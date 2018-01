Co zaznělo ve sněmovně: Babiš mluví o dětech a že je z něj dělána zrůda, blízké ale do kauzy zatáhl on

Úterý bylo pro politiky náročné. Dopoledne jednal mandátní a imunitní výbor Poslanecké sněmovny, který doporučil vydání premiéra Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka (oba ANO) trestnímu stíhání. Odpoledne pak jednala sněmovna o důvěře Babišově vládě. Během celého dne proběhla řada tiskových konferencí a zaznělo mnoho projevů. Server iROZHLAS.cz připravil přehled nejzajímavějších výroků. Praha 21:05 16. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci během jednání o důvěře vládě Andreje Babiše | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rohlas

Není podvod!

„Důkaz o podvodu neexistuje! Protože žádný podvod nebyl! Ani nemohl být. Není podvod! (…)Tenhle komplot zorganizovala mafie, která tady dlouho kradla miliardy.“ Andrej Babiš před jednáním mandátového a imunitního výboru

Požádáme o vydání

„Sprostota a bezohlednost lidí a novinářů ze mě dělá lidskou zrůdu, že v tom nechám děti a svou paní. S kolegou Faltýnkem jsme nepochybovali, že se necháme vydat. To je jasné. Necháme se vydat.“ Andrej Babiš z ANO před jednáním mandátového a imunitního výboru

Nevydáme!

„Dnes (v úterý) na klubu proběhla velmi živá diskuze na téma vydání či nevydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Klub ANO se rozhodl hlasovat proti vydání obou poslanců.“ Taťána Malá z ANO před jednáním sněmovny

Vyhrožují mi

„I přesto, co se děje a jaký je mediální tlak - mně osobně jsou zasílány výhrůžky osobní likvidací a podobně, tak si stojím za tím, že poslance nevydáme.“ Taťána Malá z ANO před jednáním sněmovny

Usvědčil se

„V roce 2012 bych ten motiv mohl mít, jen kdybych byl vševědoucí. Nikdo netušil, komu farma patří. Babiš nám řekl, že minimálně dva lidé věděli, že to patří jemu, Babiš a Kalousek. Ale Kalousek to nevěděl, Babiš to věděl a dnes ráno vám to přiznal.“ Miroslav Kalousek z TOP 09 o Babišově výroku, podle kterého, v roce 2012 Kalousek jako ministr financí zadal audit, který měl za každou cenu na Babiše něco na Čapím hnízdě najít.

Hrozí mu kriminál

„KDU-ČSL před volbami řekla, že se nebude podílet na vládě, ve které je člověk, kterému hrozí kriminál. To pořád trvá. Jednání s hnutím ANO o koalici jsme ale neodmítli, máme ale svoje podmínky.“ Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL před jednáním sněmovny

Babiš – hrdina

„Zprávu OLAF číst Babiš nehodlal, ale zcela určitě ví, že ve zprávě není slovo podvod. Mluví o dětech a že je z něj dělána zrůda, ty ale do své kauzy zatáhl jen on sám, když na ně Čapí hnízdo převedl. Žádost o vydání, když ví, že bude vydán, je pak vrchol dnešní ‚hrdinné‘ tiskové konference.“ Markéta Pekarová-Adamová z TOP 09 v reakci na Babišovu ranní tiskovou konferenci

Stopka pro Babiše

„Aby věděl, že vláda důvěru nemá - je to vláda bez důvěry a v demisi. Je potřeba, aby jí sněmovna vystavila stopku. Tato vláda i volební výsledek hnutí ANO vznikl na základě lží a lživé kampaně.“ Milan Chovanec z ČSSD před jednáním sněmovny

Politicky motivované hnízdo?

„Hnutí SPD vždy říkalo, že v Čapím hnízdě vidí nesrovnalosti. Druhou stranou mince ale je, zda kauza byla politicky motivována. I tuto stranu jsme chtěli znát. Je velká škoda, že pan ministr vnitra Metnar z ANO mlčenlivosti Jiřího Komárka nezbavil.“ Radim Fiala z SPD před jednáním sněmovny

Diletantský Babiš

„Pane premiére, jako vrcholový byznysmen si musíte být vědom, že s tímto plánem nemůžete uspět. Diletantsky jste přistupoval k vyjednávání a celou přípravu jste odflákl. Kdybyste tento způsob práce předvedl v byznysu, zaměstnavatel by vás vyhodil.“ Jan Bartošek z KDU-ČSL při jednání sněmovny

Nevycházím z šoku

„Já trochu nevycházím z šoku. (...) Ústava ani nemůže předpokládat, že by byla republika jednu minutu bez vlády, byť by to byla vláda v demisi a bez důvěry.“ Vojtěch Filip z KSČM při jednání sněmovny

Oni nevědí

„Komentovat invektivy poslankyně Černochové nemá smysl. Napadá mě jediné známé: ‚Nezlobte se na ně, neboť oni nevědí, co činí.‘“ Martin Stropnický z ANO o rozpravě o vyjádření důvěry vládě

