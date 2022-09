Přijede Andrej Babiš mladší na soud se svým otcem? ‚Nabídli jsme mu videokonferenci,‘ řekl soudce

Jedním z klíčových svědectví v hlavním líčení v kauze Čapí hnízdo by mohlo být vystoupení Andreje Babiše mladšího, syna šéfa ANO Andreje Babiše. Předseda soudu v úterý popsal, že Babiše mladšího zval, ale on odmítl. Nabídl mu proto videokonferenci. Již dříve na policii Babiš mladší uvedl, že z něj udělal otec bílého koně. Praha 11:53 13. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš mladší | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Andrej Babiš mladší byl jedním z vlastníků akcií Farmy Čapí hnízdo v době, kdy žádala o téměř padesátimilionovou dotaci. Loni v září po dlouhých prostojích konečně několik hodin vypovídal na policii. „Chci zdůraznit, že jsem nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu,“ řekl poté.

Přijde svou výpověď přednést i do jednací síně Městského soudu v Praze? Předseda soudu Jan Šott během hlavního líčení uvedl, že ho zval. „Byl vyzván již v červenci, aby se zúčastnil hlavního líčení. Na to odpověděl, že do republiky nepřicestuje,“ popisoval průběh komunikace.

Soud se proto spojil s úřady ve Švýcarsku, kde svědek dlouhodobě pobývá, a požádal je o zajištění videokonference. „Švýcarská strana s tím souhlasila a Andrej Babiš mladší si vybral říjnový termín,“ pokračoval Šott.

Cesta na Krym

Jak ale Babiš mladší napsal portálu Seznam Zprávy, rozhodl se, že přijede. „V médiích se objevila informace, že by chtěl v pátek přijet. Soud si není jistý. Pokud se pan svědek dostaví, vyslechneme ho osobně, je to z mnoha procesních důvodů lepší než videokonference,“ uvedl Šott.

Andrej Babiš mladší v lednu napsal policii e-mail, že byl kvůli kauze dotace pro Čapí hnízdo zavlečen na Krym, kde ho drželi premiérovi spolupracovníci. Měli mu tím tak zabránit ve výpovědi. Jeho otec, obžalovaný Babiš, tvrdí, že jeho syn na Krym odjel dobrovolně a že trpí schizofrenií.

Podle trestního zákoníku hrozí Andreji Babišovi i Janě Nagyové pět až deset let vězení. Státní zástupce pro ně ale navrhuje podmínky a peněžité tresty. Předseda soudu Jan Šott hned zkraje líčení upozornil, že Babišovi by se mohla změnit kvalifikace trestného činu na zločin poškození finančních zájmů Evropské unie.