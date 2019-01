Není to korupce. Za Čapí hnízdo by mělo Česko tleskat, říká podnikatel a developer Radim Passer

Radim Passer patří mezi nejbohatší Čechy a své developerské projekty podepírá silnou vírou v Boha a členstvím v církvi Adventistů sedmého dne. Svými penězi často podporuje politické subjekty a doufá ve společenskou nápravu. „Korupce je spojená s morálkou. V okamžiku, kdy jsou ve společnosti určité morální hodnoty, tak s tím jeden člověk neudělá vůbec nic,“ říká host Osobnosti Plus. osobnost plus Praha 6:45 6. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Myslím, že pan Babiš je jednoznačně osobou, která nešla do politiky, aby si z ní udělala byznys. Ale ani on podle mě nemůže dát ruku do ohně za všechny své lidi,“ podotýká podnikatel a stručně tím vysvětluje, proč stál jako donátor u hnutí ANO už před pěti lety.

„Od první poloviny 90. let jsme tu a tam přispívali některým politickým subjektům, u kterých jsme věřili, že nejdou do politiky proto, aby si tam nakradli, ale že tam jdou udělat něco ve prospěch této země. Takových lidí jsem si vždycky vážil, žel je jich v politice velmi málo,“ rozvádí financování politických subjektů Passer.

„Vždycky jsme podporovali především komunální politiky, i když v posledních pěti letech šly z naší společnosti příspěvky i v rámci parlamentních voleb. Pokaždé to ale byly jen menší částky. Za 27 let našeho podnikání to je dohromady částka mezi 5 a 10 miliony korun,“ bilancuje Passer.

Podporu hnutí ANO dává Passer do kontextu s dalším politickým mecenášstvím: „Abych to uvedl na pravou míru, od té doby jsme podpořili například také Starosty a nezávislé, Lidovce, myslím, že i TOP 09 a další subjekty. Ale co se týká hnutí ANO, tam šlo peněz o trochu více.“

„S panem Babišem jsem se poprvé viděl v roce 2010. Tehdy mě s ním dal dohromady náš bankéř. Říkal, že by to mohlo být zajímavé setkání. Popravdě řečeno, měl jsem k němu mediálně určité předsudky. Ale když jsem se s ním setkal, tak na mě působil velmi dobře, na nic si nehrál, nic nepředstíral. Tehdy ještě neříkal ani o tom, že by šel do politiky. Jen zmiňoval, že zkorumpovanost v české společnosti je. A on, podnikatel na jiné úrovni, s tím měl bezprostřední zkušenosti,“ říká Passer. Zároveň plně stojí za projektem Čapího hnízda.

„Není to žádná korupce. Je to projekt, za který by měla rozumně vzdělaná Česká republika tleskat. Z ruiny, která stojí na tahu z Prahy do Českých Budějovic, někdo z vlastních peněz vybudoval něco, co slouží veřejnosti. Projekt, kde umrtvil více než miliardu soukromých peněz, a každý rok do toho investuje další miliony.“

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím hostem. Radim Passer také vysvětluje, proč investuje do lokální politiky, nebo jaký je rozdíl mezi mediálním obrazem a skutečností ve věci podpory hnutí Pro Prahu jeho bratra Zbyňka Passera.

Radim Passer Podnikatel a developer Radim Passer je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Passerinvest Group, jejíž jméno je spjato především s realizací rozsáhlého polyfunkčního komplexu BB Centrum v Praze 4 – Michli. Centrum je jedním z největších developerských projektů svého druhu v České republice. Podle časopisu Forbes je 38. nejbohatším Čechem s majetkem okolo 5,5 miliardy korun. Je silně nábožensky orientovaný.