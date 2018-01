Babišova vláda odhlasovala vlastní demisi. Na jednání kabinetu navázala schůze sněmovny

Menšinová vláda Andreje Babiše odhlasovala svou demisi, po středečním zasedání kabinetu to oznámil premiér. Mandát bude vláda vykonávat do jmenování nového kabinetu. Jednání začalo v půl sedmé ráno a navázala na něj řádná schůze sněmovny. Poslanci rozhodli, že se o vydání Babiše a Faltýnka kvůli kauze Čapí hnízdo bude hlasovat v pátek. Praha 6:30 17. 1. 2018 (Aktualizováno: 12:35 17. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Richard Brabec na řádné schůzi sněmovny 17. ledna. | Zdroj: ČTK

Babiš novinářům po jednání vlády řekl, že prezidenta Miloše Zemana požádal o termín, kdy mu demisi kabinetu oficiálně předá.

Budeme vyjednávat s ČSSD, hlásí Babiš. Je to neformální nezávazná konzultace, reaguje Chovanec

Očekává se, že Zeman Babiše pověří skládáním nového kabinetu. Jednání s parlamentními stranami by měla začít ve středu. Zeman avizoval, že Babiše tentokrát premiérem jmenuje, až získá podporu většiny sněmovny.

„Budeme jednat, jak jsem zaznamenal v médiích, v ČSSD to vypadá, že s námi chtějí jednat," uvedl Babiš k sestavování vlády. Vyjednavači ANO podle něj vyslechnou podmínky, které si sociální demokraté kladou, a jejich vyjádření k programovému prohlášení vlády.

Jak se bude vládnout v demisi

Podle vicepremiéra Richarda Brabce vláda neprobírala, jak bude vládnout v demisi. Návrhy zákonů podle něj bude dál posouvat do legislativního procesu.

Ministryně obrany Karla Šlechtová před jednáním kabinetu uvedla, že nechce v době, kdy kabinet bude v demisi, podepisovat velké zakázky. „Budeme jednat klasicky. Budou tam věci, které ministři navrhnou. Země by neměla být bez vlády ani minutu," uvedl Brabec s tím, že osobně chce jako ministr životního prostředí předkládat i materiály s dlouhodobějším významem.

ČSSD má pro vstup do vlády několik podmínek, mimo jiné požaduje, aby v kabinetu nebyl nikdo trestně stíhán. Policie požádala o vydání Babiše ke stíhání kvůli financování farmy Čapí hnízdo. Kromě toho ČSSD požaduje, aby vzhledem ke kauze Čapího hnízda ANO ve vládě nekontrolovalo ministerstva financí, spravedlnosti a vnitra.

Obecné referendum

Vláda mimo jiné projednávala například ústavní zákon o obecném referendu, který navrhli poslanci hnutí SPD. Pro vyvolání referenda by podle nich mělo stačit 100 tisíc podpisů a lidé by mohli rozhodovat o všem, co není v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

„Zákon, který jsme projednali, půjde do sněmovny a sněmovna rozhoduje, ne vláda. Zákon o referendu udává vysoké kvórum podle modelu v Evropě, což je 10 procent, asi 800 tisíc. Zahraniční závazky vůbec nechceme dávat do referenda, to znamená NATO nebo EU,“ uvedl k tomu po zasedání kabinetu Babiš.