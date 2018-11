Můj otec překročil červenou čáru, vzkazuje Babiš mladší. Přeji si být v kontaktu s českou policií

Můj otec překročil svými výroky červenou čáru, taková přišla reakce z e-mailu Andreje Babiše mladšího na slova premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, který svého syna označil za nemocného člověka trpícího schizofrenií. Podle svého vyjádření chce být také v kontaktu s českou policií, která se zabývá jeho případem údajného únosu. Praha 13:06 15. 11. 2018 (Aktualizováno: 13:52 15. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopis Andreje Babiše mladšího do redakce TV Seznam. | Foto: reprofoto TV Seznam | Zdroj: TV Seznam

„Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod ‚neustálým dozorem‘ vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod ‚dozorem' ve Švýcarsku, ale volný,“ píše se v reakci pro Seznam Zprávy, která do redakce dorazila z e-mailu Andreje Babiše mladšího, který dříve poskytl jejich reportérům a dosud na něm odpovídal na otázky.

Výpověď, psychiatrie i práce v Agrofertu. Babiš mladší popsal v e-mailu svou životní situaci Číst článek

„Četl jsem taky, že policie znovu otevřela můj případ ‚únosu‘. Jestli je člověk opravdu unesený, nebo ne, je jedna záležitost, ale to, že můj pečovatel řekne: ‚Já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený (v psychiatrické léčebně)‘, je druhá. Přeji si být telefonicky v kontaktu s policií ČR vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska. Možná mi to za ten trik se skrytou kamerou vybavíte,“ dodal.

‚Nikdy jsem mu nic špatného neudělal.‘ Protopopov poprvé popsal, jak se staral o Babiše mladšího Číst článek

Redakce Seznam Zprávy předá zprávu státnímu zastupitelství, které dozoruje obnovené vyšetřování Andreje Babiše mladšího zmizení na okupovaný Krym.

„Policie v tuto chvíli ověřuje aktuální informace zveřejněné na portálu Seznam Zprávy, komunikuje se státním zastupitelstvím a je připravena provést s autorem emailu neodkladné úkony dle zákona,“ uvedli policisté na svém twitteru.

Na Krym mladého Babiše odvezl Petr Protopopov, podle svých slov byl kvůli údajnému únosu na policii. „Andy ve své špatné chvilce napsal do Kriminalistického ústavu e-mail, že jsem ho na Ukrajinu unesl. Takže zatímco já jsem seděl v Bartolomějské na výslechu, on byl v Krivém Rogu se svou přítelkyní,“ řekl deníku Právo.

‚Dali jsme maximum informací‘

Server iROZHLAS.cz se v souvislosti s novými událostmi ve čtvrtek opět pražské policie ptal, jak údajný únos vyšetřovala. Její ředitel Jan Ptáček ale od středy nezvedal telefon, na SMS zprávu místo něj odpověděla pražská policejní mluvčí Andrea Zoulová. „Pan ředitel se v těchto dnech velmi intenzivně připravuje na nadcházející bezpečnostní opatření v souvislosti s oslavami 17. listopadu, kterému bude velet a z pochopitelných důvodů se Vám proto nebude osobně věnovat,“ uvedla.

Na žádost, aby popsala kroky, které v souvislosti se zmizením Babiše juniora odpověděla, že maximum informací serveru iROZHLAS.cz policie již poskytla. V pondělí napsala, že při prověření případu využila „všech dostupných operativně pátracích prostředků“. Konkrétní ale kriminalisté nebyli.

Redakce se obrátila i na Městské státní zastupitelství v Praze, aby se ke tvrzení Protopova vyjádřila. Mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala ale s ohledem na probíhající prověřování celé věci nechtěl věc komentovat.

„Věc se nachází v neveřejné fázi trestního řízení, nemůžeme podávat v tuto chvíli bližších informací týkajících se jednotlivých dílčích úkonů, které byly nebo budou provedeny, neboť by zveřejňování těchto informací mohlo vést k zmaření trestního řízení,“ uvedl.

‚Zabýváme se všemi zjištěními‘

„Lze však potvrdit, že se policejní orgán (potažmo státní zástupce) zabývají všemi relevantními zjištěnými, které vyšly v souvislosti se specifikovanou věcí najevo,“ doplnil Cimbala. Kriminalisté případ údajného únosu znovu otevřeli po odvysílání reportáže Seznam Zprávy.

Andrej Babiš mladší žije se svou matkou ve Švýcarsku. Spolu s dalšími šesti lidmi čelí obvinění v kauze Čapí hnízdo. Mezi nimi je mimo jiné i premiér a šéf ANO Andrej Babiš, jeho manželka Monika Babišová, dcera Adriana Bobeková a jeho švagr Martin Herodes.

51244