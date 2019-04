Dobrá zpráva, může se to pohnout dál a vyřešit, říká Juchelka o návrhu obžaloby v kauze Čapí hnízdo

Vyšetřovatelé v kauze Čapí hnízdo ve středu zveřejnili, že podali návrh na obžalobu všech obviněných v případu, a to včetně českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Na poslední schůzi poslaneckého klubu hnutí ANO se o tom ale podle slov poslance Aleše Juchelky (za ANO) nejednalo. „V tuto chvíli to ještě vůbec takto neřešíme, protože ten spis je živý,“ řekl ve čtvrtečních 20 minutách Radiožurnálu. Praha 17:37 18. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Juchelka | Zdroj: Profimedia

Policisté podali státnímu zástupci návrh na obžalobu premiéra Andreje Babiše kvůli dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Jak se vám to poslouchá, pane poslanče, tento nejnovější vývoj v kauze?

V této chvíli s tím žijeme rok a půl. Mohli bychom říct od začátku sněmovny. Je to posun, který je logický. Dříve nebo později to muselo nastat. Myslím si, že to je naopak dobrá zpráva, abychom se mohli v té kauze pohnout dále a vyřešit to.

Ale že by to pro vás a pro ostatní členy poslaneckého klubu bylo nějaké znejistění, zda byl měl být Andrej Babiš, který by mohl být obžalován nebo stanout před soudem, premiérem? Takto to nevnímáte?

V tuto chvíli to ještě vůbec takto neřešíme, protože ten spis je živý. Nyní ho má státní zástupce. A my očekáváme, že v průběhu několika týdnů nebo měsíců, tak jak se píše v médiích, že k nějakému rozhodnutí dojde.

V těch tezích bych ale byl velmi opatrný, protože to můžeme srovnat s panem předsedou Faltýnkem v té samé kauze, který byl také policií obviněn a státním zástupcem byl osvobozen a zproštěn obvinění.

Ano, bylo zastavené trestní stíhání. Andrej Babiš ale žádal o to samé a v jeho případě se tak nestalo.

Uvidíme, jak to bude v tuto chvíli, protože ten spis má státní zástupce pár dnů. Ještě do toho živého spisu mohli zasahovat jak obhájci, tak policisté. Mohlo tam ještě dojít k nějakému dokazování. Já bych nepředjímal. Naopak mě velmi udivuje, že média mají ty zprávy dříve, než je má kdokoli z účastníků řízení, i podle slov premiéra.

Já mám prostě pocit, že jak on říká, je to politická kauza a všude to tak od prvopočátku je, tak když do toho média zasahují a dělají soudy a rozsudky dříve než státní zastupitelství, že je něco v nepořádku.

Vy jste se o tom nejnovějším vývoji tedy na poslaneckém klubu vůbec nebavili?

Toto úterý to určitě téma k diskuzi nebylo a nedomnívám se, že by to mělo do budoucna být. A to až do té doby, než se rozhodne, protože to je další logický krok.

A tím rozhodnutím myslíte co?

Tím myslím rozhodnutí státního zástupce, jakým způsobem tu situaci vyhodnotí. To nevíme. V tuto chvíli máme úplně stejné informace, jako máte vy. A vy jako novináři je možná máte větší, lepší…

Pokud by tedy státní zástupce poslal premiéra k soudu, tak je to věc k debatě, nebo je to opět něco, s čím počítáte?

To by samozřejmě byla věc k debatě. V tuto chvíli to ale není na stole a ještě několik měsíců rozhodně nebude.

Celý rozhovor s poslancem Alešem Juchelkou (za ANO) si můžete poslechnout v přiložené audionahrávce.