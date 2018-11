ONLINE: Senát bude řešit údajný únos Babišova syna. Hamáček se s premiérem nakonec nesetká

Údajným únosem syna premiéra Andreje Babiše na Krym se bude zabývat Senát. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček (ČSSD) nakonec s Andrejem Babišem o pochybnostech kolem vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo jednat nebude. Odpoledne ho ale čeká schůzka s prezidentem Milošem Zemanem na Hradě, v plánu má setkání s předsedy opozičních ODS a Pirátů. Praha 10:28 15. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš z ANO | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výhrady proti řešení kauzy Čapí hnízdo na půdě Senátu měli předsedové senátorských klubů ANO a ČSSD Zdeňka Hamousová a Petr Vícha. Odklad jednání do přítomnosti předsedy vlády ale přímo nenavrhli.

‚Nikdy jsem mu nic špatného neudělal.‘ Protopopov poprvé popsal, jak se staral o Babiše mladšího Číst článek

„Nepovažuji za seriózní, abychom zahajovali věcnou debatu s partnerem, který se pracovně nemůže zúčastnit,“ uvedla Hamousová. Podle ní se Babiš z jednání horní komory omluvil už 7. listopadu. Vícha namítal, že debata bez Babiše by neprospěla zvýšení úrovně Senátu. „Nemyslím, si že cesta ke Sněmovně je tím správným směrem,“ uvedl Vícha v narážce na způsob jednání dolní komory.

Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil řekl, že premiér byl ještě ráno dotazován, zda by nemohl do Senátu přijít. „Odpověď je taková, že máme k dispozici omluvu,“ podotkl s odkazem na informace z kabinetu ministerského předsedy. Senát by měl podle Vystrčila tedy alespoň přijmout stanovisko, že Babiš není ochoten horní komoře vysvětlit situaci, která nastala, a že dění kolem předsedy vlády nenapomáhá důvěryhodnosti České republiky.

Článek pokračuje pod online reportáží.

51244

Politické napětí vyvolala reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn Andrej novinářům řekl, že byl proti své vůli odvezen na Krym. Premiér podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka kvůli policejnímu vyšetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo, v níž oba čelí trestnímu stíhání. Babiš ve středu uvedl, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, jeho pobyt byl ale legální, nešlo o únos. Výzvy opozice k rezignaci odmítl.

Hamáček jde za Zemanem

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček (ČSSD) kvůli nabitému programu premiéra s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) o pochybnostech kolem vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo jednat nebude. Odpoledne ho čeká schůzka s prezidentem Milošem Zemanem na Hradě, v plánu má setkání s předsedy opozičních ODS a Pirátů.

Vicepremiér a ministr vnitra Hamáček se naopak nezúčastní dopoledního zasedání vlády s polskými ministry, ve Sněmovně před poslanci uvádí vládní návrh úpravy platů ústavních činitelů. Část vlády včetně Babiše se ze schůze omluvila.

Babišův syn byl na Krymu perfektně uklizen, české orgány tam mají špatný přístup, tvrdí analytik Číst článek

„Pan premiér má nabitý program a předseda Hamáček také. Budou spolu v kontaktu a budou jednat v dalších dnech,“ řekl mluvčí ČSSD Petr Vurbs. Doplnil, že po ukončení jednání Sněmovny se Hamáček sejde s předsedy ODS Petrem Fialou a Pirátů Ivanem Bartošem.

Babiš kauzu údajného únosu svého syna ve středu vysvětloval poslaneckému klubu sociální demokracie. Někteří poslanci ČSSD pak uvedli, že o odchodu sociální demokracie z vlády a demisi se nemluvilo.

Únos na Krym

Opětovné pochybnosti o postoji premiéra k vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo vyvolala reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn Andrej novinářům řekl, že byl proti své vůli odvezen na Krym. Premiér podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka kvůli policejnímu vyšetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo, v níž oba čelí trestnímu stíhání. Babiš ve středu uvedl, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, jeho pobyt byl ale legální, nešlo o únos.

V pátek čeká Babiše cesta do Bruselu, návrat do Prahy plánuje odpoledne.

Komunisté, kteří v červenci vznik Babišovy vlády podpořili, svolali na příští úterý jednání výkonného výboru. Zeman už dřív řekl, že informace o údajném únosu Babišova syna mu připadají jako divoká konspirace, vládu podle něj ohrozit nemohou. Na věc se chce prezident ptát premiéra na jejich schůzce příští týden v pondělí.