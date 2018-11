Kauza Čapí hnízdo: policisté stále nevyslechli Babiše mladšího. Nepodařilo se jim s ním spojit

Českým vyšetřovatelům se – i přes veškeré snahy – nepodařilo do pondělního poledne navázat spojení s Andrejem Babišem mladším. Radiožurnálu to řekl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Přitom ještě minulý týden syn českého premiéra tvrdil, že se chce s českou policií spojit. Vyšetřovatelé chtějí Babiše mladšího vyslechnout kvůli kauze Čapí hnízdo i jeho údajnému únosu na Krym. Praha/Ženeva 16:10 19. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš mladší pobýval v roce 2017 na Krymu | Zdroj: Facebook Andrej Babiš

Andrej Babiš mladší žije ve Švýcarsku se svou matkou, první manželkou premiéra Andreje Babiše (ANO) Beatou. Reportérům Seznamu tvrdil, že jeho pobyt na Krymu byl nedobrovolný a souvisel s kauzou Čapí hnízdo. V té je totiž obviněn stejně jako jeho otec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Policisté stále nevyslechli Babiše mladšího, nepodařilo se jim s ním spojit

Zatímco někteří opoziční politici jeho slova vykládají jako snahu o maření vyšetřování – Babiš mladší totiž v této věci zatím na policii vůbec nevypovídal – premiér výroky bagatelizuje s tím, že jeho syn trpí schizofrenií.

V kauze Čapí hnízdo jde o 50 milionů korun z evropských fondů. Vyšetřovatelé prověřují, jestli současný premiér Babiš a jeho spolupracovníci před lety účelově vyčlenili farmu ze skupiny Agrofert, aby dosáhla na dotace pro malé a střední podniky. Premiér jakákoli obvinění odmítá.

Kontrola Babišových výroků na Nově: spolupracoval s StB, souvisí cesta na Krym s Čapím hnízdem? Číst článek

Vláda bez Babiše

Reportáž zveřejněná televizí Seznam o kauze Čapí hnízdo a údajném únosu Babiše mladšího odstartovala minulý týden politickou krizi. Šest opozičních stran vyvolalo jednání o nedůvěře vládě, které proběhne v pátek 23. listopadu.

Pod návrh na svolání mimořádné schůze se podepsali všichni poslanci ODS, Pirátů, hnutí SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN. Dohromady mají 92 poslanců, pro vyslovení nedůvěry kabinetu ovšem potřebují 101 hlasů.

Pokud by se jim podařilo rozdíl devíti hlasů získat od komunistů nebo ČSSD, a vláda by opravdu padla, hlavní slovo by měl prezident republiky Miloš Zeman. Ten už ale minulý týden řekl, že by sestavením vlády opět pověřil Andreje Babiše.

VIDEO: Alexandra Udženija o vládní krizi a o návrzích na svržení předsedy vlády Číst článek

Podle místopředsedkyně opoziční ODS Alexandry Udženiji by bylo nejlepší, kdyby současná vláda pokračovala, ale bez premiéra Babiše. „Respektujeme výsledky voleb. Dovedeme si představit, že by pokračovala vláda ANO, ČSSD s podporou komunistů, ale aby neměla v čele trestně stíhaného premiéra. Ostatně takto se i vyslovil pan Hamáček, že toto by byla jedna z cest, kterou by ČSSD přivítala,“ řekla Radiožurnálu Udženija.

ČSSD asi vládu podrží

Hnutí ANO již minulý týden ústy 1. místopředsedy Jaroslava Faltýnka vyjádřilo vládě podporu. V ČSSD je situace složitější. Vedení strany spolu s poslanci rozhodne o podpoře tuto středu.

Šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček v neděli řekl, že osobně by hlasoval pro setrvání kabinetu. Naopak místopředseda strany Martin Netolický požaduje odstoupení premiéra Babiše.

Jaké možnosti teď ČSSD má, řekl další místopředseda, Jaroslav Foldyna: „Nedovedu si představit, že by poslanci sociální demokracie hlasovali pro odvolání vlády, ve které budou sedět její ministři. Nejdřív by se muselo v sociální demokracii rozhodnout, že dál už nechce pokračovat ve vládě, ministři by odstoupili a pak je možno hlasovat o nedůvěře vládě.“

A o tom, jak se postaví k hlasování o nedůvěře vládě, budou tento týden rozhodovat i komunisté, kteří menšinový kabinet tolerují.