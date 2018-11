Opozice na výboru neprosadila debatu o vyšetřování Čapího hnízda. Chyběl jeden hlas

Pro zařazení nového bodu na schůzi výboru, jak jej navrhl Pavel Žáček (ODS), hlasovalo šest členů výboru. Proti byli čtyři poslanci, dva se hlasování zdrželi. Pro schválení Žáčkovy iniciativy tak chyběl jeden hlas.

Jan Bartošek (KDU-ČSL) následně oznámil, že bude pokračovat ve sbírání podpisů členů výboru, aby se mohla k záležitosti uskutečnit jeho mimořádná schůze.

Žáček svůj návrh zdůvodnil posledními informacemi, které podle něho mohou zpochybňovat nezávislý postup policie. „Je nutné vyjasnit si, zda se něco takového děje, nebo neděje," řekl.

Poslanec ODS poukazoval například na otazníky kolem toho, že se údajným únosem premiérova syna na ukrajinský Krym okupovaný Ruskem zabývají policisté z Prahy 1, nikoli celostátní útvar.

„Zasahování do živé kauzy je nepřípustné,“ namítal Jiří Mašek (ANO). Zdeněk Ondráček (KSČM) by zase očekával debatu o únicích informací ze spisů, o tom, jak se podle něho novináři k údajům dostávají. Poukázal na to, že se k novinářům dostala švýcarská adresa Andreje Babiše mladšího.

Mezi chybějícími byl dnes Milan Chovanec, ten měl minulou neděli autonehodu a skončil v nemocnici.

Kauzy kolem Babiše

Politickou krizi odstartovala skrytě natočená reportáž Seznam Zprávy s Babišem mladším. Premiérův syn v ní nařkl spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby kvůli případu, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu, opustil Česko.

Na Krym ho odvezl podnikatel a zaměstnanec Agrofertu Petr Protopopov, který ale odmítl, že by šlo o únos. „Nikdy jsem ho nenutil proti jeho vůli, nikdy jsem mu nic špatného neudělal,“ uvedl Protopopov v rozhovoru pro Právo.

Z Česka ho prý odvezl kvůli mediálnímu tlaku, který se rozpoutal po trestním oznámení na Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo. Babiš mladší ale v reportáži mimo jiné řekl, že má z Protopopova strach.

Babiš synova vyjádření odmítl, o únos podle něj nešlo. Trpí podle něj schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem.

Babiš mladší v reakci na to uvedl, že jeho otec lže. Předseda vlády ho v sobotu navštívil v Ženevě, na svém facebookovém profilu pak uvedl, že syn a jeho matka už pochopili, jak je novináři zneužili.

Šestice opozičních stran - ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN - pak v pátek vyvolá ve sněmovně hlasování o nedůvěře vládě. Na svržení kabinetu ale zatím nemá dostatek hlasů. Disponuje pouze 92 poslanci a ke svržení vlády je třeba 101 hlasů. ČSSD I KSČM vládu podpoří. Mimořádná schůze se bude konat v pátek od devíti hodin.

Premiér Andrej Babiš spolus se svým synem čelí obvinění v dotační kauze Čapí hnízdo. Mezi dalšími obviněnými je mimo i manželka předsedy vlády Monika Babišová, dcera Adriana Bobeková a jeho švagr Martin Herodes.