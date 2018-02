Postup v kauze Čapí hnízdo chce ROP řešit s právníky. Padesátimilionovou dotaci by vymáhal po Imobě

Úřad regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy chce konzultovat svůj další postup v kauze Čapí hnízdo s nezávislou právní kanceláří. Řeší, zda vymáhat, nebo nevymáhat zpět téměř padesátimilionovou dotaci přidělenou na stavbu farmy. Pokud by nakonec úředníci zahájili daňové řízení, peníze by chtěli zpět po firmě Imoba, kterou donedávna vlastnil premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš. Posun v případu lze čekat v řádu týdnů. Praha 18:31 6. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme ve fázi výběru nezávislé právní kanceláře pro konzultace," uvedl ředitel Úřadu regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy Kamil Munia.

Musí se podle něj posoudit, zda to, co se stalo, vůbec postihuje správní řád. „Buď se řízení zahájí, nebo nezahájí. A pokud se zahájí, pořád to neznamená, že muselo dojít k podvodu. Je to daňová kontrola, kde probíhá dokazování," zdůraznil Munia.

Úřad regionální rady ROP by nejprve vyzval příjemce dotace, aby téměř 50 milionů dobrovolně vrátil. Pokud by odmítl, zahájil by takzvané daňové řízení, na jehož konci by případně mohl dotaci odebrat.

Pokud by k tomu došlo, peníze by úřad vymáhal po firmě Imoba, která je nyní vlastníkem Čapího hnízda.

„Dělali jsme si analýzy a podle rejstříku došlo k fúzi, kdy Imoba přebírá veškerá práva a povinnosti,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz Munia.

Společnost přitom patří do koncernu Synbiol, jehož majitelem byl donedávna oficiálně premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Loni ho ale stejně jako koncert Agrofert vložil do svěřenského fondu.

Dotaci na stavbu Čapího hnízda zatím platí čeští daňoví poplatníci. Ministerstvo financí koncem ledna totiž vyňalo projekt z evropského financování, a téměř padesát milionů tím pádem není hrazeno z evropských peněz.

Posun v případu Munia očekává podle svých slov v řádu týdnů. „Určitě to nenecháváme nijak spát, všechny činnosti probíhají, nicméně má to svoje časové limity, které musíme dodržovat," dodal. Už dříve se úřad regionální rady také přihlásil k případné škodě.

100 místo 50 milionů korun?

Opoziční zastupitel za STAN Věslav Michalik upozornil na to, že pokud dotační úřad zahájí správní řízení s příjemcem dotace a nařídí mu její vrácení, bude mu muset vyměřit penále, které dosahuje výše sto procent.

„Takže se bavíme pak následně o kauze, která má rozměr 100 milionů korun," upozornil. Munia ale uvedl, že podle nových pravidel se penále nevyměřuje.

Smlouva byla nicméně podepsána v době, kdy se penále vyměřovalo. Podle ředitele bude potřeba právní výklad, podle čeho se řídit.

Kauza Čapí hnízdo Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Česká policie kvůli dotaci obvinila 11 lidí. Babiš podle kriminalistů skupinu páchající údajný podvod řídil, měl tak spáchat dotační podvod a poškodit finanční zájmy Evropské unie. Faltýnka policie vnímá jako pomocníka, měl se dopustit dotačního podvodu ve formě účastenství. Oba politici jakákoli obvinění odmítají a označují je za politicky vykonstruovaná. V případě prokázání viny jim hrozí pět až deset let za mřížemi. Deník Právo dříve uvedl, že obviněni budou všichni, které policie zmínila v žádosti o Babišovo a Faltýnkovo vydání. V dokumentech figuruje také Babišova nynější manželka Monika Babišová, Babišovy děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a exministrův švagr Martin Herodes. Policie zmiňuje i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku a Jana Platila, a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu.