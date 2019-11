‚Evidujeme návrhy na zastavení stíhání.‘ Šaroch rozhodne o Babišovi mladším v kauze Čapí hnízdo

Pražští kriminalisté navrhli zastavit trestní stíhání i u posledního aktéra kauzy Čapí hnízdo. Obvinění z dotačního podvodu stále čelí premiérův syn z prvního manželství Andrej Babiš mladší, jehož případ byl vydělen k samostatnému projednávání. Ve čtvrtek o tom s odkazem na nejmenovaný zdroj informovaly Seznam Zprávy. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala to nyní pro iROZHLAS.cz potvrdil. Praha 11:44 1. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš mladší pobýval v roce 2017 na Krymu | Zdroj: Facebook Andrej Babiš

„Skutečně evidujeme návrh na zastavení trestního stíhání od policejního orgánu i od obhájce obviněného,“ uvedl mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. O zastavení trestního stíhání podle něj dosud rozhodnuto nebylo.

Kompletní obvinění z kauzy Čapí hnízdo: prostudujte si důkazy, které spustily stíhání premiéra Andreje Babiše Číst článek

„Postup bude takový, že se státní zástupce bude věci zabývat v rámci zpracovávání své běžné agendy, termín, kdy lze rozhodnutí předpokládat, si v současné době nedovolím odhadnout,“ doplnil Cimbala.

Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch ovšem už dříve v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekl, že se stíhání i u Babiše mladšího pravděpodobně zastaví. „Předpokládá se, že ano,“ uvedl.

Rovněž Babišův advokát Petr Topinka po zlomovém verdiktu pražského městského zastupitelství avizoval, že podá návrh na zastavení stíhání svého klienta.

Syn Andreje Babiše z prvního manželství je jediným z původně obviněných, kdo stále čelí trestnímu stíhání. Jeho případ letos v dubnu při skončení vyšetřování celé kauzy Šaroch vydělil k samostatnému projednávání. Andrej Babiš mladší totiž žije ve Švýcarsku a nepodařilo se ho dosud vyslechnout. Zlom v kauze Čapí hnízdo se ho tak zatím netýkal.

Duševní nemoc

Původně se nedařilo vyslechnout ani Babišovu dceru z prvního manželství Adrianu Bobekovou. Tvrdila, že je duševně nemocná. Nakonec se ale výslech uskutečnil. Vyšetřovatelé měli za to, že se obě Babišovy děti snaží vyšetřování vyhnout, jak napsali přímo do usnesení o zahájení trestního stíhání.

Kauza Babiše mladšího Kauza kolem Andreje Babiše mladšího vypukla loni v listopadu, a to poté, co ho reportéři serveru Seznam Zprávy vypátrali ve Švýcarsku. Babiš mladší novinářům vylíčil, že ho manžel jeho ošetřující lékařky Dity Protopopové (a jeho tehdejší pečovatel) Petr Protopopov nedobrovolně odvezl na Ruskem anektovaný poloostrov Krym. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ popsal premiérův syn reportérům.

Pražští kriminalisté možné zavlečení Babiše mladšího prověřovali už v roce 2018 poté, co je o tom e-mailem zpravil on sám. Případ nicméně odložili. Vedení pražské policie kriminalistu, jenž případ odložil, i jeho nadřízeného, který chybu při kontrole nezjistil, nedávno potrestalo.

Lékařské zprávy na policii poslaly poté, co je vyšetřovatelé pozvali k podání vysvětlení, které předcházelo zahájení trestního stíhání. Zprávu pro Babiše mladšího přitom sepsala lékařka a bývalá poradkyně Andreje Babiše Dita Protopopová, jejíž manžel Petr o Babiše mladšího pečoval.

Městské státní zastupitelství v Praze po téměř čtyřech letech vyšetřování zastavilo stíhání aktérů v kauze Čapí hnízdo letos v září. Premiér Andrej Babiš (ANO) v případu čelil obvinění z údajného dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Pokud by se jeho vina potvrdila, hrozilo by mu až deset let za mřížemi.

Vedoucí městský státní zástupce Martin Erazím zdůvodnil rozhodnutí tím, že společnost Farma Čapí hnízdo splnila podmínky malého a středního podniku a na podporu z unijních peněz měla nárok.

Babiš zopakoval, že od počátku tvrdil, že je nevinný. Podobně hovořil také šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který byl původně v kauze také stíhán. Jeho stíhání ale skončilo již loni v květnu.