Kauza Čapí hnízdo: rozhodnout o obžalobě musí státní zástupce do konce srpna

O návrhu na podání obžaloby na premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapího hnízda musí dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodnout do 31. srpna. Uvedly to v pondělí Seznam Zprávy, podle kterých mu termín stanovilo pražské vrchní státní zastupitelství. Lhůta se ale ještě může změnit, pokud by obvinění doplňovali do trestního spisu nové důkazy. Praha 13:16 19. července 2021

Šaroch z Městského státního zastupitelství v Praze by tak měl do konce srpna rozhodnout, zda Babiše pošle k soudu, nebo zda jeho stíhání zastaví, nebo jestli spis vrátí policii k došetření.

„Konečný termín rozhodnutí ve věci může být ovlivněn právě rozsahem nových informací, respektive důkazů, jež budou předloženy obhajobou a které musí dozorový státní zástupce vyhodnotit a promítnout do celkového hodnocení věci,“ sdělil serveru Jaroslav Dolejší, ředitel odboru trestního řízení z dohledového Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Policie ukončila vyšetřování na konci letošního května, kdy Šarochovi navrhla podat obžalobu. Babiš tehdy zopakoval, že je kauza účelová a uměle vykonstruovaná, odmítl, že by kolem farmy bylo něco nezákonného.

Druhá obviněná Jana Mayerová, která nyní používá své dívčí příjmení Nagyová, se ke kauze vyjádřit nechtěla. V minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

Kauza Čapí hnízdo

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky.

Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by farma jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.

Původně policisté v kauze obvinili více lidí včetně členů Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil Šaroch v květnu 2018. Předloni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, přestože policie stejně jako nyní navrhovala podání obžaloby.

Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo.

Zeman v polovině května oznámil svou rezignaci, mandát mu zanikl k 30. červnu. Na konci května u policie také skončil hlavní vyšetřovatel kauzy Pavel Nevtípil.