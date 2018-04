Středočeští úředníci vybrali právníky. Mají zjistit, kdo by měl vrátit milionovou dotaci na Čapí hnízdo

Regionální operační program Střední Čechy si zadal právní analýzu v kauze Čapí hnízdo za téměř milion korun. Zjistil to deník Právo. Dvě pražské advokátní kanceláře tak mají zjistit, jestli a po kom bude ROP Střední Čechy zpětně vymáhat padesátimilionovou dotaci pro Čapí hnízdo. Praha 10:44 16. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Analýzu budou vypracovávat pražské advokátní kanceláře Holec, Zuska & Partneři a Brodec & Partners, s.r.o., které podaly společnou nabídku, jak zjistilo Právo z veřejného registru smluv. Smlouva platí na dobu neurčitou a její hodnota je 800 tisíc korun, s DPH je to 968 000.

Postup v kauze Čapí hnízdo chce ROP řešit s právníky. Padesátimilionovou dotaci by vymáhal po Imobě Číst článek

„Smlouva je uzavřena na poskytování právních služeb při řešení případů, kde probíhají nebo hrozí soudní nebo správní spory. V rámci této zakázky je zpracovávána i analýza týkající se projektu ‚Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo‘,“ informoval redakci šéf ROP Kamil Munia.

Právnické kanceláře by měly zjistit, jestli by dotaci měl ROP vymáhat po tehdejších vlastnících, kteří se skrývají za anonymními akciemi, nebo po nástupnické firmě Imoba, která patří do koncernu SynBiol. Za to si účtují 2420 korun s DPH za jednu hodinu práce.

Dotaci na stavbu Čapího hnízda zatím platí čeští daňoví poplatníci. Ministerstvo financí koncem ledna totiž vyňalo projekt z evropského financování, a téměř padesát milionů tím pádem není hrazeno z evropských peněz.

V kauze Čapí hnízdo čelí trestnímu stíhání mimo jiné premiér v demisi Andrej Babiš, poslanec Jaroslav Faltýnek (oba ANO) a dalších 9 lidí.

Kauza Čapí hnízdo Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Česká policie kvůli dotaci obvinila 11 lidí. Babiš podle kriminalistů skupinu páchající údajný podvod řídil, měl tak spáchat dotační podvod a poškodit finanční zájmy Evropské unie. Faltýnka policie vnímá jako pomocníka, měl se dopustit dotačního podvodu ve formě účastenství. Oba politici jakákoli obvinění odmítají a označují je za politicky vykonstruovaná. V případě prokázání viny jim hrozí pět až deset let za mřížemi. Deník Právo dříve uvedl, že obviněni budou všichni, které policie zmínila v žádosti o Babišovo a Faltýnkovo vydání. V dokumentech figuruje také Babišova nynější manželka Monika Babišová, Babišovy děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a exministrův švagr Martin Herodes. Policie zmiňuje i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku a Jana Platila, a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu.