O těch dětech víme všechno, obhajuje návrh na přijetí syrských sirotků iniciativa Češi pomáhají

„Děti bychom určitě měli přijmout, na tom pracujeme už dva roky,“ uvedl Miko z iniciativy Češi pomáhají. Jejich seznam přivezla z řeckých uprchlických táboru europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

Miko odmítl, že by návrh na přijetí dětí Šojdrové nebyl předem promyšlen, jak namítl jeho oponent. „Už v loňském roce proběhly schůzky například s ministerstvem vnitra.“

Souhlasí, že Řecko nezvládá uprchlickou situaci logisticky, ani stran efektivního využívání evropských peněz. „Ale to ty děti nezajímá, zatímco nás jako Evropany by to zajímat mělo.“

„Není vůbec žádná pravda, že o těch dětech něco nevíme. Je vidět, že pan Bžoch o projektu nemá žádné informace, přesto tady reprezentuje někoho, kdo se tím zabývá... O těchto dětech se ví, že rodiče nemají a příbuzní o ně za celou dobu neprojevili zájem, byť jsou v západní Evropě. “ Jaroslav Miko

„Paní Šojdrová si nic nevymyslela. Naše iniciativa přišla s návrhem už za Sobotkovy vlády a paní poslankyně nás chtěla podpořit. Také se málo ví, že roky už tu nějaké děti, včetně afghánských, jsou. A normálně to funguje,“ upozornil Jaroslav Miko.

Předvolební kampaň?

„Dětem je třeba pomáhat, ale jestli přijmout zrovna těch 14 dětí, jejichž seznam přivezla paní Šojdrová, to nevím. Má to spoustu kroků, které se měly a musejí udělat,“ reagoval místopředseda sněmovního zahraničního výboru Bžoch.

Podle něj je úskalí několik. „Bylo především úplně špatně, jak to začalo. Paní Šojdrová přišla s projektem, který neměla naplánovaný.“

Plán Andreje Babiše postavit sirotčinec v Sýrii považuje Bžoch za dobrý. „Ale když paní europoslankyně přichází s tím návrhem, ať se jede podívat také do Řecka a zkontroluje toky evropských peněz. Řecko dostává bambiliony peněz a s těmi očividně nenakládá tak, jak by mělo.“

„Kdyby se to od začátku řešilo přes odbor migrační, kde je paní ředitelka Novotná, tak jsme dávno někde jinde. Mluvilo by se s lidmi, kteří to mají na starost,“ shrnul Jaroslav Bžoch.

„V tom je možná ten problém, že se aktivisté obrátili na paní Šojdrovou místo na ministerstvo vnitra. Nevím, jestli by tu ty děti byly, ale možná bychom byli v debatě o něco dále... Paní Šojdrová v tom figurovat neměla, podle mě si z toho dělá kampaň před evropskými volbami.“ Jaroslav Bžoch