Sonda do začerněných pasáží verdiktu o Čapím hnízdě: Jednali jsme podle sebe, Babiš nerozhodoval

Jejich slova byla klíčová. Pomohla totiž tomu, aby premiér Andrej Babiš (ANO), jeho rodina i někdejší spolupracovníci nedošli kvůli obvinění z dotačního podvodu před soud. Řeč je o bývalých manažerech Farmy Čapí hnízdo a bankéřích, kteří svědčili v jejich prospěch. Server iROZHLAS.cz nahlédl do začerněných pasáží verdiktu Jaroslava Šarocha, jímž stopl stíhání v nejsledovanější kauze posledních měsíců, a přináší dosud nepublikované detaily. Exkluzivně Praha 6:00 7. října 2019 Městské státní zastupitelství v Praze dokument v polovině září zveřejnilo, ale některé části zůstaly skryty.

„Svědek Mgr. XXXX uvedl, že obviněného Ing. XXXX (Andrej Babiš – pozn. red.) zná, ale nebyl s ním nikdy v pracovním kontaktu,“ parafrázuje státní zástupce Jaroslav Šaroch jednoho z někdejších manažerů Farmy Čapí hnízdo na 56. straně svého usnesení, kterým rozhodl o zastavení stíhání kvůli podezření z dotačního podvodu.

Městské státní zastupitelství v Praze dokument sice v polovině září zveřejnilo, zmíněnou stranu ale kompletně začernilo. Mluvčí Aleš Cimbala to tehdy zdůvodnil tím, že do případu může zasáhnout ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, tudíž by některé části měly být zatím skryty.

A stejně tak pražští žalobci postupovali i v případě dalších výpovědí. Jde přitom o klíčové pasáže, jež aktérům kauzy Čapí hnízdo v čele s premiérem Andrejem Babišem pomohly k tomu, aby nedošli před soud. Server iROZHLAS.cz proto nyní některé z nich zveřejňuje.

„Svědek XXXX vypověděl, že (…) na chod společnosti neměl obv. Ing. XXXX vliv. Na jejím řízení (Farmy Čapí hnízdo – pozn. red.) se nepodílel a o ničem nerozhodoval,“ uvedl podle Šarocha další člen vedení středočeského objektu.

„Představenstvo jednalo společně podle vlastních uvážení. Nebylo třeba něco řešit s nikým jiným. (…) Do výkonu jeho funkce nikdo nezasahoval,“ pokračoval. Dané citace pocházejí ze strany 58, kterou žalobci rovněž celou skryli.

Policisté byli při zahájení stíhání přesvědčeni, že Andrej Babiš prostřednictvím manažerů Farmy Čapí hnízdo „ovládá a vykonává svůj faktický vliv na rozhodování této společnosti“. Někteří z nich totiž v minulosti působili v řadě společností z holdingu Agrofert. Vedle rodinných vazeb toto personální propojení považovali za důkaz, že nešlo o nezávislý podnik.

Neshromáždili pro to ale dostatek důkazů, jak posléze shrnul dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch: „Na všechny tyto osoby měl obv. Ing. XXXX nepochybně bezprostřední značný vliv, což mu umožňovalo ovlivňovat řízení a chod společnosti FČH (Farma Čapí hnízdo – pozn. red.), ačkoli takové přímé jednání obv. Ing. XXXX žádný ze slyšených obviněných či svědků nepotvrdil.“

Zlomové výpovědi

Zlom v politicky citlivé kauze ovšem přišel až po výpovědích bankéřů, které vyšetřovatelé pod vedením Pavla Nevtípila vyslechli až na sklonku roku 2018. Policisté do té doby obvinění stavěli (vedle ekonomického posudku) především na interních dokumentech banky HSBC, která Farmě Čapí hnízdo poskytla hned tři úvěry postupně ve výši 350, 25 a 80 milionů korun.

„Z podkladů HSBC Bank bylo zjištěno, že Farma Čapí hnízdo je další společností ze skupiny Agrofert, že se jedná o společnost, která je přímo vlastněna Andrejem Babišem,“ parafrázují kriminalisté report banky v usnesení o zahájení trestního stíhání, jehož kompletní znění server iROZHLAS.cz zveřejnil ZDE.

Farma Čapí hnízdo u Olbramovic na Benešovsku, kvůli které čelil šéf hnutí ANO Andrej Babiš podezření z dotačního podvodu | Foto: Beznoska Radim / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Policisté se navíc domnívali, že Farma Čapí hnízdo by bez Agrofertu a Andreje Babiše úvěr nikdy nedostala. Jenže bankéři informace uvedené v bankovních dokumentech, jež naznačovaly propojenost obou firem, odmítli s tím, že holding Agrofert považovali pouze za partnera.

„Společnost Agrofert poskytovala záruku, takže se hodnotí i schopnost ručitele uhradit závazek,“ vypověděl jeden z nich, jak Šaroch napsal na straně 73. „Zmínka o společnosti FČH je tam asi kvůli ručení společností Agrofert,“ doplnil na následující straně k interním dokumentům banky HSBC s odkazem na daného svědka.

Sám Šaroch, který měl kauzu na starosti, výpověď bankéřů v samém závěru svého 90stránkového rozhodnutí shrnul tak, že jimi „byla v podstatě vyloučena pravdivost záznamů uvedených v materiálech banky o tom, že společnost Agrofert a FČH byly v době projednávání žádosti o poskytnutí úvěru pro společnost FČH či v následné době čerpání úvěru a jeho splácení v postavení mateřské a dceřiné společnosti“.

Čtyři roky vyšetřování

Státní zástupce Jaroslav Šaroch stíhání aktérů kauzy Čapí hnízdo zastavil v polovině září po téměř čtyřech letech vyšetřování. Premiér Andrej Babiš, jeho rodina i někdejší spolupracovníci čelili obvinění z údajného dotačního podvodu a z poškozování zájmů Evropské unie. Pokud by se jejich vina potvrdila, hrozilo by jim až deset let za mřížemi.

„Jde o naprosto nepravdivé a nehorázné tvrzení policie. Žádné osoby jsem ve vztahu k jakékoliv trestné činnosti, natož v souvislosti s Čapím hnízdem, nikdy nenaváděl, neorganizoval ani neřídil. “ Andrej Babiš (ANO) (15. srpna 2017)

Policisté byli původně přesvědčeni, že Babišovi spolupracovníci pod jeho dohledem účelově vyčlenili z holdingu Agrofert firmu Farma Čapí hnízdo. Její vlastnickou strukturu zastřeli tak, aby vypadala jako začínající podnik. Společnost díky tomu uspěla se žádostí o evropské dotace pro malé a střední podniky a získala 50 milionů korun z evropských peněz na stavbu luxusního komplexu poblíž Benešova.

Podle Šarocha ale kriminalisté nakonec neshromáždili dostatek důkazů, které by podvodné jednání prokazovaly. Proč státní zástupce stíhání stopl, jsme shrnuli ZDE.

Andrej Babiš od začátku jakékoli pochybení odmítal. Tvrdil, že je nevinný a že jde o politickou kauzu. Podobně hovořil také šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který byl původně v případu také obviněn. Jeho stíhání ale skončilo již v květnu.

Rozhodnutí o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo ale není definitivní. Zasáhnout může ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který rozhodnutí může zrušit, nebo potvrdit. Má na to tři měsíce, lhůta tedy vyprší 17. prosince. Případ také nyní posoudí Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Prezident Miloš Zeman už avizoval, že je připraven udělit všem aktérům kauzy abolici. Premiér reagoval, že by ji nepřijal.