Šarochův nadřízený nepotřebuje na Čapí hnízdo měsíce, mohl by rozhodnout do 14 dnů, řekla Válková

Kauzu Čapí hnízdo bude nyní po Jaroslavu Šarochovi posuzovat jeho nadřízený Martin Erazím, šéf Městského státního zastupitelství v Praze. Podle exministryně spravedlnosti a poslankyně ANO Heleny Válkové by mu to nemělo trvat měsíce. Definitivní výsledek by mohl padnout zhruba do dvou týdnů, řekla ve středečním rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 22:15 4. září 2019

„Takovýto případ je pečlivě průběžně sledovaný i nadřízeným městským státním zástupcem. Nepotřebuje mít měsíce. Věřím tomu, že je tak erudovaný, že do takových 14 dnů, doufám, už budeme vědět definitivní výsledek,“ řekla bývalá ministryně spravedlnosti Válková ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Postup státního zastupitelství pak podle ní nebyl nepochopitelný, neuchopitelný a rozpačitý, jak ho zhodnotila současná ministryně spravedlnosti Marie Benešová za ANO.

„Nezdá se mi, že by byli rozpačití. Rozpačité by bylo, pokud bychom čekali další měsíce na to, jestli bude městský státní zástupce rozhodnutí aprobovat (odsouhlasí), nebo ho změní. Bylo by dobré, aby to bylo. Neříkám zítra, ale v relativně krátkém čase,“ dodala Válková.N

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala v rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedl, že nelze odhadnout, jak dlouho nyní bude jeho šéf Martin Erazím studovat předložený spis.

Sám Erazím pak v rozhovoru, který ve středu vydal Deník N, uvedl, že rozhodování mu bude trvat několik týdnů. „Vyhodnocení této věci považuji za naprostou prioritu. Konečné rozhodnutí lze očekávat v řádu týdnů,“ uvedl.

Jestliže dospěje k odlišnému právnímu názoru než Šaroch, může mu dát pokyn, aby ve věci rozhodl jinak. Vedle zastavení stíhání připadá v úvahu podání obžaloby, postoupení případu jinému orgánu nebo vrácení případu policii k došetření.

Vyšetřování úniku informací?

Válková pak stejně jako nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman kritizovala pracovníky městského státního zastupitelství. Informace o postupu v kauze Čapí hnízdo se podle ní neměly dostat na veřejnost před finálním rozhodnutím.

„Vypadá to tak, že informace unikly ve fázi, kdy rozhodnutí ještě nebylo aprobováno. To je samozřejmě selhání,“ myslí si Válková. „Únik informací by se měl vyšetřovat. Městský státní zástupce by měl vyvodit odpovědnost vůči tomu, kdo ji vypustil,“ doplnila.

„Nevidím důvod pro to, aby veřejnost byla seznamována s interními rozhodovacími procesy. Je to potenciálně velké oslabení důvěry veřejnosti v justici,“ podotkla.

Pokud navíc nyní šéf Městského státního zastupitelství v Praze neodsouhlasí Šarochovo rozhodnutí, vyvolá to podle ní další reakce z řad veřejnosti. „Nejhorší je, že tento únik informací rozděluje naši společnost,“ uvedla.

Mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala ale kritiku Pavla Zemana odmítl, informoval Deník N. Informaci o rozhodnutí státního zástupce Šarocha bylo podle něj na místě zveřejnit. „Informaci bylo namístě poskytnout. Dr. Šaroch dodržel lhůtu a rozhodnutí odevzdal. Nešlo se vyjadřovat, že nikoli,“ napsal mluvčí. Státní zastupitelství tak podle něj nekomunikovalo správně.