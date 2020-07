Kauza Čapí hnízdo se protahuje. Vyšetřovatelé si řekli o další dva měsíce

O více času požádali pražští kriminalisté na vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, ve které čelí premiér Andrej Babiš (ANO) obvinění z dotačního podvodu. Trestní spis mají doplnit o důkazy na pokyn šéfžalobce Pavla Zemana. Hotoví měli být původně do konce června, to ale nestihli. Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch tak povolil protáhnout lhůtu až do konce srpna. Ani tento termín ovšem nemusí být konečný.

