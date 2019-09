Šaroch dlouhodobě zastával jiný názor, musím vyhodnotit celý jeho postup, říká nadřízený Erazím

Státní zástupce Jaroslav Šaroch dlouhodobě zastával jiný právní postoj, než ke kterému nakonec v kauze Čapí hnízdo dospěl. „Musím se pečlivě zabývat důvody a vyhodnocením celého jeho postupu,“ přiblížil pro Deník N své další kroky vůbec v prvním vyjádření vedoucí Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím, který má nyní po Šarochovi případ na stole. Praha 6:36 5. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Erazím | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Erazím začal spis o více než 20 tisících stranách procházet podle svých slov hned, jakmile mu ho státní zástupce Jaroslav Šaroch předal.

„Ihned od předložení spisového materiálu dozorovým státním zástupcem k aprobaci se jím pečlivě zaobírám,“ uvedl vedoucí Městského státního zastupitelství v Praze v rozhovoru pro Deník N, který probíhal prostřednictvím e-mailu.

Deník v pondělí informoval, že státní zástupce Šaroch chce zastavit trestní stíhání všech šesti obviněných v dotační kauze Čapí hnízdo. Obvinění nyní čelí mimo jiné stávající premiér a šéf ANO Andrej Babiš a členové Babišovy rodiny - žena Monika, dcera Adriana Bobeková a švagr Martin Herodes.

Erazím ale obsah rozhodnutí, které mu Šaroch předložil, odmítl komentovat. „Ke konkrétnímu obsahu rozhodnutí se v současné chvíli nemohu vyjádřit,“ podotkl.

Potvrdil jen, že Šaroch přehodnotil svůj postoj, který předtím dlouhodobě zastával. A zároveň stručně popsal jeho následující postup. „Dozorový státní zástupce své rozhodnutí odůvodnil jiným právním postojem k podstatné okolnosti trestní věci, než jaký dlouhodobě zastával v dosavadním výkonu dozoru. Proto se nyní musím primárně pečlivě zabývat důvody a vyhodnocením celého jeho postupu. Osobní emoce sem nepatří,“ přiblížil Erazím.

Finální rozhodnutí bude podle něj do několika týdnů. „Vyhodnocení této věci považuji za naprostou prioritu. Konečné rozhodnutí lze očekávat v řádu týdnů. Jakmile budou s rozhodnutím seznámeni ti, jichž se dotýká, je naším úkolem vysvětlit důvody veřejnosti,“ dodal.

Zastavení trestního stíhání v jeho úřadě pak podle něj není úplně časté. „Jedná se o postup spíše výjimečný, nikoli však neobvyklý. Podstatné jsou důvody,“ uvedl Erazím.

Informování veřejnosti?

O případu pak podle něj městské státní zastupitelství informovalo v pondělí správně. „Městské státní zastupitelství v Praze s ohledem na silný a legitimní zájem veřejnosti o základní informace k této trestní věci v tiskové zprávě sdělilo, že dozorový státní zástupce ve stanovené lhůtě předložil vedoucímu státnímu zástupci k aprobaci své rozhodnutí,“ uvedl Erazím. „Tisková zpráva byla formulována obecně a neporušovala pravidla pro informování veřejnosti v probíhajícím trestním řízení,“ poznamenal.

„S ohledem na fakt, že dozorový státní zástupce odůvodnil své rozhodnutí jiným právním postojem k podstatné okolnosti trestní věci, než jaký dosud dlouhodobě zastával v dosavadním výkonu dozoru, a zároveň legitimně nešlo ignorovat, či snad nepravdivě popírat informace, které již v mediálním prostoru existovaly, bylo součástí tiskové zprávy i obecné konstatování této změny. Proto je také probíhající zákonný aprobační proces věcně i časově tolik náročný,“ doplnil.

Jednu chybu by ale prý našel. „Zpětně však mohu uznat jednu věc, a to, že použití výrazu „konečné rozhodnutí“ v tiskové zprávě mohlo způsobit určitou horší srozumitelnost,“ uzavřel Erazím.

Kritika od Zemana i Válkové

Pracovníky státního zastupitelství ve středu kritizovali jak Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, tak i exministryně spravedlnosti a poslankyně ANO Helena Válková. „Je fér, aby byla veřejnost informována až poté, co budou s rozhodnutím seznámeni účastníci spisu. Tady rozhodnutí ještě nepadlo, protože vrchní státní zástupce ještě spis nečetl,“ vytkl Zeman.

„Vypadá to tak, že informace unikly ve fázi, kdy rozhodnutí ještě nebylo aprobováno. To je samozřejmě selhání,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál Válková. „Únik informací by se měl vyšetřovat. Městský státní zástupce by měl vyvodit odpovědnost vůči tomu, kdo ji vypustil,“ doplnila.

„Nevidím důvod pro to, aby veřejnost byla seznamována s interními rozhodovacími procesy. Je to potenciálně velké oslabení důvěry veřejnosti v justici,“ podotkla.

Mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala ale kritiku odmítl. Informaci o rozhodnutí státního zástupce Šarocha bylo podle něj na místě zveřejnit.

„Informaci bylo namístě poskytnout. Dr. Šaroch dodržel lhůtu a rozhodnutí odevzdal. Nešlo se vyjadřovat, že nikoli,“ napsal mluvčí. Státní zastupitelství tak podle něj nekomunikovalo správně, citoval ho Deník N.

Postup státního zastupitelství pak ministryně Marie Benešová za ANO označila za nepochopitelný, neuchopitelný a rozpačitý.