Dělníci objevili v židovské obřadní síni v Bzenci původní výmalbu, o jejím obnovení rozhodnou památkáři

Letos už se práce chýlí ke konci. Při obnově dřevěného kazetového stropu ale dělníci našli pod bílou vrstvou barvy na zdi původní, barevnou výmalbu.

„My jsme asi před týdnem dokončili opravu toho původního kazetového podhledu. Byla tady zvolena kombinace dvou základních barev – takové starozelené a cihlové červenohnědé. Na původním podkladu jsou nánosy několika vrstev barev,“ říká Libor Kuchař, který se před třemi lety zasadil o to, aby se celá budova rekonstruovala, nejenom z venku, ale také zevnitř.

„A končí to bílou. A my všechny tyhle vrstvy vymyjeme, odstraníme, a budeme se zabývat pouze tou původní historickou podkladní vrstvou.“ Nadšení Libora Kuchaře ale krotí památkáři. Protože podkladovou vrstvu našel teprve nedávno, platí zatím loni schválné plány na bílou výmalbu síně. Nastalo tak nové kolo diskuzí, do kterého se zapojuje i Jaroslav Klenovský, zástupce Federace židovských obcí, která budovu vlastní.

„Pan Kuchař musí připravit výtvarné řešení, jak by měly být ty stěny barevně pojaty. Tento návrh se předá k posouzení na Národní památkový ústav v Brně. Na základě toho se vydá nové závazné stanovisko,“ říká Klenovský.

Synagoga v Bzenci | Foto: Karolína Peřestá | Zdroj: Český rozhlas

O tom rozhodnou památkáři z kyjovské radnice. Problém může být v tomto případě kombinování historických prvků s novodobými. Poslední rekonstrukce budovy totiž pochází z přelomu 70. a 80. let. „Přestože jsou v interiéru nějaké novodobé prvky, my s tím nemáme problém, chceme je zachovat,“ dodává Kuchař.

Na rekonstrukci obřadní síně se podílí kromě něj také vedení Bzence, Památkový ústav i Federace židovských obcí. Bude pak ale především na bzenecké radnici, jak budovu využije. „Opět by mohla sloužit pro účely případných výstav či koncertů,“ nastiňuje možné plány starosta Pavel Čejka.

Její maximální využití si představují i její majitelé. Práce chtějí dokončit do léta. Na tradiční bzenecké pouti už by si tak opravenou židovskou obřadní síň mohla prohlédnout i veřejnost.

Při opravách stropu v židovské obřadní síni v Bzenci našli řemeslníci pod podklady bílé barvy původní barevnou | Foto: Karolína Peřestá