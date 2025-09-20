Nesmyslná reklama i nezájem rodiny. 5 důvodů, proč má být Babiš podle soudu potrestán za Čapí hnízdo
Kauza Čapí hnízdo se vrací na Městský soud v Praze. Původní verdikt, kterým zprostil expremiéra Andreje Babiše a europoslankyni Janu Nagyovou obžaloby, neplatí. Proč? Důvodem je podle odvolacího senátu nezájem Babišových blízkých o podnikání i špatná ekonomická kondice farmy. Server iROZHLAS.cz nabízí přehled stěžejních důkazů, které podle Vrchního soudu v Praze jasně vylučují, že by mohli oba politici vyváznout z dotační aféry bez trestu.
„Nešlo o žádné opomenutí, ale naopak o promyšlené jednání, které naprosto vylučuje jejich beztrestnost,“ napsal odvolací senát Vrchního soudu v Praze pod vedením Evy Brázdilové v usnesení, kterým rázně odmítl, že by bývalý premiér Andrej Babiš (ANO, kandiduje ve sněmovních volbách) a europoslankyně Jana Nagyová (ANO) mohli být v kauze Čapí hnízdo zproštěni viny.
DOKUMENT: Promyšlené jednání, které beztrestnost naprosto vylučuje, píše soud o kauze Čapí hnízdo
Na základě současných důkazů je tak odvolací soud přesvědčen, že by oba politici měli být potrestáni za dotační podvod i poškozování zájmů Evropské unie. Babiš s Nagyovou podle jeho názoru jednali „společně po vzájemné dohodě za účelem neoprávněného získání dotace“. Pokud by byli odsouzeni, hrozilo by jim až deset let za mřížemi. Státní zástupce však navrhoval podmínky a peněžitý trest.
Server iROZHLAS.cz nabízí přehled hodnocení stěžejních důkazů, které jsou podle senátu soudkyně Brázdilové natolik rozsáhlé, že tvoří ucelený řetězec a směřují k jedinému závěru: došlo ke spáchání dvou trestných činů.
Účelové vyčlenění
Farma Čapí hnízdo byla účelově vyčleněna a majetková struktura záměrně skryta – s jediným cílem: neoprávněně získat evropskou dotaci ve výši 50 milionů korun určenou pro malé a střední podniky působící v cestovním ruchu.
K takovému závěru došel Vrchní soud v Praze ohledně transformace společnosti ZZN Pelhřimov, která byla koncem roku 2007 s pomocí Babišových blízkých vyvedena z holdingu Agrofert tak, aby formálně splňovala podmínky dotačního programu.
„Nutno říci, že celý tento proces lze stěží označit za náhodu, neboť jednotlivé kroky na sebe zcela logicky navazují, jsou formálně propracované a poskládané tak, aby vytvářeli dojem legality.“Vrchní soud v Praze (Usnesení v kauze Čapí hnízdo, červen 2025)
Společnost od Agrofertu přitom odkoupil sám Babiš a za její akcie mu zaplatil 2 386 000 korun. „Důvodem tohoto převodu bylo účelové a formální vytvoření zdání, že společnost je samostatný nezávislý malý nebo střední podnik, který není propojen se žádnou jinou společností, čímž obžalovaní vědomě a účelově obešli kritéria kladená na žadatele o dotaci,“ píše se v usnesení odvolacího senátu. Krátce nato se společnost ZZN Pelhřimov přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo.
Majetková struktura byla navíc zastřena anonymními akciemi. Vrchní soud i tak došel k závěru, že areál ve středočeských Olbramovicích nadále „zůstal se společností Agrofert personálně i ekonomicky úzce propojen a zůstal na ní existenčně zcela závislý“.
Přesto v únoru 2008 Nagyová, která tehdy pro Agrofert zajišťovala dotace, jménem projektu požádala o veřejnou podporu ve výši 50 milionů korun, hrazenou převážně z evropských fondů. „Věděla, že žádá o dotaci pro subjekt, který byl účelově vytvořen proto, aby formálně podmínky dotace zdánlivě splňoval, nicméně fakticky způsobilým žadatelem o tuto dotaci nebyl,“ poznamenal dále odvolací senát.
Nezájem rodiny
Babiš farmu prezentoval jako projekt svých dětí, které si chtěly vyzkoušet podnikání. To ale u vrchního soudu narazilo. „Členové rodiny obžalovaného, na které byly akcie převedeny, pokud je stále vlastnili, se valných hromad bez výjimky neúčastnili, když akcionáři byli vždy zastoupeni advokáty. Není potom zřejmé, jakému podnikání by se takto měli naučit,“ podotkl. Smetl tím ze stolu také Babišův argument, že samotné vlastnictví akcií je formou podnikání.
Neobstálo ani tvrzení, že farma Čapí hnízdo měla sloužit pro Babišovy blízké jako byznysový projekt „na zkoušku“. Tuto možnost – že by důvodem vyčlenění farmy z holdingu Agrofert mohlo být podnikání členů rodiny – totiž připustil Městský soud v Praze. Zdůvodnil to tím, že s Babišovou podporou „neriskovali vůbec nic“ a projekt tak „nepředstavoval nepřiměřenou zátěž“.
Tuto variantu ale odvolací senát jednoznačně vyloučil. Popírá podle něj samotný smysl podnikání, kdy jeho hlavním účelem je jednat samostatně svým jménem a mít zisk. „Uvedené osoby však nic takového zjevně nemohly mít v úmyslu, když celý projekt byl od počátku hodnocen jako vysoce ztrátový a ekonomicky nesmyslný,“ shrnul senát soudkyně Brázdilové.
Babišova rodina navíc podle přesvědčení vrchního soudu o projekt ani nejevila valný zájem. Připomněl, že Andrej Babiš mladší o převodu akcií vůbec nevěděl, byl v té době ve Spojených státech a smlouvu nepodepsal. Ba co víc: kontrakt za něj podepsal někdo jiný.
Verdikt po volbách
Odvolací Vrchní soud v Praze dopsal své rozhodnutí, kterým zrušil původní zprošťující verdikt v kauze Čapí hnízdo, koncem srpna. Poté ho odeslal na Městský soud v Praze, aby znovu rozhodl. Nový rozsudek do sněmovních voleb, které jsou v plánu na začátek října, ale nepadne. Do té doby se nestihne nařídit ani hlavní líčení, jak už dříve informoval iROZHLAS.cz. Nyní je možné doplňovat nové důkazy.
Zapojení do takto „náročného a předem de facto k zániku odsouzeného projektu“ pak nemělo připadat v úvahu ani u Adriany Bobekové, dcery Babiše z prvního manželství, která řešila vážné zdravotní potíže umocněné probíhajícím těhotenstvím a která měla být s ohledem na svůj stav v klidu a vyvarovat se stresu.
Obdobně se vrchní soud vyjadřuje k postoji manželky Babiše Moniky. „Skutečnost, že se v konečné fázi výstavby podílela na vybavování interiérů o úmyslu o jejím podnikání s Farmou Čapí hnízdo rozhodně nesvědčí, ale zapadá do jejího zájmu realizace právě v této oblasti,“ stojí v rozhodnutí.
Babišova aktivní role
Vrchní soud dále zdůraznil, že Babišova role v celém projektu nebyla pouze okrajová nebo nápomocná: „Je evidentní, že podíl obžalovaného na popsaných trestných činech (…) byl aktivní a dotvářel podmínky pro úspěšnou účast na dotačním programu, z něhož, po všech stránkách plně podporovaný společnostmi z holdingu Agrofert, nakonec dotace čerpal, aniž by na ně měl nárok.“
Odvolací senát zmínil, že se předseda hnutí ANO aktivně podílel například na řešení propagace areálu, a to navíc v době udržitelnosti projektu. „Nejméně od podzimu 2012 aktivně vystupoval za Farmu Čapí hnízdo a prezentoval se jako osoba, která (…) rozhoduje důležité věci,“ píše se dále v dokumentu. Připomněl také, že samotná myšlenka na vybudování středočeského areálu „zcela nepochybně vzešla“ právě od Babiše.
Ten podle vrchního soudu od začátku jednal tak, aby projekt farmy na dotaci z evropských peněz dosáhl. A to měl být i důvod, proč se rozhodl Čapí hnízdo vyčlenit z holdingu Agrofert. Jako součást velké společnosti by totiž na podporu z veřejných peněz nikdy nedosáhl.
„Jeví se logickým, že celý proces vyčlenění projektu a jeho přenosu pod účelově vytvořenou společnost se zastřenou majetkovou strukturou a zdánlivě naplňující charakter malého podniku, bylo tím účelem, který oba obžalovaní při svém koordinovaném jednání sledovali,“ uvedl.
Vrchní soud se navíc neztotožnil ani s právní kvalifikací případu. Babiš podle něj jednal přímo, měl by tak být stejně jako Jana Nagyová obžalován z dotačního podvodu, ne jen z toho, že pomáhal.
Oba politici by navíc měli být viněni také z poškozování zájmů Evropské unie. Odmítl tak tvrzení obhajoby, že na projekt nebyly použity unijní finanční zdroje. Projekt byl spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového fondu, a to částkou 42 milionů korun. Zbylých 8 milionů pak bylo hrazeno z české kasy.
Závislost na Agrofertu
Vrchní soud se podrobně věnoval také ekonomické kondici farmy Čapí hnízdo. Peníze do firmy tekly dvěma proudy: skrze úvěry banky HSBC, za které ručil Agrofert, a prostřednictvím reklamy. Tu si u ní objednávaly společnosti patřící také do Agrofertu. Podle vrchního soudu byly navíc tyto stamilionové částky silně předimenzované. „Byly nesmyslné nejen co do jejich výše, ale především co do jejich účinku, což bylo v rozporu se samotným účelem reklamy“.
Reklama společností Agrofertu měla být v areálu totiž instalována už v roce 2009, tedy v době, kdy farma Čapí hnízdo byla staveniště. Logiku podle usnesení postrádal také fakt, že v objektu, který vznikal jako kongresové centrum Agrofertu, byly „v rámci reklam prezentovány společnosti, které byly součástí holdingu.
Nelze přitom přehlédnout i nepřiměřeně vysokou cenu za reklamu účtovanou a vyplácenou.“ Právě platby za reklamu pak byly hlavním příjmem farmy a z těch zdrojů byla tedy převážně financována. Server iROZHLAS.cz se finančním injekcím skrze reklamu věnoval podrobně ZDE.
Podle odvolacího senátu způsob financování farmy zapadá do „celého řetězce důkazů“ o tom, že došlo k neoprávněnému čerpání dotace. Poznamenal také, že v roce 2007 fakticky nevykonávala žádnou činnost, neměla žádné zaměstnance, majetek ani vlastní kapitál. Měla tak nulové předpoklady pro realizaci tak náročného projektu, jakým byl multifunkční areál Čapí hnízdo a cena jehož výstavby se odhadovala na půl miliardy.
Hlavní líčení do voleb nebude, říká soudce Šott ke kauze Čapí hnízdo. Verdikt o vině není jistý
„Toto vyplývá jak z provedených účetních dokladů, výkazů zisku a ztráty, ale především ze znaleckých posudků České znalecké, které byly zpracovány v přípravném řízení pro Policii ČR,“ lze vyčíst z usnesení.
Farma se po uplynutí doby udržitelnosti projektu opět vrátila do společnosti Imoba (nyní spadá pod koncern SynBiol), odkud projekt také původně vzešel. „Soubor nepřímých důkazů je natolik rozsáhlý a jednotlivé události na sebe logicky, časově i věcně navazují, čímž vytvářejí ucelený řetězec těchto důkazů, že zcela vylučují jiný závěr, než který v tomto rozhodnutí prezentuje odvolací soud,“ zrekapituloval odvolací senát.
V jednání Babiše s Nagyovou od počátku vidí účelovost s cílem neoprávněně získat dotaci určenou pro malé a střední podniky. „Toto jednání obžalovaných od jeho počátku s ohledem na jeho účel a jeho následné naplnění dosahuje intenzity, která překračuje hranice i jednání trestného,“ napsal dále.
Spekulace soudu
Vrchní soud se ve výsledku ztotožnil s hodnocením důkazů ze strany městského soudu. Kritizoval ho ale za to, že vlastní závěry posléze „bagatelizoval“ a zpochybnil „spekulacemi“. Verdikt, kterým Babiše a Nagyovou osvobodil, je tak podle odvolacího senátu zatížen „vnitřními rozpory“. Řetězec důkazů je přitom podle senátu soudkyně Brázdilové natolik pevný, že prakticky vylučuje jiný závěr než vinu obžalovaných.
Městský soud proto zavázala právním názorem odvolacího senátu. To, že ale padne verdikt o vině, není nakonec vůbec jisté. Soudce Jan Šott je totiž podle nálezu Ústavního soudu vázán názorem vrchního soudu pouze ve chvíli, kdy se nenajdou nové důkazy, které by výsledky rozhodování vyšší instance zpochybnily. V opačném případě bude mít možnost se odchýlit.
Babiš i Nagyová vinu odmítají
Andrej Babiš vinu dlouhodobě odmítá a je přesvědčen, že jde o politický proces. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze označil za naprosto absurdní, scestné a účelové. Vinu mnohokrát odmítla i Jana Nagyová. Její obhájce Josef Bartončík pro Seznam Zprávy řekl, že si soudkyně Eva Brázdilová vyzobala důkazy. „Je to absolutně nezákonné,“ uvedl s tím, že podle něj nezohlednila celý důkazní materiál.