, napsala Seznam Zprávám místopředsedkyně ústeckého krajského soudu Zdeňka Hošková.

Babiš, Půta i regionální šíbři ODS i ČSSD. Přehled největších kauz spojených s evropskými dotacemi Číst článek

Šulcův advokát redakci řekl, že se proti rozsudku odvolají. Případ tak bude řešit pražský vrchní soud.

Podle Voláka je uložený nepodmíněný trest velice přísný zejména za situace, kdy od skutku uplynulo 16 let, trestní řízení trvá už sedm let a jeho klient je ve vážném zdravotním stavu, kdy nastoupil z invalidního do starobního důchodu.

Hlavní líčení soud v kauze Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad zahájil v roce 2021. Obžalováno bylo 27 politiků, podnikatelů a úředníků. Šulc se hlavního líčení od začátku neúčastnil, loni v září jeho případ vyloučil soud k samostatnému projednání kvůli zdravotním důvodům bývalého hejtmana.

Trestná činnost Šulce podle obžaloby spočívala v tom, že se jako tehdejší předseda výboru regionální rady podílel v roce 2009 na tom, že byl do čela úřadu účelově dosazen Petr Kušnierz, který byl za machinace při rozdělování evropských dotací opakovaně odsouzen a zpovídá se i v rozsáhlé kauze podvodů.

Zmanipulování evropských dotací

Podle státního zástupce zmanipulovali obžalovaní evropské dotace za 14 miliard korun.

Případ se týká rozdělování evropských dotací z ROP Severozápad od května 2008 do září 2011.

Mezi vyjmenovanými trestnými činy je poškození finančních zájmů Evropské unie, zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zločin vydírání a další.

Dva z obžalovaných vyjádřili zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Ostatní vinu odmítají.

Kušnierz nejprve spolupracoval s policií, posléze u soudu řekl, že to bylo pod tlakem. Za hlavní aktéry organizované zločinecké skupiny obžaloba označila podnikatele a bývalého politika Alexandra Nováka a podnikatele Daniela Ježka.