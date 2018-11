Babiš nic neřídil, tvrdí dotační expertka stíhaná v kauze Čapí hnízdo. Chce jít k dalšímu výslechu

Premiér a šéf ANO v kauze Čapího hnízdo nic nekoordinoval, nic neřídil, odmítá dotační expertka a politička Jana Mayerová z ANO. Ta patří stejně jako předseda vlády mezi trestně stíhané v této dotační kauze. Sama sebe označuje za klíčovou osobu případu a hlavního „pachatele“. Vypovídat na policii už byla a je připravena jít znovu. Tvrdí, že sama má psychické problémy a pokoušela se o sebevraždu. Na informaci upozornil server Aktuálně.cz. Praha 8:01 16. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dotační expertka a jihlavská politička Jana Mayerová z ANO na fotografii z roku 2016 | Foto: Petr Lemberk / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Konzultantka pro evropské fondy a exnáměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová, která patří mezi obviněné v souvislosti s evropskou dotací na Čapí hnízdo, brání premiéra Andreje Babiše. Ten měl podle policie celý dotační podvod s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy řídit, jak upozornil už dříve server iROZHLAS.cz

Mayerová ale tvrdí, že to není pravda. „Celý popis jeho pochybení v trestním oznámení je nepravdivý. Nic nekoordinoval, nic neřídil,“ napsala Mayerová pro regionální Obcasnik.eu zabývající se děním na Vysočině.

„Nebýt ‚mého‘ projektu, tak se to nestalo. Přitom on o dotaci celou dobu věděl houby, nezajímalo ho to, jelikož mi bylo sděleno, že projekt realizuje rodina,“ dodala.

Babiš ale podle kriminalistů ještě v době, kdy už neměl mít s Čapím hnízdem nic společného, mimo jiné chodil kontrolovat průběh stavby, jak před časem zjistil iROZHLAS.cz. Ten zveřejnil přehledný souhrn 10 důkazů, které má policie v kauze Čapí hnízdo.

Klíčovou osobou je ale podle vyjádření pro Aktuálně.cz ona, nikoli Andrej Babiš mladší, na kterého se v posledních dnech upíná pozornost médií a veřejnosti.

„Vždyť klíčová osoba jsem já, respektive představenstvo (Farmy Čapí hnízdo). On ani nemá co říct, to měli schovat mě," uvedla Mayerová.

„Jakožto hlavní 'pachatel' se musím vzchopit a říct, jak to bylo. Ostatní na mne spoléhají," dodala pro Aktuálně.cz.

Pokus o sebevraždu

Právě Babišova konzultantka pro evropské fondy kdysi podepsala žádost o padesátimilionovou dotaci z fondů EU na Čapí hnízdo. Dříve přitom prohlašovala, že své obvinění považuje za účelové, vymyšlené, založené na fabulaci, neznalosti situace a ignoraci faktů.

Mayerová zároveň uvedla, že sama trpěla a dál trpí psychickými problémy. Pokusila se prý také o sebevraždu.

„Pokusila jsem se odejít hned dvakrát, a ani děti mě nezastavily. Už jsem prostě nemohla dál,“ popsala pro regionální Obcasnik.eu.

Svou otevřenou zpověď vysvětluje tím, že lidé by si podle ní měli uvědomit, že přiznat duševní nemoc je horší než přiznat rakovinu. Sama už prý ale u výslechu na policii několikrát byla a je připravena jít znovu.

„V obou případech se mi však udělalo špatně a nebyla jsem schopna nic rozumného říct a ještě týden poté jsem byla ráda, že žiju. Když to takhle zamávalo se mnou, tak si neumím představit, co by to udělalo s člověkem s vážnější diagnózou," popsala Aktuálně.cz.

Mayerová byla ještě začátkem letošního února náměstkyní jihlavského primátora. Vedení města a zastupitelstvo poté měla opustit ze zdravotních a osobních důvodů.

