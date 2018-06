Kauza Čapí hnízdo: výbor ROP schválil dohodu s Imobou, firma vrátí dotaci do pěti pracovních dnů

Výbor Regionálního operačního programu Střední Čechy ve čtvrtek schválil dohodu s firmou Imoba z koncernu SynBiol o vrácení padesátimilionové dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Firma peníze vrátí do pěti pracovních dnů. Pro podezření z dotačního podvodu kvůli sporné dotaci čelí stíhání premiér a šéf ANO Andrej Babiš spolu s dalšími šesti lidmi, včetně Babišových příbuzných. Praha 11:27 28. 6. 2018 (Aktualizováno: 11:53 28. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Dotaci, ze které byly částečně hrazeny náklady na stavbu Čapího hnízda, vrátíme. Do pěti pracovních dnů musíme na jejich účet odeslat částku 49 950 000 korun,“ řekl pro server iROZHLAS.cz mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka, který zastupuje také firmu Imoba.

„Vracíme ji z toho důvodu, že nelze v dohledné době čekat nezávislé, objektivní posouzení soudem. Společenská atmosféra není z našeho pohledu dobrá a poškozuje dobré jméno naší firmy,“ zdůvodnil, proč se Imoba rozhodla dotaci vrátit.

Imoba také nechala do dokumentu včlenit, že vrácení peněz neznamená, že by porušila podmínky dotace. „Stále odmítáme jakékoli pochybení. Trváme na tom, že dotace byla udělena v souladu s podmínkami řádně,“ doplnil Hanzelka.

„Vždycky je lepší smírná cesta než cesta nějakých sporů," uvedla předsedkyně výboru a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO.

Pokud by Imoba peníze nevrátila, hrozilo by jí zahájení správního řízení, které by mělo formu daňové kontroly.

Kdyby po něm bylo vrácení dotace nařízeno, musel by podle pravidel platných v době přidělení peněz příjemce zaplatit také penále ve výši sto procent částky. Podle nyní platných pravidel se ale penále nevyměřuje.

Kauza Čapí hnízdo

Kvůli podezření z pokusu o dotační podvod v kauze Čapí hnízdo je stíháno sedm lidí. Je mezi nimi premiér Babiš i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes a Babišovy dvě dospělé děti. Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá.

Policie původně stíhala 11 lidí. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři z nich ale uspěli se stížností proti stíhání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert.

V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba.

