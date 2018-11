Čunek: Žádost o vydání krátce před volbami Babišovi pomohla. Lidé cítili, že je to nespravedlivé

Senát ve čtvrtek vyzval premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše k rezignaci do vyšetření kauzy Čapí hnízdo. Většina zákonodárců to schválila v usnesení. Senátor Jiří Čunek z KDU-ČSL ale hlasoval proti. Je možné kvůli závažnému podezření opustit vrcholnou politiku a v případě očištění se do ní bez problémů vrátit? Novinářka Marie Bastlová se Čunka ptala v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 12:03 16. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Čunek z KDU-ČSL | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Senátor Jiří Čunek byl jeden ze čtyř členů komory, který aktivně hlasoval proti usnesení, které vyzývá Andreje Babiše k rezignaci. Kdo jak hlasoval, najdete na stránkách horní komory.

„Jsem přesvědčen, že naše politika vměšující se do státního zastupitelství a policie způsobila, že ‚náhodou‘ požádali Andreje Babiše o odstoupení krátce před volbami,“ vysvětloval svůj postoj ve vysílání Radiožurnálu.

„Kdyby to udělali po volbách, tak by nezpůsobili nespravedlnost, která podle mě způsobila, že Andrej Babiš získal víc procent. A podle mě zcela právem, protože lidé intuitivně cítí, že to nespravedlivé je. Kdyby to udělali po volbách v klidu, a dokonce tichu, tak jako bez těch projevů mediálních, tak by to působilo jako férový proces,“ dodal.

Někdejší ředitel pražské policie Miloš Trojánek již v polovině loňského srpna odmítl, že by byla žádost načasována tak, aby ovlivnila podzimní volby. „Kategoricky odmítám spekulace o jakémsi načasování a snaze o ovlivnění výsledků voleb," uvedl Trojánek.

Sám premiér Andrej Babiš prohlásil, že kauza týkající se únosu jeho syna na Krym je účelově vypuštěná kauza před oslavami 17. listopadu. Podle Čunka to bylo politické zadání některého z politiků.

Senátor z KDU-ČSL také řekl, že když už politik musí trpět mediální kauzy, měly by prý státní orgány použít nástroje k tomu, aby byl obviněný vydán těsně před obžalobou. Což mimo jiné vyžaduje rozdílný přístup k politikům a běžným občanům.

„Občan volí svého zástupce, ke kterému má mít důvěru. A když je tato důvěra oslabena, pak je to destrukce demokracie,“ myslí si Čunek. „Když by v takovém případě politik odstoupil, vládnout budou ti, co mají takové krytí ve státních složkách, že se jim podobná situace stát nemůže,“ dodává senátor.

Novinářka Marie Bastlová se ptala také na to, jaký byl jeho vlastní návrat do politiky poté, co ustál politickou kauzu. Několik měsíců po zahájení stíhání zůstával ve funkci.

„Neměl jsem odcházet vůbec, ale mou rodinu a ženu to poškozovalo. Jsem přesvědčen, že kdybych odešel hned s tím, že už v politice nikdy nebudu, vyšetřování okamžitě skončí,“ prohlásil. To Čunek považuje za důkaz, že v jeho případě nešlo o podstatu věci, ale o to dostat ho z politiky.

Jeho straničtí kolegové Marian Jurečka i Pavel Bělobrádek premiéra naopak kritizují. Podle Čunka se ale přidávají k mainstreamu, protože jim chybí právě zkušenost s vyšetřováním. „Já jsem díky tomu pochopil, že jde o politiku, ne o vyšetřování,“ uzavírá rozhovor.

