Bývalý vyšetřovatel Komárek půjde před poslance. 'Není možné, abych nepřišel,' říká a stěžuje si na očerňování

Exdetektiv Jiří Komárek v úterý přijde na jednání mandátového a imunitního výboru sněmovny. Řekl to Radiožurnálu. Výbor by měl rozhodnout, jestli doporučí vydat premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka policii. Kriminalisté je chtějí stíhat kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo. Praha 20:00 12. ledna 2018

Už vám dorazilo pozvání na úterní jednání mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny?

Volala mi nějaká paní a mělo by to přijít během dneška.

Máte v plánu na jednání přijít?

Vzhledem k tomu, co poslouchám od některých politiků v televizi, tak není možné, abych nepřišel. Minimálně se budu bránit proti tomu, co pan Kalousek, paní Němcová a někteří Piráti tvrdí o tom, že jsem byl nepravomocně odsouzen za pomluvu. Vyloženě lžou a očerňují mě.

Máte na mysli to, že soud vás nepravomocně odsoudil v souvislosti s vaším výrokem o „brutálním“ úniku informací ze strany policejního prezidenta Tomáše Tuhého pro zneužití pravomoci úřední osoby?

To všichni říkají, že jsem lhal, že jsem nepravomocně odsouzený lhář, a zmiňují trestný čin pomluvy. Já jsem k ničemu takovému odsouzen nebyl. Ve výroku soudkyně nezaznívá, že bych kdykoliv lhal, což je velmi podstatné. Já jsem řekl něco, co jsem říkat neměl, údajně.

V prosinci jste u soudu mluvil o údajném propojení vyšetřovatele případu Čapí hnízdo Pavla Nevtípila s právníkem lobbisty Ivo Rittiga Davidem Michalem. Co očekáváte, že od vás budou chtít poslanci slyšet?

Vycházím z toho, že na základě toho, co jsem u soudu řekl, budou chtít slyšet něco tady k tomu, jinak nic nevím. Z logiky věci to vyplývá.

Odkud máte tyto informace?

To vám říkám nemůžu, narážíme na mlčenlivost. Můžu to říct v případě, že budu zbaven mlčenlivosti – jestli jí budu zbaven, to netuším. Nebo při obhajobě a to před soudem. To jsem využil, řekl jsem to a dál to šířit nehodlám.