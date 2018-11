ČSSD hlasovat o nedůvěře nebude, oznámil Hamáček. Nebrání se předčasným volbám

Poslanci sociální demokracie se nezúčastní pátečního hlasování Poslanecké sněmovny o nedůvěře vládě. V době hlasování opustí sál. Novinářům to po středečním jednání širšího vedení ČSSD řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Kabinet absence poslanců ČSSD při hlasování neohrozí, protože pro vyslovení nedůvěry je třeba 101 hlasů. ANO i komunisté přitom návrh 92 opozičních poslanců nepodpoří. Aktualizujeme Praha 16:15 21. 11. 2018 (Aktualizováno: 16:25 21. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Kauza Andreje Babiše není kauzou sociální demokracie, je to jeho osobní problém, který si musí vyřešit on,“ sdělil po jednání vedení strany ministr vnitra Jan Hamáček. „Nešli jsme do vlády proto, abychom řešili kauzy Andreje Babiše, šli jsme do vlády proto, abychom prosazovali náš program,“ dodal.

10 důkazů kauzy Čapí hnízdo: Babišovy e-maily, dohled na staveništi, report banky i platba za akcie Číst článek

ČSSD podle Hamáčka nemůže přehlédnout fakt, že problémy Andreje Babiše vládu zatěžují, opozice ale podle něj nemá žádný plán. „Žádný plán B jsme od pravicové opozice neslyšeli,“ řekl předseda strany s tím, že demise či nedůvěra vládě není řešení.

Změna premiéra, nebo volby?

„Osobní problémy Andreje Babiše zatěžují vládu, nejlepším řešením by bylo, aby se hnutí ANO rozhodlo pro slovenský model a nominovalo jiného premiéra,“ oznámil Hamáček.

Ze slovenské vlády na jaře po masových protestech po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové odstoupil premiér Robert Fico, ve funkci ho nahradil Peter Pellegrini. Půdorys vládní koalice zůstal stejný.

Vedení ČSSD vidí jako možnou variantu i rozpuštění Poslanecké sněmovny a předčasné volby. „Pokud se ve sněmovně najde 105 hlasů pro její rozpuštění, ČSSD dodá dalších 15,“ řekl Hamáček. Pro rozpuštění sněmovny je potřeba 120 hlasů poslanců.

Opozice potřebuje pro vyslovení nedůvěry vládě většinu všech poslanců, tedy 101 hlasů bez ohledu na počet přítomných zákonodárců.

Strana měla více variant

Poslanci, ministři a další představitelé vedení ČSSD přicházeli na středeční zasedání vedení sociální demokracie s různými variantami řešení politické situace.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček před jednáním řekl, že by měla ČSSD trvat na odchodu premiéra Andreje Babiše z vlády, a to až do vyšetření případu Čapího hnízda. V opačném případě by měla být připravena z vlády odejít.

Vy byste z vlády odešel? “Nelpím na své funkci, jde o principy,” reaguje ministr zahraničí T. Petříček na dotaz @Aktualnecz . Nelíbí se mu, ze ve vládě chce zůstat premiér Babiš... Otázka je, jak moc v tomto jeho sdělení hraje roli stanovisko pražské ČSSD, které je členem... pic.twitter.com/qGwK28oUJ6 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 21. listopadu 2018

Petříček novinářům také řekl, že by ANO mělo přijít s novým jménem premiéra, než se situace kolem Babiše vyjasní. V opačném případě by ČSSD měla vyvodit důsledky. „A být připravena, že z vlády odejde. Jsem připraven nelpět na funkci," uvedl.

Bývalý úřadující šéf strany a nynější poslanec Milan Chovanec variantu s výměnou předsedy vlády také preferoval.

Poslanec Ondřej Veselý ale v té souvislosti varoval, aby ČSSD neuvolnila místo hnutí Svoboda a přímá demokracie v čele s Tomiem Okamurou. „Naše cesta není, abychom pustili k vládě nacionalisty,“ uvedl.

Kauza Čapí hnízdo: obě Babišovy děti tvrdí, že jsou duševně nemocné. Vyšetřovatelé jim to nevěří Číst článek

Pokud ČSSD bude hlasovat pro nedůvěru vládě, SPD otočí názor a kabinet podpoří, myslí si Veselý.

Babiš odmítl opustit premiérský post

Místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Birke pak podporuje setrvání ve vládě. „Pokud uděláme špatné rozhodnutí, dostaneme zemi do složité situace," varoval.

Předseda ČSSD Jan Hamáček v minulých dnech mluvil o tom, že preferuje takzvaný slovenský model, kde koalice vyměnila premiéra Roberta Fica, kabinet ale s výjimkou několika ministrů pokračoval v původní podobě pod Peterem Pellegrinim.

Premiér Babiš nicméně odejít odmítá a podporu mu v posledních dnech vyjádřilo vedení ANO i poslanecký klub hnutí.

„Já vám jenom chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Nechť si to všichni zapamatují. Nikdy. Pokud budu odvolaný, fajn,“ prohlásil před časem premiér.

.@Honza_Birke před jednáním předsednictva: @CSSD nikdy nebyla ve slozitejsi situaci. Ve vládě máme zůstat. pic.twitter.com/xoThbkBUd4 — Zuzana Cerna (@zuzana_cerna) 21. listopadu 2018

Mezi zmiňované varianty před jednáním patřila také možnost, že poslanci ČSSD odejdou při hlasování o nedůvěře z jednacího sálu. Jednalo by se o symbolické gesto nesouhlasu, které by však vládě neuškodilo. Takovou možnost zmínil například místopředseda ČSSD Martin Netolický.

Babiš po jednání s prezidentem: K vyslovení nedůvěry vládě není důvod, mého syna už neřešte Číst článek

I v minulých dnech zaznívaly v ČSSD nejrůznější názory. Například pražská buňka požadovala, aby ČSSD tlačila na odchod premiéra a ČSSD kvůli kontrole vyšetřování Čapího hnízda obsadila post ministra spravedlnosti. V opačném případě by měli ministři za ČSSD rezignovat.

Poslanec Petr Dolínek míní, že ČSSD by měla koaliční partnery vyzvat k naplnění těchto podmínek. Rozhodnutí o hlasování podle něj může padnout až na čtvrtečním zasedání klubu.

Schůze začne v pátek v devět

Mimořádnou schůzi k hlasování o nedůvěře vládě svolalo šest opozičních stran - ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Důvodem jsou poslední informace o případu Čapí hnízdo a o údajném únosu premiérova syna na Krym. Schůze začíná v pátek v devět hodin.

V dotační kauze Čapí hnízdo je premiér Andrej Babiš obviněn spolu se svým synem z prvního manželství Andrejem Babišem mladším a dalšími pěti lidmi. Mezi nimi jsou mimo jiné i Babišova manželka Monika, dcera Adriana Bobeková a jeho švagr Martin Herodes.

Opozice by měla být při pátečním hlasování o vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD ve sněmovně kompletní. Předsedové šestice klubů žádné omluvy poslanců nemají. Dohromady ale strany disponují jen 92 hlasy, což ale k vyslovení nedůvěry nestačí.