ONLINE: Italská letadla jsou pro české hasiče velkou pomocí. ‚Hodí vodu do nepřístupných míst,‘ chválí

Vrtulníky nalétávají v krátkých intervalech k obrovskému oranžovému bazénu na 54 kubických metrů. Během půl minuty naberou do menších vaků o objemu 1200 litrů a okamžitě létají směrem na Divokou soutěsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hašení rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku se ve čtvrtek zřejmě dostalo do bodu zlomu

„To je to, na co jsme zvyklí na Slovensku. Velmi často využíváme vrtulníky ve vysokohorských podmínkách bez přístupových cest, v národních parcích, strmých svazích,“ říká velitel slovenského týmu Richard Rehák.

U bazénu stojí tři hasiči. Mají v rukou dlouhá bidla, kterými ještě do vaku strkají, aby se mohl naplnit. Jejich vaky u vrtulníku mají dokonce vlastní čerpadla. Proto mohou za 30 sekund nabrat 3000 litrů vody.

Na nebezpečí požáru v souvislosti s kůrovcem jsme upozorňovali, ale vysmáli se nám, říká Linhart Číst článek

Hasiči a dřevorubci pod Meznou jsou spokojeni. „Pomůže nám to hodně, protože to hodí vodu do nepřístupných míst. Tam my ani nemáme šanci se dostat – museli bychom se třeba slanit. Ta velká italská letadla tam ale zvládnou dostat obrovské množství vody,“ říká Jakub Zajan, který pracuje pro pražské hasiče.

„Nejde o to dostat se dolů, ale spíš nahoru, na vršky skal. U těch, které jsou hodně strmé, jsou opravdu nepřístupné terény. To se nedá,“ doplňuje.

Ve vyšší letové hladině krouží nad vrtulníky dva italské letouny. Shodily náklad a vracejí se západním směrem. Za patnáct minut by měly být zase zpátky. V Českém Švýcarsku to vypadá na velký letecký den.