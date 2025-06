Čapí hnízdo je zpět. Pro ANO pozitivní impuls, říká Cabada. Otřese to důvěrou v justici, míní Valeš

Odvolací soud zrušil osvobozující verdikt nad Andrejem Babišem a Janou Nagyovou (oba ANO). „Hlavní problém je, že ta kauza znovu otřese důvěru českých občanů v soudní systém,“ říká v pořadu Pro a proti politolog Lukáš Valeš z Vysoké školy Newton. „Pro jeho voličské jádro je to impulz pozitivní. Semknou se za ním až sektářským způsobem,“ doplňuje pro Český rozhlas Plus politolog Ladislav Cabada, prorektor Metropolitní univerzity Praha. Pro a proti Praha 7:50 27. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš 14. února u soudu v kauze Čapí hnízdo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane Valeši, pokud mohu soudit z toho, jak jste se vyjadřoval pro některá jiná média, tak podle vás obnovení kauzy Čapí hnízdo Andreji Babišovi neuškodí. Ale naopak mu ještě pomůže, protože z něj udělá mučedníka. Je to tak?

Lukáš Valeš: Hlavní problém je, že ta kauza znovu otřese důvěrou českých občanů v soudní systém. Vleče se devět let a vždy před nějakými volbami vypluje na povrch. A to otřásá důvěrou v rychlost soudů, jejich schopnost najít spravedlnost a účinně ji aplikovat.

A také toho samozřejmě může využívat současná koalice k útoku proti Babišovi a Babiš proti současné koalici. Protože on to celé může interpretovat jako politický proces, jako hon na čarodějnice.

Paradoxně to může pomoci motivovat Babišovy příznivce, stavět ho do role mučedníka, a tím spíš třeba získá hlasy antisystémových voličů.

Pane Cabado, souhlasil byste s tím, že v této fázi a v této podobě to pro Andreje Babiše může být spíše reklama než problém?

Ladislav Cabada: Já si myslím, že platí obojí. Samozřejmě je to pro něj problém u těch, kteří ho nikdy nevolili. A do značné míry to může být problém pro nějakou drobnou část společnosti, která uvažuje o tom, že by ho případně volit mohla.

Rozhodně to ale není problém pro skalní voliče a obecně sympatizanty Andreje Babiše a hnutí ANO. S nimi taková věc bezpochyby vůbec nehne. A může to mít i motivační nebo mobilizační dopad. Může je to ještě více vybudit k tomu, aby k volbám určitě přišli a podpořili ho.

Důvěra v soudy

Důvěra v justici, to je kardinální otázka, kterou zmínil Lukáš Valeš. Pane Cabado, je tolik lidí, kteří se ztotožní s Babišovou argumentací, že to je politická kauza a že se proti němu spikli soudní znalec a soudkyně?

Cabada: Andrej Babiš dlouhodobě používá rétoriku, která je velmi vyhrocená. Přišel mimochodem s příšerným pojmem nová totalita, který by měl být podroben výrazné kritice.

Nicméně si myslím, že to není politický proces a on dobře ví, že to není politický proces. Souhlasím ale s kolegou Valešem v tom, že to je velká obžaloba soudního systému České republiky nebo obecně těch mechanismů vyšetřování a dovedení kauz k rozhodnutí soudu, které je finální.

Já myslím, že všechno, co se vleče takto dlouhou dobu, vzbuzuje automaticky nedůvěru. A když je to věc, která zasahuje politickou sféru, tak se s její pomocí dá politicky komunikovat směrem k sympatizantům, nebo naopak směrem k nepodporovatelům a zdůrazňovat specifické rysy nefunkčního soudního systému.

Pane Valeši, je to, jak celou věc popisuje a komentuje sám Andrej Babiš nebezpečné zpochybňování nezávislosti justice?

Valeš: Víte, to je v prvé řadě problém justice. Tady nejde jenom o Andreje Babiše. Vezměte si normální problém – někdo by vytuneloval firmu, šlo by o peníze a soudní řízení by se vleklo devět let. Slabší nátury už by dávno skončily na psychiatrii nebo v protialkoholní léčebně.

Jak říkal kolega, to je obžaloba soudního systému a jeho nefunkčnosti. Možná mnohem důležitější než to, jak dopadne kauza Čapí hnízdo – a já se obávám, že skončí až u Ústavního soudu – je hledání způsobu, jak zefektivnit soudní systém.

Ne proto, abychom vytvářeli nebezpečí politických procesů. Ale soudní systém je neefektivní a je úplně jedno, jestli jde o Andreje Babiše, nebo o kohokoli z nás.

Až k Ústavnímu soudu?

Ten nejnovější verdikt se zdá být přelomový v tom, že městský soud se bude muset případem znovu zabývat, protože ho odvolací senát zavázal svým právním názorem. Vykládá se to vesměs tak, že se zvýšila pravděpodobnost, že Babiš odsouzen bude. Co myslíte, pane Valeši? Může tento poslední posun něco změnit ve vnímání případu?

Valeš: Já myslím, že ve vnímání to nezmění nic, ale vlastně to nahrává Andreji Babišovi v tom výkladu, že je to politický proces. Tohle je velmi neobvyklé, velmi nestandardní.

Obávám se, a tak už se vyjádřil advokát pana Babiše Eduard Bruna, že tady může dojít i k porušení ústavních práv. Týká se to veřejně známé osobnosti, která toho pravděpodobně využije. V každém případě to skončí u Ústavního soudu.

A teď je problém v tom, že se to vždycky objeví před volbami. Teď navíc v tom kontextu bitcoinové kauzy. Pak to skutečně vypadá jako, když už se nedá Babiš jinak odstranit, tak to na něj vytáhnou.

Toto načasování může Babiš a celé hnutí ANO využít. Můžou říkat: Vidíte, my jsme ti správní a všichni nám hází klacky pod nohy. Pojďme k těm volbám, dejte nám svůj hlas, my jsme ti pronásledováni, my jsme s vámi na jedné lodi.

Pane Cabado, také si myslíte, že právě ten poslední posun, ze kterého vyplývá vyšší pravděpodobnost odsouzení Andreje Babiše, mu vlastně politicky nahrává?

Cabada: Myslím si, že pro jeho voličské jádro je to impulz „pozitivní“. Oni se za ním skutečně semknou téměř sektářským způsobem, jako za svým guru, kterému je ubližováno. Já nejsem právník, takže nebudu posuzovat právní aspekty, nicméně sdělení soudkyně vychází z něčeho, co je mi blízké, a to je zdravý rozum.

Ona v podstatě říká, že nechápe, že je možné říci, že máme jasné důkazy, a současně říci, že jsme rozhodli o nevině. Sděluje, že nechápe rozhodnutí soudu nižšího stupně. Mně to je vlastně jako občanu i jako politologovi velmi sympatické.

I když rozumím tomu, že v tom posthabsburském pozitivistickém právním systému, ve kterém žijeme, to může způsobovat dramatické problémy, které, jak řekl kolega Valeš, mohou skončit i u Ústavního soudu, nebo u Evropského soudu pro lidská práva.

Které z dalších stran mohou obnovení kauzy Čapí hnízdo využít ve svůj prospěch? A ovlivní to volební účast? Poslechněte si celý pořad Pro a proti Českého rozhlasu Plus.