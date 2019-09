Co může přijít po zastavení kauzy Čapí hnízdo? ‚Představit si lze cokoli,‘ říká novinářka Klímová

Státní zástupci zastavili trestní stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Farma prý byla malá firma bez ohledu na vazby na Agrofert. Co si myslet o nenadálém obratu a jak kauza poznamená důvěru v justici? Hosty Mare Bastlové byli Vojtěch Blažek, reportér portálu Seznam Zprávy, a zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin Jana Klímová. Praha 19:18 13. 9. 2019 (Aktualizováno: 19:50 13. 9. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Oba novináři se shodují, že zastavení trestního stíhání premiéra by si zasloužilo podrobnější vysvětlení.

„Čekal bych, že někdo z obviněných nebo jejich advokátů rozptýlí pochybnosti,“ myslí si Vojtěch Blažek. „Nevíme, čím se policie celé čtyři roky zabývala, proč sbírala důkazy, když šlo o interpretaci dotačních pravidel z roku 2008. Výklad městského státního zastupitelství stojí na tom, že se jednalo o malý podnik,“ dodává Jana Klímová.

Novináři Vojtěch Blažek a Jana Klímová se vyjadřují k zastavení trestního stíhání premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo

„To byl ale argument Agrofertu od začátku. Myslela jsem, že policie vyšetřovala podezření, že převod firmy byl jen na oko. Banka si jako majitele zapsala Andreje Babiše, což by podle mě problém byl. Je pro mě velké překvapení, že celá kauza skončila na výkladu pojmu malý a střední podnik,“ podivuje se novinářka, podle níž pravidla z roku 2008 definují takový podnik jasně. „Dívala jsem se na pravidla z roku 2008. Je tam řečeno, že spojený podnik je, pokud má stejného vlastníka s velkým podnikem,“ říká novinářka. Materiál z banky HSBC navíc podle ní uvádí Andreje Babiše jako vlastníka.

Novinář Vojtěch Blažek doplňuje, proč se rozhodnutí státního zastupitelství liší od evropské zprávy OLAF: „Uplatnila se zásada, že trestní právo má nastupovat až jako poslední instance. Může jít o správní pochybení, ale nenastal trestný čin,“ vykládá si rozhodnutí. „OLAF je úřad, ale státní zastupitelství je orgán činný v trestním řízení.“

Už před časem zastavil státní zástupce Šaroch trestní stíhání Jaroslava Faltýnka (ANO). Byl to už tehdy náznak toho, jak skončí celá kauza? „Bylo tam odůvodnění, že vlastně není žádný důkaz, že by pan Faltýnek mohl vědět o tom, jaké další kroky udělá poté farma Čapí hnízdo, že si bude žádat o nějaké dotace a tak dále. A jediný náznak, o kterém i dnes (v pátek, pozn. red.) mluvil Andrej Babiš, byl před rokem a něco, kdy státní zástupce Šaroch měl upozornit, že další pokračování toho stíhání je podmíněno ještě dalšími důkazy. Ale tam nebylo řečeno nic konkrétního,“ odpovídá Klímová.

Vyšetřování může vrátit do hry nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Jak sám často říká, jeho mandát trvá do dalšího zasedání vlády, která ho může bez udání důvodů odvolat,“ varuje Blažek.

„Situace je citlivá, odvolání by způsobilo obrovský skandál a potřebu vysvětlování, nikdo nebude chtít silné emoce. Na druhou stranu představit si lze cokoli,“ spekuluje Klímová.

Prezident Zeman navíc může využít instrument abolice: udělit Babišovi milost a stíhání zastavit. „V pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov Miloš Zeman řekl, že pokud by kauza dopadla obžalobou, zváží kroky – okamžitě mě napadla abolice. Tu musí podepsat některý člen vlády. Mohlo by se stát, že by ji chtěl podepsat právě Andrej Babiš,“ uzavírá Blažek.