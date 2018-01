Imunitní výbor doporučil vydání Babiše i Faltýnka k trestnímu stíhání. Poslanci ANO se zdrželi hlasování

Sněmovní imunitní výbor v úterý dopoledne doporučil plénu sněmovny, aby vydalo premiéra Andreje Babiše (ANO) a prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Po jednání výboru to potvrdili jeho členové. Kdy se bude policejní žádostí o jejich vydání zabývat dolní komora jako celek, zatím není jasné. Praha 6:52 16. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek (oba ANO) v úterý poslance požádali o své vydání k trestnímu stíhání. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Pro vydání lídrů hnutí ANO Babiše a Faltýnka hlasovalo 11 členů mandátového a imunitního výboru. Novinářům to řekl jeho předseda Stanislav Grospič (KSČM). Osobně hlasoval stejně jako v září, když na stejnou žádost reagovala bývalá Sněmovna, tedy pro vydání. Všech osm členů hnutí ANO se hlasování zdrželo, řekla místopředsedkyně výboru Taťána Malá (ANO). Nedovede si představit, že by pro vydání obou lídrů hlasovala na plénu. O dalším postupu bude klub ANO jednat.

Oba politici o své vydání sami žádali. „Požádáme o vydání a nemá to žádnou souvislost se schůzí s jednáním o důvěře vládě," uvedl v úterý před schůzkou imunitního výboru Andrej Babiš. „Žádný podvod nebyl a žádný důkaz neexistuje. Sprostota a bezohlednost lidí a novinářů ze mě dělá lidskou zrůdu, že v tom nechám děti a svou paní. S kolegou Faltýnkem jsme nepochybovali, že se necháme vydat. To je jasné. Necháme se vydat," dodal premiér. Dělají ze mě zrůdu, řekl Babiš před imunitním výborem. S Faltýnkem se nechají vydat Číst článek

"Okolnosti, které se kolem kauzy dějí, a informace, které jsme měli možnost načerpat, nás vedly k tomu, že jsme nemohli hlasovat pro vydání, protože nebylo vyloučeno podezření, že by se mohlo jednat o politicky motivovanou kauzu," uvedla Malá.

"Jednání bylo složité, musely se zvážit všechny okolnosti," řekl Grospič. "Jsme si vědomi toho, že v trestním spisu i ve výpovědích, které jsme měli možnost slyšet jsou věci, které možná navozují řadu otázek, ale zároveň si uvědomujeme, že výbor není orgánem činný v trestním řízení. Nerozhodujeme o vině a trestu," řekl.

'Nic zásadního'

Andrej Babiš výbor opustil okolo půl 10 ráno. Po něm před poslance předstoupil Jaroslav Faltýnek, který z jednání odešel před desátou hodinou. Premiér po výslechu novinářům řekl, že proti loňskému jednání výboru byl rozdíl v tom, že jeho advokáti zvládli prostudovat spis.

Zopakoval, že pro jeho obvinění nejsou důkazy a dodal, že se ho poslanci ptali na argumenty, které uvedl ve stížnosti proti zahájení trestního stíhání. „Nebylo tam nic zásadního," shrnul Babiš. Novinářům šéf hnutí ANO také řekl, že vytvářejí nesmyslnou atmosféru, „že Babiš nechce být vydán ke stíhání."

„My chceme poukázat jenom na to, že celá kauza je vymyšlená," uvedl. Stejně jako na ranní tiskové konferenci řekl, že OLAF nezmiňuje, že by spáchal podvod. „Znovu opakuji, že nejsem dotčená osoba, mě se ta zpráva netýká," řekl premiér.

Faltýnek: Je to nesmysl

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek označil svoje stíhání v kauze Čapí hnízdo za nesmysl.

Zpravodajka výboru Kateřina Valachová řekla, že by se mohli poslanci o vydání obou politiků k trestnímu stíhání bavit zhruba hodinu. Marek Benda (ODS) mínil, že by do hodiny mohlo být rozhodnuto i o doporučení výboru, zda Babiše s Faltýnkem stíhat či nestíhat.

Policie obvinila oba poslance už před volbami pro podezření z dotačního podvodu, Babiše i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Babiš i Faltýnek podezření odmítají a hovoří o účelovosti a o politické motivaci stíhání.

Babiš také zpochybňuje zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), která je nově součástí vyšetřovacího spisu. Obšírněji by se k ní měl veřejně vyjádřit před úterním slyšením ve výboru.

Pozvání Komárka

Na žádost poslanců SPD Tomia Okamury a ANO výbor původně na slyšení pozval také bývalého detektiva někdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiřího Komárka. Poslanci poukazovali na jeho informace o vztahu vyšetřovatele případu Čapí hnízdo Pavla Nevtípila s kontroverzními lidmi. Komárek však musel být kvůli účasti na výboru ještě zbaven mlčenlivosti. Výbor o to požádal ministerstvo vnitra, to však žádost zamítlo. Proto se imunitní výbor rozhodl exdetektiva z seznamu pozvaných vyškrtnout.

Klíčová role SPD

SPD loni v září - při prvním hlasování o policejní žádosti - zvedla ruku pro vydání Andreje Babiše i Jaroslava Faltýnka (oba ANO). Šéf strany Tomio Okamura v povolebních rozhovorech opakovaně uvedl, že postoj ke kauze Čapí hnízdo se nezměnil.

To nyní tvrdí i Rozvoral: „Tyto informace nebudou mít vliv na naše hlasování a vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, jelikož je potřeba celou kauzu řádně prošetřit. Ve spisu jsou zřetelné nesrovnalosti, a proto je potřeba, aby v tom konaly organy činné v trestním řízení.“

Hlasy zástupců SPD budou přitom v doporučení pro sněmovnu rozhodující - společně s hnutím ANO totiž v devatenáctičlenném výboru tvoří většinu. Hlasovací většinu stran, která prosadila například úterní termín schůze nebo právě pozvánku pro exdetektiva Komárka, kritizoval už minulý týden Pirát Jakub Michálek a další zástupci opozice.

Posunutí soudu?

K jednání imunitního výboru se minulý týden vyjádřila i poslankyně Taťána Malá z ANO. Podle té by nevadilo posunout soud v kauze Čapí hnízdo o čtyři roky. Naznačila to v rozhovoru pro server Info.cz.

„Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?“ uvedla. Další člen výboru z hnutí ANO a někdejší náměstek ministra dopravy Milan Feranec je pro změnu přesvědčen, že o podvod nešlo. „Kdyby Babiš páchal od začátku trestný čin, tak by to asi nedělal tak, že by si tu firmu koupily jeho děti a Agrofert by byl strategický partner. Takhle se podvody nedělají,“ uvedl.

Jeho stranický kolega František Petrtýl by si zase chtěl počkat na český překlad zprávy OLAFu, ten by podle něho měl být hotový do dvou týdnů. „Informace, které mám, nejsou zatím nic moc. Jsem velmi překvapen, že ostatní kolegové jsou tak brilantní angličtináři, že to dokázali rozlišovat, mě to tedy nešlo,“ popsal.

Kauza Čapí hnízdo Policie obvinila oba poslance už před volbami pro podezření z dotačního podvodu, Babiše i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Babiš i Faltýnek podezření související s evropskou dotací pro farmu Čapí hnízdo odmítají a hovoří o účelovosti a o politické motivaci stíhání. Policie v případu stíhá i dalších devět lidí. V minulém volebním období sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát a nabyli tím znovu imunitu v plném rozsahu.