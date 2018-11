Okamura: Nechceme koryta. Šel jsem zjistit, zda není prostor na prosazování programu SPD

SPD v čele s Tomiem Okamurou chce vládě premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše vyslovit nedůvěru. Návrh podal v úterý spolu s dalšími pěti opozičními stranami. Zároveň ale Okamura ve středu dopoledne jednal s Babišem o možném novém kabinetu odborníků. Chce prosadit program svého hnutí SPD místo priorit ČSSD, řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 15:10 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Pane Okamuro, vy jste dopoledne jednal s premiérem Babišem. Přišel jste na jeho pozvání, žádal vás o podporu?

Vytušil jsem, že má vláda ČSSD, hnutí ANO a KSČM problémy, a plním, co jsem slíbil voličům. Chci prosadit program SPD. Šel jsem na setkání s tím, že jsem se šel informovat o situaci a šel jsem se zeptat, jestli náhodou nevznikl určitý prostor pro prosazování programu SPD.

Dnes Andrej Babiš prosazuje program ČSSD, to je samozřejmě úplně v rozporu s tím, co prosazujeme my. ČSSD už se tady v minulosti dostatečně předvedla a lidé to vyhodnotili i ve volbách velmi špatně.

Šel jsem se zeptat s tím, jestli je prostor pro to, aby Andrej Babiš prosazoval místo programu ČSSD program SPD. A to bylo vlastně vše, protože já chci prosazovat náš program, to jsem slíbil voličům.

Pochopil jste, proč se s vámi chtěl Andrej Babiš sejít? Co on vlastně chtěl od vás?

To se zeptejte pana premiéra, nejsem jeho mluvčí. Já jsem předseda SPD.

Vy jste s ním ale jednal.

Ano, ale to zeptejte pana premiéra, jaké si z toho dělá závěry a jaké měl důvody k této schůzce. Já jsem měl důvod jediný, nesouhlasíme s touto probruselskou politikou ČSSD, kterou Andrej Babiš bohužel prosazuje.

Řekl jsem mu narovinu, že chceme prosadit změnu insolvenčního zákona tak, aby pomáhal lidem v dluhových pastech, protože to, co přijala vláda, že to finálně pomáhá vymahačům a exekutorům. Chceme hájit zájmy tisíců lidí v dluhových pastech. Dále jsem mu řekl, že nesouhlasíme s tím, že odmítl zákon o referendu tak, aby například lidé mohli hlasovat o našem členství v EU. Řekl jsem mu, že nesouhlasím s tím, že vláda prosazuje zvýšení platů, a řekl jsem, že chceme vyměnit ČSSD. Chceme, aby tam byl program SPD.

Vy jste v úterý s dalšími pěti opozičními stranami podali návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě. Dnes říkáte, že by to mohl být prostor pro prosazení programu SPD a že chcete vyměnit ČSSD. Jak byste si to představoval?

Vládu s ČSSD opravdu podporovat nemůžeme. Jenom jsem chtěl ještě zdůraznit, že nechceme žádná koryta. Platí to, co jsem říkal na jaře. Nechceme mít ministry, neusilujeme o to být přímo ve vládě. Když to bude vláda odborníků…

Včera jste ale byl pro vyslovení nedůvěry. Byla by teď SPD pro, nebo proti?

Říkal jsem, že rádi podpoříme vládu, která bude prosazovat náš program, bude to vláda odborníků a řekli jsme, že nebudeme přímo ve vládě, kde je nějaký člověk, třeba pan premiér, který má nějaké nedořešené kauzy, to platí.

Platí, že pakliže je to vláda hnutí ANO a je tam ČSSD, tak tato vláda neměla ani v minulosti naši důvěru, my jsme pro ni nehlasovali. Prosazuje úplně opačný program, než prosazujeme my. Dám konkrétní příklad. ČSSD si prosadila, a Andrej Babiš jim na to podle všeho kývl nebo to také prosazuje, zvýšení sociálních dávek na příští rok pro nepřizpůsobivé, další miliardy politickým neziskovým organizacím. Nově dokonce prosazuje bojové mise českých vojáků v zahraničí. Promiňte, ale to je v rozporu s naším programem a přímo mojí povinností.

To prosazuje premiér Babiš, nikoli ČSSD.

Ano, prosazuje to tato vláda a ČSSD se proti tomu nevymezuje, to jsme si všimli.

Takže byste byli pro vyslovení nedůvěry, pokud by došlo k hlasování?

Já i všichni naši poslanci se pod schůzi pro vyslovení nedůvěry této vládě, kde je ČSSD a také KSČM, podepsali. Chtěli bychom, aby tady byla jiná vláda, která bude prosazovat náš program. Za to jsme byli zvoleni a o tom jsem jednal s Andrejem Babišem, zda není prostor prosazovat naše programové priority.

Včera Okamura stál po boku pěti dalších šéfů stran ve sněmovně a hlásil se k vyslovení nedůvěry vládě. Dnes Babišovi nabízí spolupráci, pokud ČSSD skončí

Důvod? „Jako obvykle jsem vytušil prostor k prosazení programu SPD. Včera mě ostatní strany nepustily k mikrofonu“ @iROZHLAScz — Zdenka Trachtová (@ZdenTra) 14. listopadu 2018

Podpořili byste vládu odborníků ANO i v případě, pokud by v ní seděl premiér Babiš?

Od začátku říkáme a říkáme to konzistentně, že chceme, aby kauza Čapí hnízdo byla vyšetřena. Problém včerejší tiskové konference byl ten, že se k mikrofonu tlačily ty pětiprocentní strany a já jsem se vůbec nemohl vyjádřit. Nakonec jsem tam ani nepromluvil o tom, jaké jsou naše důvody. Máme jiné důvody než tyto strany takzvaného demokratického bloku. Odmítáme kampaň paní Slonkové s panem Kubíkem. Mám s nimi úplně ty nejhorší zkušenosti.

Takže vládu, kde by byl Andrej Babiš, byste podpořili?

Podpořili bychom vládu odborníků…

Kde by byl Andrej Babiš také, nebo ne?

Já vám na to odpovím, je to stejné jako na jaře. Chceme podpořit vládu, která bude podporovat náš program. Chceme prosadit program. A pakliže by si hnutí ANO sestavilo nějakou vládu odborníků, ať si to klidně sestaví Andrej Babiš, my v té vládě nebudeme, protože já ani nikdo z SPD nebude ve vládě s trestně obviněným premiérem. Ať se nejdříve ta kauza dořeší, ale přeci neoddálíme na další tři roky prosazení našeho politického programu.

Ale jeho vládu odborníků byste tedy podpořili?

Podpoříme jenom náš program, jsme o tom ochotni jednat. Ještě není nic na stole, žádnou takovou nabídku nemáme. Jenom proběhla diskuse, že jsem vytušil, že by tu mohl být prostor znovu prosazovat náš program.

Kdyby to byla vláda odborníků, kterou si sestaví hnutí ANO, ale to se musíme podívat přesně na ty parametry, a prosazovala by místo programu ČSSD program SPD, tak budeme plnit to, co jsme slíbili voličům a určitě to k diskusi a ke zvážení je. Ale nic takového není na stole, ani nejsou žádné parametry a třeba k tomu ani nedojde, ale mou povinností jako předsedy strany, která dostala přes půl milionu hlasů voličů, bojovat neustále za náš program.

A odmítáme dělat na někoho nějaké plivání, nějaké kampaně, ať to vyšetří policie. Naopak jsme včera vyzvali, ať se vyvrátí případná podezření, jestli jsou tam nějaké průtahy. Chceme hlavně stabilní Českou republiku, aby se normálním pracujícím lidem žilo lépe.