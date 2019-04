Skandální, vadí obhájcům z kauzy Čapí hnízdo informace novinářů. Inspekce k prošetření nevidí důvod

Obhájci obviněných v kauze Čapí hnízdo kolem premiéra Andreje Babiše (ANO) se minulý týden ohradili proti možným únikům z vyšetřování případu. Pokud by se zveřejněné informace potvrdily, vzniká podle nich podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Apelovali proto, aby se věc „neprodleně“ prověřila. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) to ovšem na dotaz serveru iROZHLAS.cz odmítla s tím, že stížnost obhájců je neodůvodněná. Původní zpráva Praha 6:00 7. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čtveřice obhájců z kauzy Čapí hnízdo, tedy Michal Bartončík, Josef Bartončík, Zdeněk Odehnal a Katarína Janisková si ve společném tiskovém prohlášení z 27. března stěžovala na články publikované na serveru Neovlivní.

Ten v lednu napsal, že vyšetřovatel případu Pavel Nevtípil navrhne obžalobu pro všechny obviněné v údajném dotačním podvodu, tedy kromě Andreje Babiše mladšího, který bude vyčleněn k samostatnému projednávání.

Pokud jsou informace o navržení obžaloby pro ostatní pravdivé, jde podle obhájců o „bezprecedentní a skandální potvrzení toho, že bez ohledu na důkazní vývoj v kauze farma Čapí hnízdo je již a priori dán výsledek přípravného řízení, to je podání obžaloby na osoby obviněné v kauze Čapí hnízdo.“

GIBS: Stíhaní neohroženo

V kritizovaných textech podle mluvčí Ivany Nguyenové ovšem generální inspekce žádné pochybení nenašla. „Obecně sledujeme a vyhodnocujeme veškeré informace, které se objeví ve veřejně dostupných zdrojích, čili v mediích,“ uvedla pro iROZHLAS.cz.

„V uvedených článcích jsme nicméně nezaznamenali žádnou zásadní informaci, kvůli které by byl ohrožen samotný průběh trestního řízení, a které by tak odůvodňovali v této souvislosti nějaký konkrétní postup generální inspekce,“ pokračovala Nguyenová.

Podle Kataríny Janiskové, která v kauze obhajuje Martina Herodese, bratra Moniky Babišové, to ovšem nemusí nic znamenat. „Nejsem si jistá, jestli je rozhodující to, jestli to za trestný čin považuje GIBS, či nikoli. Nicméně v konkrétnostech bych to asi dál nekomentovala. Další kroky budeme činit my, budeme se stoprocentně zabývat dál tím, jestli tam shledáváme my nějaké podezření. Pokud ano, tak to budeme řešit,“ řekla pro iROZHLAS.cz.

Tiskové prohlášení, které zveřejnil server Česká justice, vydali obhájci jen den poté, co Městské státní zastupitelství v Praze oznámilo ukončení vyšetřování a vyloučení Babiše mladšího z případu. Syn premiéra z prvního manželství žije ve Švýcarsku a českým policistům se ho dosud nepovedlo vyslechnout. Mohl by tak zpomalovat celé řízení.

„Vyšetřování jedné osoby bylo vyloučeno k samostatnému řízení,“ uvedl tehdy mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala pro server iROZHLAS.cz a potvrdil, že jde o syna premiéra.

Obhájci a obvinění v případu se tak podle mluvčího městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly seznamují se spisem a mohou navrhovat doplnění důkazů. Třeba Janisková se podle svých slov k nahlédnutí do spisu ještě nedostala. „Já osobně se k tomuto úkonu chystám,“ uvedla.

Policie řeší údajný podvod s padesátimilionovou dotací Evropské unie na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Babiš, který čelí obvinění od října 2017, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.