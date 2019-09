Babiš: Udělali z Čapího hnízda největší zločin. Nikdo nic neukradl, žádná korupce nebyla

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš je přesvědčen o svojí nevině i nevině své rodiny v kauze Čapí hnízdo. Pevně věří, že státní zástupce skutečně stíhání zastaví. Řekl to v pondělí novinářům. A dodal, že v daném případě nikdo nic neukradl a ani podle něj nedošlo k žádné korupci. Server Deník N v pondělí informoval, že státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodl o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo. Rozhodnutí ještě musí posoudit Šarochovi nadřízení. Sledujeme online Praha 13:23 2. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Moji advokáti ani já sám nemáme žádné stanovisko. Nám nikdo nic neřekl, nás nikdo nekontaktoval. Takže já vlastně ani nevím, jak státní zástupce rozhodl. A jak jsem se dozvěděl z médií, tak pan státní zástupce to postoupil nadřízeným a ještě to bude mít nějaký proces. Takže já vlastně nemám co komentovat,“ prohlásil premiér Andrej Babiš.

„Pokud by to byla pravdivá informace, tak by to bylo určitě pozitivní. Jsem přesvědčen o tom, že by to tak mělo dopadnout,“ dodal pak v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál.

Předseda vlády také zopakoval, že se nemá čeho obávat.

„Já jsem to řekl xkrát, že kdybych nebyl v politice, tak lidi nikdy o Čapím hnízdě neslyšeli. Že zkrátka je to kauza, která slouží k tomu, aby mě to poškozovalo,“ uvedl.

„Slavíme třicet let od revoluce. Udělali jste z Čapího hnízda největší zločin. Nikdo nic neukradl, nebyla žádná korupce. Určitě k tomu pan státní zástupce přistoupil nezávisle. Spekulace odmítám, ta kauza neměla nikdy vzniknout, nic se nestalo,“ prohlásil Babiš.

„Zažíváme si své už dlouho a já pevně věřím, že, i když neznám to rozhodnutí, to státní zástupce zastaví,“ dodal premiér. Kauzu popsal jako nepříjemnou, je přesvědčen o nevině své i své rodiny.

Mínění opozice, že některé jeho výroky mohly ovlivňovat orgány činné v trestním řízení, považuje Babiš za nesmysl.

„Já nikoho neovlivňoval, já jen řekl pravdu tak, jak to bylo. Pokud někdo se snažil ovlivňovat státního zástupce, tak to byli přece demonstranti na Letné, na Václaváku. Všichni říkali, že Babiš patří do vězení. A proč? Co udělal Babiš? Babiš neudělal nic,“ poznamenal premiér.

O kauze Čapí hnízdo

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Návrh na obžalování Babiše podala letos v polovině dubna.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch případ dozoruje od začátku, v minulosti zamítl stížnosti Babiše a dalších proti stíhání jako nedůvodné. Vyhověl naopak stížnostem místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka a dalších tří lidí, jejich obvinění loni v květnu zrušil.

Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení. Stíhání čelí kromě Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Mayerová a Josef Nenadál.

