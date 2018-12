Vyšetřování Čapího hnízda se protáhne do příštího roku. Podle kritiků má být žalobce Šaroch důraznější

Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo se protáhne. Státní zástupce sice stanovil termín na konec prosince, policie ale ještě zaopatřuje důkazy, potvrdil Radiožurnálu mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. To už před Vánoci kritizovala vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Neustálé protahování vyšetřování případu, v němž je hlavním obviněným premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, se nelíbí ani politickým stranám. Praha 12:03 30. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to politika, je to politika. My žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a dostat někoho pravděpodobně do vězení,“ řekl letos v lednu premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve sněmovně, než poslanci rozhodli o jeho vydání ke stíhání v kauze Čapí hnízdo.

I příští rok bude pokračovat vyšetřování kauzy Čapí hnízdo kolem premiéra Andreje Babiše. Žalobce by se ale už měl rozhodnout o dalším postupu.

Od té doby nastal v celém případu jen jeden posun: v dubnu státní zástupce zrušil obvinění jeho bývalého kolegy z Agrofertu a současného předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a dalších tří lidí.

Nadřízení žalobce Jaroslava Šarocha i politici tak volají po rychlejším postupu. Podle poslankyně Heleny Válkové z hnutí ANO by mělo už padnout jakékoliv rozhodnutí.

„Aby to bylo odložené, zastavené, nebo postoupené k soudu jako obžaloba. Nic z toho se nestalo. Veřejnosti už chybí nejvíc nějaké rozhodnutí. Tohle přešlapování na místě vypadá, jako kdyby se tady odehrávaly nějaké tlaky jedním či oním směrem, a to je hrozně špatně pro důvěryhodnost v českou justici,“ řekla Radiožurnálu.

Stín na policii?

Rychlejší postup v kauze by ale uvítala i opozice. „Pokud máme od vydání Andreje Babiše ve sněmovně rok a nedošlo k žádnému posunu, někteří svědci ještě nebyli vyslechnuti, někteří klíčoví svědci byli teprve zváni, tak si myslím, že se to táhne a nedokážu odhadnout skutečné důvody, ale rozhodně to vrhá špatný stín na policii a lidé nemají důvěru ve státní orgány,“ nechal se slyšet například šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Policii i žalobce naopak hájí šéf koaliční ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. „Jako ministr vnitra garantuji to, že policie pracuje nezávisle a bude vyšetřovat veškeré aspekty kauzy Čapí hnízdo a nebude pod jakýmkoliv politickým tlakem,“ uvedl pro Radiožurnál.

Policie případ Čapího hnízda nechce komentovat. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že se zatím například nepodařilo navázat kontakt s obviněným synem premiéra, který žije ve Švýcarsku. Podle Babiše je psychicky nemocný.

Žalobce Šaroch dřív připustil, že jednou z možností, jak postoupit dál, je případ rozdělit. Podle Cimbaly ale žádné rozhodnutí nepadlo. „Městské státní zastupitelství v Praze pouze konstatovalo, že se státní zástupce i policejní orgán kontinuálně zabývají otázkou vhodného vedení řízení,“ přiblížil.

‚T ristní obrázek‘

Co by na politické scéně způsobilo, kdyby policie nakonec příští rok podala návrh na obžalobu Andreje Babiše, zatím politici nechtějí předjímat.

Vládní ČSSD má v koaliční smlouvě napsáno, že kabinet ohrozí jen pravomocný rozsudek člena vlády, šéf komunistů Vojtěch Filip, jehož poslanci vládě hnutí ANO a ČSSD zajistili důvěru, pak Českému rozhlasu odpověděl, že k Čapímu hnízdu má jen jedno sdělení - jde prý o tristní obrázek stavu justice.

Opozice podle šéfa ODS Petra Fialy tak nemá moc možností, co dělat.

„Snažíme se to řešení nabídnout, to byl třeba náš návrh na vyslovení nedůvěry, respektive jemu předcházející výzva, aby Andrej Babiš vyvodil odpovědnost a odstoupil. Co na té situaci u nás není běžné, že on je velmi silně držen a podporován komunistickou stranou, která dnes už snad ani nefunguje jako samostatná politická síla, ale jako spíš frakce hnutí ANO, a ta druhá věc je, že v hnutí ANO neexistuje žádné volání po tom, aby Andrej Babiš aspoň přemýšlel o těch problémech, které kolem něj jsou,“ řekl.

Změnu na politické scéně po případném návrhu na obžalobu premiéra nečeká ani šéf SPD Tomio Okamura, a to kvůli postoji prezidenta Miloše Zemana.

„Takže opět by bylo dobré, aby ty strany takzvaného demokratického bloku skončily s populismem a mlácení prázdné slámy. Protože v okamžiku, kdy prezident Zeman řekl, že jmenuje pana Andreje Babiše i potřetí, tak tady končí i debata, co tedy s Andrejem Babišem,“ upozornil Okamura.

Jak se ke své případné rezignaci staví sám premiér, je známo od vypuknutí kauzy kolem údajného zavlečení jeho obviněného syna na Krym, kterou se policie začala minulý měsíc znovu zabývat.

„Já vám jen chci říct, že nikdy neodstoupím, nikdy, nechť si to všichni zapamatují,“ reagoval tehdy Babiš.