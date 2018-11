Babiš: Nikdy neodstoupím, nikdy. Nechť si to všichni zapamatují

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš z postu předsedy vlády sám nikdy neodstoupí. Zopakoval to na pátečním brífinku před odletem do Bruselu, kde má jednat mimo jiné o migraci a dlouhodobém rozpočtu EU. Zároveň poděkoval prezidentovi Miloši Zemanovi za podporu. Ten ve čtvrtek řekl, že pokud by padla vláda, pověřil by sestavením nového kabinetu znovu Babiše.

Praha 8:40 16. 11. 2018 (Aktualizováno: 9:27 16. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít