PŘEHLEDNĚ: Čapí hnízdo unijní peníze dostat nemůže, píše OLAF. Zaplatí desítky milionů Češi?

Ministerstvo financí navrhlo ve čtvrtek vyjmout Čapí hnízdo z evropského financování. Pokud by k tomu došlo, mohli by téměř padesátimilionovou dotaci na stavbu farmy zaplatit čeští daňoví poplatníci. Proč chce resort Čapí hnízdo z evropského financování vyjmout? A co stojí ve zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům? Server iROZHLAS.cz nabízí odpovědi na klíčové otázky kolem kauzy Čapí hnízdo.

Co by znamenalo vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování?

Projekt by nebyl financován z evropských peněz, ale z rozpočtu Regionální rady ROP Střední Čechy, který dotaci udělil. Téměř padesátimilionovou dotaci pro Čapí hnízdo by tak zaplatili čeští daňoví poplatníci. Regionální operační program ale může ještě v případě prokázání protiprávního jednání peníze vymáhat zpět. A po kom? Zřejmě po nástupnické firmě, kterou je společnost Imoba. Tu stejně jako koncern Agrofert vložil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš loni do svěřenského fondu.

Proč ministerstvo navrhlo vyjmout Čapí hnízdo z evropského financování?

Česko k takovému kroku vyzvala Evropská komise, doporučil ho i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Umožní, aby od komise dostalo maximální možnou částku, kterou pro operační program mohlo z unie obdržet. Středočeští úředníci by také mohli dané období Regionálního operačního programu účetně uzavřít, a to bez nesrovnalostí ve výdajích.

Hrozily by Česku nějaké sankce, pokud by k tomuto kroku nepřistoupilo?

Pokud by Česko s vyjmutím nesouhlasilo, vystavuje se riziku snížení peněz poskytnutých Evropskou unií. To by pak negativně ovlivnilo státní rozpočet.

Znamená tento krok přiznání, že šlo skutečně o podvod?

Ne. Rozhodnutí o vynětí, nebo nevynětí z evropského financování nezasahuje do šetření českých úřadů v kauze Čapí hnízdo. Nemá také žádný vliv na případná řízení o odebrání dotace.

Jaký bude nyní další postup?

K vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování se nyní musí vyjádřit ROP Střední Čechy. Výbor regionální rady ROPu se případem začne zabývat 16. ledna. Podle místopředsedy výboru Věslava Michalíka (STAN) ale není vůbec jisté, zda vyjmutí schválí. Až ministerstvo obdrží stanovisko ROPu, zašle finální odpověď Evropské komisi.

Ministerstvo navrhlo vyjmout z evropského financování i další projekty. Kolik jich celkem je?

V šesti operačních programech napříč Českem je celkem 44 projektů, které ministerstvo financí doporučilo vyjmout z evropského financování. Vyšetřuje je OLAF nebo jsou předmětem správního či trestního řízení.

Ve středních Čechách se vyjmutí kromě Čapího hnízda týká také penzionu v Kosmonosech na Mladoboleslavsku. Tento projekt je ale podle ředitele úřadu regionální rady Kamila Munia vyšetřován jen v tuzemsku. Nejvíce problematických projektů má na seznamu Regionální operační program ROP Střední Morava, celkem jich je 19.

Vyšetřování OLAF a jeho závěry

Co stojí ve zprávě OLAF?

Farma Čapí hnízdo byla podle závěrů vyšetřování propojena v jednu ekonomickou jednotku s Agrofertem, který tehdy vlastnil současný premiér Andrej Babiš. Chtěla ale uměle vyvolat dojem malé firmy, aby získala dotaci, informovaly Lidové noviny ze společnosti MAFRA, kterou loni Babiš vložil do svěřenského fondu.

Farma tak podle deníku úmyslně změnila vlastnickou strukturu, aby dosáhla na evropskou dotaci určenou pro malé a střední podniky. OLAF proto dospěl k závěru, že dotace pro farmu Čapí hnízdo se nemá platit z unijních peněz, Česko by ji tak mělo vyjmout z evropského financování, dodaly noviny. V tomto případě jde o 42,5 milionu korun.

Zveřejní ministerstvo financí celou zprávu OLAFu?

Ministerstvo ve čtvrtek zveřejnilo jen tři odstavce z celkem padesátistránkové zprávy OLAFu. Podle resortu jde o podstatné závěry, ke kterým došel úřad během svého vyšetřování. Nicméně podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka nejde o závěry zprávy, ale doporučení pro postup Česka.

Resort podle svého prohlášení v nejbližší době zbytek zprávy nezpřístupní. „Zveřejnění celé zprávy OLAF v plném rozsahu s ohledem na to, že zpráva obsahuje informace shromážděné v probíhajícím trestním řízení, nebylo možné, neboť by tím mohlo dojít k ohrožení jeho průběhu,“ uvedl mluvčí resortu Michal Žurovec.

Ke zprávě OLAF má ale od pátku přístup devatenáct členů mandátového a imunitního výboru sněmovny. Neznamená to nicméně, že budou moct zprávu zveřejnit. Zatím do utajovaného dokumentu na pražském policejním ředitelství nahlédla Kateřina Valachová z ČSSD, Pirát Jakub Michálek a Miroslav Kalousek z TOP 09.

Co řekl ke zprávě OLAFu premiér a šéf ANO Andrej Babiš?

Babiš kritizoval OLAF i jeho závěrečnou zprávu. „Neznamená to, že OLAF má pravdu. OLAF není Bůh,“ řekl Babiš.

A zaplatil by zmíněných 50 milionů ze svého, kdyby bylo nutné dotaci Evropské unii vrátit? „Kdybych ho měl platit, tak bych to rád zaplatil. Ale tím bych měl asi přiznat nějakou vinu. A žádná vina není. Žádný podvod nebyl,“ uvedl premiér.

Šéf ANO pak zopakoval, že podle něj nejde o peníze. „Těch 50 milionů je ve farmě. Ve farmě je 960 milionů. Farma slouží veřejnosti. A když vznikla tahle pseudoaféra, tahle politická objednávka, tenhle komplot, navýšil jsem o 50 milionů korun charitu. Farma odvedla do veřejných rozpočtů od vzniku 72 milionů,“ vysvětlil Babiš.

Babiš a Faltýnek mají po volbách opět poslaneckou imunitu. Jak ve sněmovně pokračuje jednání o jejich vydání?

Mandátový a imunitní výbor bude v úterý pokračovat v projednávání policejní žádosti o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. Oba mají před členy výboru předstoupit a představit svůj pohled na případ. Dorazit má také policejní vyšetřovatel Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Až výbor projednávání uzavře, vydá doporučení poslancům, zda Babiše a Faltýnka vydat, nebo nevydat. Následně o tom bude rozhodovat celá dolní komora.

Ve středu od deseti hodin se pak sejdou poslanci, aby rozhodli o vyslovení důvěry Babišově vládě. Kabinet navzdory podpoře prezidenta Miloše Zeman důvěru s největší pravděpodobností nezíská. Všechny strany kromě KSČM avizovaly, že vládu nepodpoří. Komunisté se rozhodou až den před schůzí. Ani jejích případné hlasy by ale k vyslovení důvěry vládě nestačily.

Kauza Čapí hnízdo Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Česká policie kvůli dotaci obvinila 11 lidí. Babiš podle kriminalistů skupinu páchající údajný podvod řídil, měl tak spáchat dotační podvod a poškodit finanční zájmy Evropské unie. Faltýnka policie vnímá jako pomocníka, měl se dopustit dotačního podvodu ve formě účastenství. Oba politici jakákoli obvinění odmítají a označují je za politicky vykonstruované. V případě prokázání viny jim hrozí pět až deset let za mřížemi. Deník Právo dříve uvedl, že obviněni budou všichni, které policie zmínila v žádosti o Babišovo a Faltýnkovo vydání. V dokumentech figuruje také Babišova nynější manželka Monika Babišová, Babišovy děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a exministrův švagr Martin Herodes. Policie zmiňuje i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku a Jana Platila, a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu.