Monika Babišová už není ve vedení Imoby, která vlastní Čapí hnízdo. Odešla na vlastní žádost

„Já, Monika Babišová, tímto oznamuji, že odstupuji z funkce člena představenstva společnosti IMOBA, a.s.,“ napsala manželka premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše 23. května v dokumentu pro vedení firmy Imoba, která je nyní vlastníkem farmy Čapí hnízdo.

Stalo se tak zhruba dva týdny poté, co Regionální rada regionu střední Čechy vyzvala Imobu k dobrovolnému vrácení padesátimilionové dotace čerpané na stavbu Čapího hnízda.

Dohoda o vrácení dotace na Čapí hnízdo: stála 45 980, pro středočeský úřad je jediná svého druhu Číst článek

Představenstvo následně všemi hlasy odsouhlasilo její odchod z vedení společnosti. Místo po Babišové pak koncem června zaplnil František Šlingr, který se zná s Babišem již dlouho. Na dotaz deníku E15, co bylo důvodem rezignace Babišové, se společnost Imoba nevyjádřila.

Podle právníků, které deník oslovil, se na Babišově potenciální možnosti Imobu ovládat nic nemění. Pokud by měl premiér nějaký vliv na výběr a následnou volbu člověka, který nahradí jeho manželku v představenstvu firmy, byl by ve střetu zájmů, což by bylo možné poznat ze statutů Babišových svěřenských fondů. Ty ale nejsou veřejné.

Imoba je součástí skupiny SynBiol. Jediným akcionářem SynBiolu byl do loňského února Babiš. Kvůli zákonu o střetu zájmů tehdy vložil akcie SynBiolu spolu s akciemi holdingu Agrofert do svěřenských fondů. Imoba v minulosti patřila pod Agrofert, Čapí hnízdo koupila v roce 2013.

Farma Čapí hnízdo je spojena s kauzou, ve které jsou pro podezření z dotačního podvodu kvůli sporné padesátimilionové dotaci obviněni Babiš, jeho manželka, švagr Martin Herodes a Babišovy dvě dospělé děti.

Farma Čapí hnízdo Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert.

V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky.

Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba.