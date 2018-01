OLAF podlehl politickému tlaku, tvrdí vlastník Čapího hnízda. Zprávu kontrolora považuje za absurdní

Podle Hanzelky se Imoba neměla možnost v rámci vyšetřování plně vyjádřit. Společnost trvá na tom, že evropská dotace pro Čapí hnízdo byla udělena v souladu s platnými pravidly.

„Společnost byla o zahájení vyšetřování úřadem OLAF informována až na jeho samém konci, a to pouhé tři měsíce před vydáním závěrečné zprávy. Společnosti Imoba nebylo nikdy sděleno, jaký skutek úřad OLAF vyšetřuje, opakovaně jí nebylo umožněno nahlédnout do spisu a v rozporu s evropskými předpisy jí ani nebylo umožněno vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se jí týkaly," uvedl Hanzelka.

OLAF podle něj ve své závěrečné zprávě neuvedl některé zásadní námitky Imoby a nevzal v potaz ani stížnost k evropské ombudsmance a žalobu k Soudnímu dvoru EU, které Imoba kvůli jeho postupu podala.

Propojení s Agrofertem

Imoba tvrdí, že když OLAF v závěrečné zprávě neoznačil za dotčené osoby ani premiéra Andreje Babiše (ANO), ani prvního místopředsedu ANO Jaroslava Fatýnka, znamená to, že je úřad z ničeho nepodezírá. Kritizuje také skutečnost, že jako vlastník Čapího hnízda byla mezi dotčené osoby zařazena, podle společnosti to není možné, protože v době udělení dotace nebyla v právním řádu trestní odpovědnost právnických osob.

Imoba se také ohrazuje proti tvrzení OLAF, že Čapí hnízdo bylo propojeno s Agrofertem, který vlastnil Babiš. Rodinné vazby na vlastníky farmy v době udělení dotace podle společnosti samy o sobě neznamenají, že propojení existuje. Imoba také označuje za nepochopitelné, proč OLAF kritizuje farmu za to, že měla anonymní vlastníky prostřednictvím akcií na majitele. Podle Imoby v dotačních podmínkách tato forma vlastnictví nebyla označena jako nežádoucí.

Kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo byli Babiš a Faltýnek obviněni z podvodu. Sněmovna by příští týden měla jednat o jejich vydání k trestnímu řízení. Oba politici tvrdí, že obvinění je politicky motivované.

Výbor regionální rady ROP Střední Čechy by měl v úterý zároveň rozhodovat o vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování, jak to navrhlo ministerstvo financí. Pokud by projekt vyřadil, na vyplacené prostředky se bude pohlížet jako na národní dotaci. Vzhledem k rozložení sil ve výboru ale takový výsledek není pravděpodobný. Opoziční STAN, ODS a TOP 09 mají v patnáctičlenném orgánu většinu devíti hlasů.

'Národní záležitost'

Na čtvrteční schůzce se zástupci opozice utvrdili v tom, že by projekt vyřazen být neměl. Zároveň požadují, aby na základě zprávy OLAF bylo s příjemcem dotace zahájeno řízení o jejím vrácení do státního rozpočtu. „Pokud bychom vyjmuli dotaci na Čapí hnízdo z evropského financování, tak se celá kauza stává národní záležitostí a já se obávám, že se zamete pod koberec.

Pokud české orgány o vyjmutí rozhodnou, měly by okamžitě zahájit s žadatelem o dotaci řízení o jejím vrácení," uvedl místopředseda výboru Věslav Michalík (STAN). Další člen Jan Jakob (TOP 09) vyzval hejtmanku a úřad regionální rady k vymáhání škody. Členové výboru také chtějí, aby jim úřad před jednáním poskytl kompletní zprávu OLAF.