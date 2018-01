Byla dotace pro Čapí hnízdo oprávněná? 'Nebudu to komentovat,' říká ředitel ROP Střední Čechy

O dotaci pro Čapí hnízdo jsme rozhodovali na základě podkladů a čestného prohlášení. Úředníci ROP Střední Čechy nemají takové možnosti, aby mohli správnost či pravost těchto dokumentů ověřovat. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz to tvrdí ředitel úřadu Kamil Munia. Externí posudky, které podle Lidových novin na možné nesrovnalosti upozorňovaly, nejsou podle jeho názoru závazné. Praha 6:00 10. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš a farma Čapí hnízdo v obci Olbramovice ve Středočeském kraji | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Četl jste už zprávu Evropského úřadu pro boj s podvody (OLAF)?

Procházel jsem ji. Budu ji číst kompletně a podrobně, až bude k dispozici český překlad.

A na základě toho, co jste si zatím přečetl - jak závěry OLAFu hodnotíte?

Závěry hodnotím tak, že na jejich základě budeme činit další kroky. Nemůžu vám říct, jestli to hodnotím kladně, nebo negativně. Prostě budeme na základě těchto závěrů jako úřad činit další kroky.

Žadatel o dotaci na Čapí hnízdo uváděl nepravdivé informace, citují Hospodářské noviny ze zprávy OLAF Číst článek

OLAF podle Hospodářských novin, které zprávu získaly, hovoří o dotačním podvodu a zároveň o paragrafu poškozování finančních zájmů Evropské unie. Váš úřad žádost o dotaci v případě Čapího hnízda posuzoval. Jak si vysvětlujete, že úřad hovoří o takových pochybeních?

My jsme žádost posuzovali na základě předložených dokladů, které nám příjemce, respektive v té době žadatel, předložil. A při posuzování žádosti jsme vycházeli z podmínek výzvy a platných metodických postupů. Víc vám k tomu sdělit nemůžu. Rozhodně ta žádost byla posuzována na základě podkladů, které byly žadatelem předloženy.

A ty podklady byly podle vás v pořádku?

Jak podle nás v pořádku? To my nejsme schopni posoudit... Posoudili jsme podklady, které nám žadatel předložil. Žádost jsme vyhodnotili, že splňuje podmínky. A znova říkám, na základě podkladů, které nám předložili. My nejsme policie a nemáme takové prostředky, abychom mohli zkoumat, jestli někdo předložil něco nepravdivého.

Nestačí, doplnit

Jakým způsobem tedy při posuzování žádostí podklady zkoumáte? Jak informace ověřujete?

Ano, ty informace v rámci posuzování byly ověřovány. Nicméně je to jenom v rozsahu našich možností a kompetencí.

To znamená co? Co je ve vaší kompetenci? Jakým způsobem to můžete ověřit?

Jak jsem už sdělil, my to můžeme ověřovat na základě toho, co nám žadatel předloží. A součástí toho je čestné prohlášení, kdy on prohlašuje, že veškeré údaje, které jsou uvedeny v žádosti, jsou pravdivé. Pokud dojde k pochybnostem, je žadatel dotazován a je třeba požadováno doplnění podkladů.

Byl to případ i Čapího hnízda, žádali jste o doplnění?

Ano, v rámci posuzování byla dotazována doplnění. Nicméně to se stává dost často, to je běžná praxe.

O co se jednalo?

To vám nemůžu sdělit, ten případ jsem nehodnotil. Nevím, na co se tehdy kolegyně dotazovaly. Ale když jsme se na to dívali zpětně, tak tam byly požadavky na doplnění. Nedržím v hlavě Čapí hnízdo, máme i jiné povinnosti a činnosti, které musíme vykonávat.

Proč se na to ptám: podle Lidových novin totiž OLAF konstatoval, že statutární zástupci Čapího hnízda tehdy poskytli „nepravdivé informace a tajili důležitá fakta“. Tedy že podklady pro vaše rozhodování nebyly kompletní.

Nebudu komentovat tento závěr, jestli tam je, nebo není. Nicméně jak jsem uvedl, my žádost posuzujeme na základě podkladů, které nám dodá žadatel. A součástí těch podkladů je čestné prohlášení, že veškeré údaje poskytnuté v žádosti jsou pravdivé. A pokud nám něco chybí, je žadatel následně dotazován, je požadováno doplnění.

Znova opakuji, že my jsme při zkoumání, jestli údaje, které žadatel poskytl, jsou, nebo nejsou pravdivé, limitováni našimi kompetencemi. Nejsme policie a nemáme kompetence jako policie vyžadovat si určité dokumenty. V té době podle dokladů, které žadatel předložil, splňoval podmínky výzvy.

Nezávazné posudky

Podle Lidových novin jste také měli při posuzování dotace k dispozici dva externí posudky. Co v nich stálo?

Já je nemám na stole, nemůžu je přesně popsat, nevím, kdo konkrétně je dělal. Musel bych si to vyhledat. A co v nich stálo, vám také neřeknu přesně, abych neřekl nějaké informace, které tam pak nebyly.

Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Alespoň tedy obecně, projekt Čapího hnízda zmíněné posudky doporučovaly, či naopak?

Jeden z těch posudků ho k financování nedoporučoval. U druhého, myslím, nebylo přímo napsáno, že nedoporučuje k financování. Nicméně je potřeba říct, že posudky mají pouze pomocný nebo doporučující charakter. Nejsou závazné pro rozhodování.

Pokud vás upozorní na nějaké nesrovnalosti či pochybnosti, tak se tím řídíte? Nakolik berete závěry posudků v potaz?

Na to nemůžu odpovědět, protože jsem žádosti nehodnotil. Nemůžu říct, jakým způsobem byly posudky zohledňovány.

OLAF, opět podle Lidových novin, zmiňuje i skutečnost, že Čapí hnízdo tehdy nemělo transparentní vlastnictví, což porušovalo obecný princip transparentnosti pro využívání evropských peněz.

Závěry ze zprávy nemůžu komentovat. Všechny závěry je potřeba podrobit rozboru a analýze a z toho vyvodit nějaké důsledky. Znova opakuji, že v té době bylo umožněno českým právem, aby se firmy, které mají anonymní akcie, ucházely o dotace. Co jsme proti tomu měli udělat, aby firma, která má anonymní akcie, nemohla žádat o dotace?

Co jste mohli udělat, abyste se přesvědčili o tom, že za Čapím hnízdem nestojí velká firma, která by finance Čapímu hnízdu poskytnout mohla a ono by nemuselo žádat o dotace?

Nemůžu na to odpovědět. Je to deset let zpátky a nemám před sebou, jakým způsobem to bylo ověřováno. Znova opakuji, že my nemáme takové prostředky, jako má policie, a součástí podkladů v žádosti je čestné prohlášení. Pokud čestné prohlášení nemá žádnou hodnotu, tak nevím, v jaké společnosti se pohybujeme.

Zprávu OLAF zveřejnit nemůžeme. Informace podléhají profesnímu tajemství, trvá na svém ministerstvo Číst článek

Mohlo se stát, že evropská dotace mohla být neprávem přiznána i v případě jiných firem?

To nebudu komentovat. Nemůžu sdělit, jestli to tak je.

Co teď nyní v této věci podnikáte? Seznamujete se se zprávou OLAFu a co bude následovat?

My jsme se v případě tohoto projektu přihlásili ke škodě v rámci trestního řízení. To, předpokládám, je dostatečný argument k tomu, že se snažíme věc vyřešit. Zpráva OLAFu je součást informací, které máme. Informace se vyvíjí a shromažďují. Až informace budeme mít, tak je vyhodnotíme a budou učiněny další kroky. Jestli to bude daňové řízení, to, prosím vás, nechte na nás.

Když jste se přihlásili k případné škodě, znamená to, že máte pochybnosti o poskytnutí dotace pro Čapí hnízdo?

To děláme standardně v případě, že policie dojde do fáze, že začne trestní stíhání. Přihlásíme se ke škodě, abychom se chovali jako řádný hospodář, kdyby tam k nějakému pochybení došlo, abychom mohli peníze vymáhat.

A jste přesvědčen, že dotace pro Čapí hnízdo byla poskytnuta oprávněně?

Nebudu to komentovat.

Z jakého důvodu?

Myslím, že můj obecný názor není tady v tom případě žádným způsobem relevantní.

Jste ředitelem úřadu, který tu žádost posuzoval. Zajímá mě, zdali za rozhodnutím svého úřadu stojíte.

Ano, ale nebudu zde dávat závěry, aby nedošlo k narušení našich analýz a hodnocení. Nechci je ovlivňovat svými vyjádřeními.

Kauza Čapí hnízdo V žádosti o dotaci na farmu Čapí hnízdo byly uvedeny nepravdivé a neúplné informace. Podle Hospodářských novin to uvádí zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), která kauzu vyšetřovala. „OLAF je toho názoru, že příprava a implementace tohoto projektu byla postižena četnými porušeními národních a evropských zákonů (…). Tato porušení můžou představovat podklad pro soudní řízení na základě příslušných ustanovení českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškození finančních zájmů EU,“ citoval deník ze zprávy. Kvůli dotaci 50 milionů obvinila česká policie 11 lidí včetně premiéra Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka (oba ANO). Oba obvinění odmítají, sám Babiš se nechal několikrát slyšet, že se jedná o účelové obvinění a snahu poškodit ho. Poslanecká sněmovna musí rozhodnout, zdali oba politiky k trestnímu stíhání vydá.