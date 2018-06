Česku hrozí sociální katastrofa, tisíce lidí na ubytovnách nemají čím platit, varuje expert

Končící vláda navrhuje změny v dávkách na bydlení. Podle ministryně v demisi Jaroslava Němcová (ANO) se tím omezí nadužívání a zneužívání dávek. Peníze mají směřovat k potřebným lidem, nikoli k těm, kteří si na dávkách postavili byznys. „Plánované snížení dávky povede k ještě větší eskalaci problémů těch nejchudších,“ míní ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček. Praha 6:00 23. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Ústí nad Labem se zavírají dvě ubytovny, chodba v Modré ubytovně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Nutné to není,“ reaguje Šimáček na dotaz, zda je třeba přistoupit ke změnám dávek.

Další plánované úpravy podle něj naopak povedou k sociální katastrofě. „A to říkám s plnou odpovědností.“

„Víme, že se doplatek na bydlení novelizací zákona o pomoci v hmotné nouzi už v podstatě rozpadl. Víc než 4000 domácností, které žijí v ubytovnách, tento příspěvek už nepobírá. Další plánované snížení dávky povede k ještě větší eskalaci problémů těch nejchudších. Navíc, když o ně nikdo nestojí a obce se je snaží jen ze svých území vytlačit,“ vysvětluje Českému rozhlasu Plus ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

S příspěvkem na bydlení je to prý ještě dramatičtější, protože tato dávka drží přes 200 tisíc nízkopříjmových rodin v bytech. Jsou to takzvaní chudí pracující (nebo pracující chudoba), samoživitelky nebo samoživitelé i s dětmi, často pracovníci nejrůznějších sociálních služeb nebo pomocníci učitele či pomocný personál nemocnic.

Jak bolí byznys s chudobou Server iROZHLAS.cz přináší velkou fotoreportáž z domovů těch, kteří se za pár dnů budou muset vystěhovat - někteří i po patnácti letech bydlení. Dveře do svých jednopokojových bytů, za které zpravidla platí dvanáct tisíc korun, otevřeli všichni ochotně.

„Pokud na tuto dávku nedosáhnou, dostanou se do velkého rizika, že o bydlení přijdou. Naše společnost je zatím neumí zaplatit, přitom je velmi potřebuje. Místo toho, aby je stát podpořil, je ještě víc ohrožuje,“ je přesvědčen Šimáček.

Ať pracují...

Podle Petra Becka, zástupce odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, jsou problémy hned dva.

„Jeden se týká příspěvků na bydlení, který se opravdu nadužívá, a nové opatření (které ale teprve míří do legislativní rady vlády) by zneužívání mělo upravit. Druhá změna se týká hlavně lidí z ubytoven. Navrhujeme snížení doplatku na bydlení snížením započitatelné hranice normativních nákladů. Je otázka, jestli to všechno ale povede ke snížení obchodu s chudobou,“ přibližuje.

„Doplatek na bydlení u lidí, kteří jsou teď na ubytovnách, je z ubytoven nevyloučí. Ministerstvo navrhuje jeho snížení z 80 na 60 procent. Udělali jsme si průzkum, ze kterého vyplývá, že z 13 500 lidí na ubytovnách je většina v produktivním věku, a tak by mohli i pracovat,“ kontruje Beck.

To, že se v současnosti zavírají ubytovny třeba v Ústí nad Labem nebo v Lovosicích, podle něj nijak s koncem byznysu s chudobou nesouvisí. „Vlastníci ubytoven se obávají bezdoplatkových zón, ne toho, že by jim ubytovny přestávaly vydělávat.“

Byznys s chudobou kvete dál

Podle ředitele Institutu pro sociální inkluzi Martina Šimáčka to, co už stát udělal - tedy snížil výši vyplácené dávky na 80 procent -, nemělo žádný dramatický dopad na tento byznys, který funguje dál.

„Majitelé výpadek přenesli na klienty a tahají z nich třeba dávky na živobytí nebo peníze z práce načerno. Když se tyto dávky začaly vyplácet v poukázkách, je to zase pouze na klientech.“

Petr Beck tvrdí, že s oddlužením či zapojením se na trh práce pomáhají lidem na ubytovnách sociální pracovníci úřadů práce a obcí.

„Měli by participovat na pomoci těmto lidem, protože ti, co bydlí na ubytovnách, si moc neuvědomují, že nejde a nemůže jít o nějaké jejich trvalé bydlení.“