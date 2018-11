Babiš nedělá dobrou práci, už jako ministr byl ve střetu zájmů, říká europoslankyně hlídající dotace EU

Kolem Čapího hnízda se v Česku děje něco velmi špatného. Radiožurnálu a některým dalším českým médiím to ve Štrasburku řekla německé europoslankyně Ingeborg Grässleová. Ta stojí v čele Výboru pro rozpočtovou kontrolu, který dohlíží na hospodaření s evropskými penězi. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš pak podle ní neodvádí dobrou práci a už jako ministr financí byl ve střetu zájmů. Brusel/Praha 12:13 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslankyně Ingeborg Grässleová | Foto: Štěpán Sedláček | Zdroj: Český rozhlas

Co říkáte na zprávy o premiéru Babišovi?

Zprávy o tom, že jeho syn měl být unesen nebo to předstírá, jsou opravdu znepokojivé. Dokazuje to, že v Česku se kolem Čapího hnízda děje něco velmi špatného. Doufám, že policie případ prošetří, vyslechne a prověří tvrzení Babišova syna, který je jednou z klíčových postav případu Čapí hnízdo.

Volám po tom, aby vyšetřování pokračovalo. Ale dokazuje to, že Česká republika a pan Babiš má problém s právním státem. Myslím, že jít přes mrtvoly není dobrý příklad vůdcovství.

Když říkáte, že v Česku je něco špatně, tak myslíte policii nebo politiku?

Myslím tím předsedu vlády. Máte premiéra, kterého obviňuje jeho vlastní syn z toho, že ho nechal unést. Premiérovi lidé by to asi neudělali bez jeho vědomí. Toto musí být vyjasněno na prvním místě. A za druhé celá pravda o vlivu na Čapí hnízdo musí vyjít najevo v zájmu českých daňových poplatníků. Je nejvyšší čas, aby se dozvěděli pravdu.

Říkáte, že pravda musí vyjít najevo. Jak hodnotíte dosavadní postup českých úřadů. Jste spokojená s tím, co dělají, a jejich reakcemi na vaše otázky a obavy?

Skutečnost, že to vyšetřovaly je dobrý signál. Tohle byl jeden z nejsložitějších případů, které jsem kdy viděla. Požádaly několikrát parlament o zbavení imunity kvůli stíhání. To je známka toho, že právní stát v Česku funguje. Ale tyto nové elementy v případu dosvědčují, že musíme jít ještě dál.

Nechtěla bych být teď v kůži toho syna, když mu otec prostřednictvím médií sdělí, že je psychicky nemocný. I kdyby to byla pravda, tak to není nic, co by se mělo sdělovat lidem po celém světě. Vyšetřování musí pokračovat.

Řekla jste, že nadešel čas pokročit dál. Co to pro vás jako europoslankyni znamená?

My se vždy staráme o to, jestli je dodržován právní stát. A když se podívám na případy jiných členských zemí, jako jsou Maďarsko, Polsko nebo Rumunsko, Česká republika se od nich velmi liší. Když jsem měla odpovědět na to, jestli v Česku funguje vymáhání práva a svoboda tisku, vždy jsem řekla ano.

Česká republika je výjimkou, protože vyšetřování i přes všechny obtíže proběhla a média vždy navzdory problémům reportovala. To je znamení toho, že jde o stabilní zemi. Ale Češi teď musí prokázat, že se opravdu zajímají o to, co se děje. Nevím, co přesně se stalo. Zajímá mě to a věřím, že Čechy to taky zajímá.

Ráda bych zdůraznila, že v tom není nic osobního. Proti panu Babišovi nic nemám. Naopak vždy jsem obdivovala úspěšné lidi, kteří odvádějí dobrou práci. Ale problém je, že on jako premiér nedělá dobrou práci a už jako ministr financí se dostal do střetu zájmů. To je záležitost, které se věnuji. Jde o vážnou otázku, a proto se jím zabýváme.

